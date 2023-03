Augenoptiker im großen Service-Test

Drei Unternehmen haben "sehr gut" abgeschnitten

haben abgeschnitten Das waren die Kriterien beim Test

Diese Ergebnisse können sich sehen lassen: Das Deutsche Institut für Service-Qualität hat die Augenoptiker-Branche unter die Lupe genommen und eine hohe Kundenorientierung bei den meisten Optikern festgestellt. Drei Unternehmen wurden sogar "sehr gut" bewertet. Fünf weitere haben eine "gute Service-Qualität". Nur zwei Optiker-Filialketten haben lediglich ein "befriedigendes Gesamtergebnis" erhalten.

Augenoptiker im Test: Professionelle und freundliche Beratung sind wichtig

Eine besonders Stärke in der Branche stellt die Beratungskompetenz dar. Fachkundiges Personal gibt verständliche Auskünfte und berät ihre Kund*innen souverän. Zu einer guten Beratung gehört auch, dass sich die Mitarbeiter*innen Zeit für ihre Kundschaft nehmen und freundlich und hilfsbereit auftreten.

Das Angebot und das Filialumfeld erzielten in dem Test ebenfalls gute Ergebnisse. Das Deutsche Institut für Service-Qualität stellte fest, dass die Augenoptiker insgesamt eine große Auswahl an Brillen für Damen, Herren und Kinder im Angebot hatten. Auch an Sonnen- und Lesebrillen mangelte es in den Geschäften nicht. Einzig die Auswahl an Kontaktlinsen konnte nicht bei allen Optikern überzeugen.

In den Filialen selbst herrscht meist eine angenehme Atmosphäre und Sauberkeit. Zudem sind die Räumlichkeiten ansprechend und größtenteils barrierefrei. Die Studie zeigte aber auch Verbesserungspotentiale auf. Die Reaktion auf Beschwerden falle beispielsweise nicht immer kundenorientiert aus und in den Beratungen wurden nicht in allen Fällen auch Produktalternativen vorgestellt. Auch an den Öffnungszeiten können die Optiker noch weiter arbeiten. An Samstagen sind beispielsweise viele Filialen nur sehr eingeschränkt geöffnet.

Weitere Stärken sind zusätzliche Extras im Service. Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität, meint dazu: "Engagierte sowie kompetente Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind der große Pluspunkt beim Augenoptiker. Hinzu kommt, dass viele Filialen Extras bieten, zum Beispiel die kostenlose Reinigung oder Justierung der Brille oder das Probetragen von Kontaktlinsen. Auch mit diesen Zusatzservices können sich die Anbieter vor Ort gegenüber der Konkurrenz im Internet profilieren."

Alle getesteten Optiker im Service-Ranking

Rang Unternehmen Qualitätsurteil 1 Brillen Rottler sehr gut 2 Apollo Optik sehr gut 3 Pro Optik sehr gut 4 Optik Matt gut 5 Krass Optik gut 6 Kind gut 7 Optiker Bode gut 8 Fielmann gut 9 Eyes and more befriedigend 10 Brillen.de befriedigend

Brillen Rottler geht als großer Testsieger aus der Servicestudie hervor. Laut der Studie geht das sehr fachkundige Personal individuell auf die Kund*innen ein und richten die Beratungen auf deren Bedarf aus. Sie treten sehr freundlich auf und stellen den Kunden- beziehungsweise Produktnutzen gut dar. In den Filialen selbst herrscht eine einladende Atmosphäre und Sauberkeit. Zudem soll es in den Läden eine sehr große Angebotsvielfalt geben.

Auf Platz zwei ist Apollo Optik, welcher ebenfalls ein "sehr gut" erhalten hat. Der Optiker verfügt über das umfangreichste Angebot an Brillen, Kontaktlinsen, Reinigungsmittel und Zubehör. Die Mitarbeiter*innen sind motiviert, kompetent und beraten bedarfsgerecht. Die Filialen sind außerdem sehr sauber und ansprechend.

Pro Optik sicherte sich den dritten Platz mit einem "sehr gut". Auch hier sind die Angestellten freundlich und kompetent. Sie nehmen sich darüber hinaus viel Zeit für die Kundengespräche. Auch das Filialumfeld ist ansprechend gestaltet und es gibt ein großes Angebot an Brillen, Kontaktlinsen und Brillenzubehör.

