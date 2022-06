Bei Aldi, Lidl, Netto, Rewe und Co.: An diesen Tagen sparst du Geld

Alles wird immer teurer: Erst hat die Corona-Pandemie die Preise in die Höhe getrieben, jetzt steigen die Kosten für Lebensmittel aufgrund des Ukraine-Kriegs immer weiter an. Viele Menschen haben mit den Preisanstiegen derzeit hart zu kämpfen - vor allem für Lebensmittel. Verbaucher*innen in Deutschland haben deshalb bereits damit begonnen, ihr Einkaufsverhalten zu ändern: etwa durch den Umstieg auf billigere Eigenmarken oder den häufigeren Einkauf beim Discounter.

Butter, Öl und Co.: Preise bei Aldi, Lidl, Rewe und Co. so hoch wie nie

Lebensmittel wie Sonnenblumenöl, Butter, Tomaten oder Milch waren besonders teuer in der letzten Zeit. Tomaten etwa waren im Vergleich zum Vorjahr um 44 Prozent teurer. Schon im Februar mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher nach Angaben des Statistischen Bundesamtes für Nahrungsmittel 5,3 Prozent mehr zahlen als zwölf Monate zuvor.

Und diese Entwicklung wird sich wohl auch in den kommenden Monaten nicht verändern. Laut einer aktuelle Studie, kommt die große Preissteigerung erst noch bei uns an. Die Hersteller von Lebensmitteln und Getränken haben ihre Preise in Deutschland demnach seit Anfang 2021 um durchschnittlich 16,6 Prozent angehoben.

Am stärksten waren die Aufschläge bei Produkten des täglichen Bedarfs, beispielsweise Öle und Fette (plus 53 Prozent), Mehle (plus 28 Prozent) und Nudeln (plus 19 Prozent) – vor allem getrieben durch die russische Invasion in der Ukraine. Im Gegensatz seien die Preise im Lebensmitteleinzelhandel nur um vergleichsweise bescheidene 6 Prozent angestiegen, heißt es in der Studie. Das soll sich laut Experten in den kommenden Monaten noch zum Nachteil der Verbraucher*innen ändern.

Sparen bei Aldi, Lidl und Co.: An diesen Tagen klappt es

Um tatsächlich Geld zu sparen, solltest du die Angebote der Supermärkte und Discounter im Blick behalten. Bei den meisten Märkten fällt der Angebotstag auf einen Montag, allerdings nicht bei allen. Außerdem haben einige Supermarkt- und Discounter-Ketten mehrmals die Woche neue Produkte im Angebot. Um zu sparen, lohnt sich also auf jeden Fall ein regelmäßiger Blick ins aktuelle Prospekt von Aldi, Lidl, Netto, Rewe und Co..

Das sind die Angebotstage der einzelnen Supermärkte und Discounter:

Aldi, Netto und Lidl : Montag, Donnerstag und Freitag

: Montag, Donnerstag und Freitag Real, Rewe und Edeka : Montag

: Montag Kaufland : Donnerstag

: Donnerstag Penny : Montag und Donnerstag

: Montag und Donnerstag Norma: Montag, Mittwoch und Freitag

Tipp: Zu dieser Tageszeit lohnt sich ein Einkauf bei Aldi, Lidl, Netto und Co. besonders

Die besten Schnäppchen kannst du beim Einkaufen kurz vor Ladenschluss ergattern. Vor allem frische Produkte, wie Obst, Gemüse, Milchprodukte oder Fleisch werden dann noch einmal reduziert. Samstags und vor Feiertagen kann sich das besonders lohnen.

