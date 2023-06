Küchenhelfer sollen für mehr Spaß beim Kochen und Backen sorgen

Dafür müssen sie aber wirklich praktisch und nützlich sein

10 absolut praktikable Gadgets haben wir für euch zusammen gesammelt

Und das Beste daran: Jedes kostet euch weniger als 20 Euro

Die Nummerierung dient dabei nur der Übersichtlichkeit und stellt kein Ranking dar

1. Berglander Edelstahlschäler: Schlaues Set mit zwei Schälern

Ob Äpfel, Kartoffeln oder Spargel - ums Schälen kommt man in der Küche nicht herum. Da nicht jeder Schäler an jedem zu schälendem Objekt gleich gut greift, enthält diese Packung schlauerweise gleich zwei Schäler: Einen Schäler in Y-Form und einen in I-Form.

Damit können alle Küchenschälaufgaben garantiert erledigt werden. Noch dazu bestehen beide Schäler aus Edelstahl, also hochwertigem Material, sind BPA-frei, bleifrei und ECO-freundlich.

Die 2 Schäler gibt es außer im klassischen Silberlook auch in Gold, Rosegold oder Regenbogenfarbe: Keine Variante kommt preislich über 9,99 Euro! Angesichts der Langlebigkeit des Produkts, der Spülmaschineneignung und Praktikabilität - mit einem Loch am Ende versehen, sodass man sie gut aufbewahren, nämlich aufhängen kann - definitiv einer unserer Favoriten unter den günstigsten Küchengadgets.

2. Edelstahl-Nudelholz: Schluss mit verklebten Teigroller

Der Berglander Teigroller ist zunächst ein etwas ungewohnter Anblick, aber definitiv ein günstiges und schönes Geschenk für alle leidenschaftlichen Bäcker. Ungewöhnlich wirkt der Teigroller aus Edelstahl zunächst einmal deshalb, weil das Nudelholz, wie der Name schon sagt, meist aus Holz ist.

Was das Auge zunächst verwirrt, sieht aber nicht nur schön aus, sondern ist ein Vorteil für alle Aufgaben rund um den Teig. An der glatten Oberfläche klebt dieser schlechter an und der griffige Roller ist mit einer Länge von 42,5 cm für alle Backaufgaben perfekt geeignet.

Je nach Vorliebe ist das stylische Edelstahl-Nudelholz in vier verschiedenen Farben beziehungsweise Beschichtungen erhältlich.

3. Gemüsehobel: Der sichere Allrounder

Ein wahrer Allrounder unter den Küchengadgets ist der Gemüsehobel von FUKTSYSM: Denn wer kennt das nicht? Das Schneiden und Zerkleinern von Gemüse zum Beispiel für einen leckeren sommerlichen Salat kostet einfach Zeit und ist Detailarbeit.

Dieser Gemüsehobel zerschneidet und zerkleinert unter anderem Zwiebeln, Pilze, Gurken, Karotten, Kartoffeln, Tomaten, Ingwer, Knoblauch und Käse. Das Gerät ist außerdem sehr verletzungssicher, da man selbst das Gemüse mittels einer Presse auf das Schneideblatt drückt, also immer genug Abstand zu den Klingen hat.

Mit einer einfachen Bewegung hat man also das Gemüse deutlich schneller zerkleinert als sonst üblich. Das Material ist rutschfest und BPA-frei.

4. Küchenrollenhalter: ein fester Platz für das Wischpapier

Zum Kochen und Backen selbst braucht man diesen Küchenhelfer zwar genau genommen nicht, aber spätestens beim Aufräumen nach getanem Werk - wenn nicht schon vorher - ist der Griff nach der Küchenrolle eigentlich unvermeidbar. Und blöd ist es dann, wenn die versteckt und von mehreren Töpfen zugestellt irgendwo lagert, wo man sie kaum noch hervor angeln kann.

Befindet sie sich schon unmittelbar auf der Arbeitsfläche, ist das zwar praktisch, so nimmt sie aber auch Platz weg. Wir sind deshalb der Meinung, dass der beste Aufbewahrungsort für die Küchenrolle eine Halterung beispielsweise an der Wand ist - in Griffweite und Platz auf der Arbeitsfläche sparend.

Da der Dvifzu Küchenrollenhalter außerdem leicht anzubringen ist, haben wir ihn in unsere Liste der praktischsten Küchenhelfer aufgenommen.

5. Melonenausstecher: die Geheimwaffe zum Garnieren

Dieser gut durchdachte Ausstecher von OXO Good Grips ist tatsächlich nicht nur für Melonen geeignet, beim Entkernen von Äpfeln funktioniert er etwa genau so. Zwei geschärfte Löffel in unterschiedlichen Größen erlauben die einfache Handhabung und das Ausstechen von Fruchtfleisch und Kernen aller Art.

Somit eignet sich dieses Gadget optimal fürs Zubereiten von Obstsalaten, Garnierungen und Desserts.

Noch dazu besitzt es wie alle OXO Produkte sogar eine Garantie, sollte es reparaturbedürftig sein. Somit hundertprozentig eine lohnende Anschaffung!

6. Schnappsieb aus Silikon: verstellbare Abgießhilfe

Mit diesem Abgießdeckel von Netrox braucht man gar kein klassisches Nudelsieb mehr und das Abgießen von kochendem Wasser ist auch nicht länger eine Geschicklichkeitskunst.

Der Siebaufsatz wird mittels zweier Clips einfach und schnell am Topf- oder Pfannenrand festgeklemmt, die Nudeln können nicht entwischen, das Wasser wird abgegossen. Ein weiterer Vorteil dieses Schnappsiebs ist seine Eignung für verschiedene Topf- und Pfannengrößen.

Außerdem ist diese praktische Abgießhilfe BPA-frei, langlebig, spülmaschinenfest und genauso verwendbar für das Abgießen von Kartoffeln oder ähnlichem. Gerade auch für Campingurlaube oder Festivalaufenthalte ist dieses günstige Gadget besonders reizvoll.

7. Küchen-Kräuterschere: multifunktionaler Fünfklinger

Kann eine gute Küche ohne Kräuter auskommen? Wohl kaum! Kräuter verleihen einer Vielzahl von Gerichten erst den richtigen Flair und die richtige Würze. Das richtige Zerkleinern von Kräutern kann aber kompliziert und mit der Schere nicht immer ungefährlich sein.

Mit den fünf Klingen dieser Kräuterschere geht das aber effektiv und man spart Energie und Zeit. Anwendbar ist der Kräuterzerkleinerer auch bei Zwiebeln, Seetang und Paprika.

Eine Klingenschutzabdeckung für sichere Lagerung und ein kleiner Kamm für die Reinigung runden dieses nützliche Produkt ab.

8. Gracula-Knoblauchpresse: witziges Zerkleinerungs-Utensil

Mit Graf Gracula wird die Essenszubereitung mit Spaß versüßt oder gewürzt. Dieses humorvoll und lustig gestaltete Küchengadget von OTOTO ist dank seiner manuellen Presse nicht nur für Knoblauch - den Schrecken aller Vampire - nützlich, sondern er kann auch Nüsse zerdrücken, Ingwer, Kräuter und andere Gewürze wie Nelken zerkleinern und zermahlen.

Auch praktisch: Da Gracula das Knoblauchschälen übernimmt, bleibt kein Knoblauchgeruch an den Händen zurück.

Und durch das fantasievolle Design ist dieser Küchenhelfer natürlich auch ein echter Hingucker.

9. Bananenständer: der elegante Hingucker

Ebenfalls ein Hingucker ist dieser Bananenständer von Joie. Der Affe rast hier zwar nicht durch den Wald oder die Küche auf der Suche nach einer gestohlenen Kokosnuss - zum Glück - , er grinst aber verschmitzt und charmant.

Und die Aufbewahrung beziehungsweise der Aufbewahrungsort für Bananen ist nicht länger ein Problem - so elegant, wie sie hier eingehängt werden können.

10. Obst-Etagere: dekorativer Platzsparer

Zugegeben bricht diese elegante Obstablage von EKXOZV mit unserer "Unter-20-Euro-Regel" - aber so knapp, dass wir uns diese eine Ausnahme genehmigt haben.

Der zweistöckige Obstkorb überzeugt uns zudem dadurch, dass er wirklich Platz spart und außerdem dekorativ ist.

Schlicht, aber elegant war vermutlich die Devise desjenigen, der die Etagere entworfen hat. Die Gesamthöhe des Korbs beträgt 29 cm und natürlich muss man darin nicht zwingend Obst oder Gemüse unterbringen: Auch Kaffee- oder Teezubehör oder andere Küchengerätschaften lassen sich so gut organisieren und anordnen.

