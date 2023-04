Wenn im Supermarkt viel los ist, kann es an der Kasse sehr hektisch werden, wenn die Kassierer die Produkte möglichst schnell vom Band bekommen wollen. So mancher Kunde kommt daher auf kreative Ideen, um sich mehr Zeit zum Einpacken zu verschaffen - aber ist das rücksichtsvoll?

"Sechs Bananen einzeln zu wiegen und die Barcodes genau in die Krümmungen zu kleben, bringt an der Supermarktkasse wertvolle Zeit zum Einpacken. Für euch getestet!" Mit diesen Worten teilt ein Twitter-User seinen "Bananentrick". Mit der Idee scheint er gut anzukommen, denn der Tweet hat über 2000 Likes und wurde 300-mal geteilt.

Bananen- und Brötchentrick: Twitter-Nutzer diskutieren über Supermarkt-Tipps

"Gute Idee" und "Klasse Einfall! Werde ich auch mal testen!" loben einige Nutzer*innen den Bananentrick. Eine Kommentatorin teilt noch einen weiteren Trick: "Ich löse den Einpackstress immer damit, dass ich drei Tüten mit unterschiedlich zusammengestellten Brötchen ans Ende des Laufbandes lege."

Doch ganz ohne Kritik kommen die Erfinder*innen des Bananen- und Brötchentricks nicht davon. "Oder man packt schnell alles in den Wagen und geht aus dem Weg, hat unendlich viel Zeit alles wunderbar einzupacken und muss dabei nicht mal Ressourcen, Zeit und die Geduld seiner Mitmenschen verschwenden", schreibt ein Nutzer. Weiter betont er: "Ihr seid nicht alleine auf der Welt und es macht Spaß umsichtig zu sein."

Auch ein anderer User ist nicht unbedingt begeistert von der Bananenidee: "Die Pointe an sich ist lustig, aber das ist dem Personal gegenüber unmöglich. Immerhin müssen Kassenkräfte (besonders in Discountern) so schnell arbeiten, teilweise werden die Zeiten sogar gemessen. Dann muss man eben da einkaufen, wo mehr Personal ist."

Das verlangt Aldi von seinem Personal an der Kasse

Dass die Zeiten an der Kasse tatsächlich gemessen werden, ist wohl eher ein Gerücht. Auf Nachfrage des Business Insiders verrät eine Sprecherin von Aldi Süd aber: "Wer bei Aldi Süd an der Kasse sitzt, muss vor allem eines sein: flink und multi-tasking-fähig. Denn nicht umsonst hat der Kassiervorgang bei Aldi Süd den Ruf, der schnellste der Welt zu sein."

Ohne Zweifel stehen Kassierer*innen oft unter einem hohen Druck, lange Schlangen zu vermeiden. Den Kassiervorgang absichtlich in die Länge zu ziehen, ist dann eher kontraproduktiv, auch wenn der Stress an der Kasse manchmal nervig sein kann. Wie so oft ist der beste Trick: gegenseitiger Respekt.

Mehr zum Thema Einkaufen: