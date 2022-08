"Internationaler Tag des Klopapiers" am 26. August

Gaskrise gefährdet Produktion von Klopapier

Produktion von Klopapier Droht ein Klopapier-Mangel?

Am 26. August ist der "Internationale Tag des Klopapiers". Doch, gibt es bald keinen Grund mehr zum "feiern"? In Deutschland wächst derzeit die Sorge vor einem Gasmangel - zuletzt prognostizierte die Bundesnetzagentur regionale Gasmangel im Winter. Auch der Verband "Die Papierindustrie" schlägt jetzt hinsichtlich Toilettenpapier Alarm: Könnte es aufgrund der Gaskrise zu einem Mangel dessen kommen?

Gasknappheit könnte Versorgungssicherheit gefährden

"In der gegenwärtigen Energiekrise ist unsere oberste Priorität die Sicherstellung der Versorgung der Menschen mit diesem wichtigen Gut", stellte Martin Krengel, Vizepräsident des Verbandes "Die Papierindustrie", am Mittwoch (24. August 2022) klar.

Tatsächlich wird für die Produktion des Hygieneprodukts viel Gas benötigt. Im Falle einer Gasknappheit "können wir die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleisten", so Krengel weiter.

Wie wichtig Toilettenpapier für die Allgemeinheit ist, verdeutlichen folgende Zahlen: Weil jeder Bürger etwa 134 Rollen pro Jahr verbraucht, werden hierzulande jährlich etwa 750.000 Tonnen Toilettenpapier produziert - was 3,4 Prozent der gesamten Papierproduktion entspricht, wie Merkur.de berichtet. Davon werden rund 125.000 Tonnen exportiert, allerdings auch etwa genauso viel Toilettenpapier importiert.

Nicht nur für private Haushalte wichtig: Klopapier "unverzichtbar"

Doch Toilettenpapier ist nicht nur für private Haushalte wertvoll - auch in der Öffentlichkeit wird es an vielen Orten gebraucht. Ob am Arbeitsplatz, in Schulen und öffentlichen Einrichtungen, Krankenhäusern oder Flughäfen - Klopapier ist "unverzichtbar", so Krengel.

In den vergangenen Jahren standen Kund*innen schon öfter vor leeren Klopapier-Regalen. Grund dafür war die Corona-Pandemie, die Anfang 2020 für eine Vielzahl von Hamsterkäufen sorgte.