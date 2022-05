Vereisen mit Hund und Katze: Welche Einreisebestimmungen gelten wo?

Die richtige Planung

Je nachdem, in welches Land du reist, gelten andere Einreisebestimmungen. Damit deine Reise mit Tier möglichst stressfrei abläuft und ihr die gemeinsame Zeit im Urlaub genießen könnt, ist die vorausgehende Planung wichtig.

Reisen mit Tier: Wichtige Informationen

Eine Reise mit Haustier erfordert eine gute Vorbereitung. Immerhin willst du sichergehen, dass es für deinen Hund oder deine Katze angenehm ist und es ihm oder ihr immer gut geht. Ist dein Haustier sehr stark an seine oder ihre Umgebung gebunden und fühlt sich nur in Routinen sicher, könnte es für das Tier angenehmer sein, vorübergehend in einer passenden Pension oder bei Personen deines Vertrauens untergebracht zu werden. Gehört dein Tier eher zu der neugierigen Sorte und kann in den Tagesablauf im Urlaub integriert werden, steht einer Reise nichts mehr im Wege. Zur Vorbereitung gehört unter anderem das Zusammenstellen eines Erste-Hilfe-Sets, welches wichtige Dinge wie ein Desinfektionsmittel für Wunden, Verbandszeug, eine Zeckenzange, ein Thermometer und Handschuhe enthält. Informiere dich im Voraus unbedingt, wo du in deinem Urlaubsort eine Tierarztpraxis auffinden kannst und plane einen Besuch bei deinem Tierarzt oder deiner Tierärztin ein, um alle notwendigen Impfungen und Untersuchungen durchzuführen. Reiseübelkeit kann nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren vorkommen: Frage deinen Tierarzt oder deine Tierärztin nach einem passenden Medikament, welches du zur Vorsorge mitnehmen kannst. Auf deine Packliste sollten zudem ausreichend Wasser und Futter, die notwendigen Unterlagen, ein Handtuch und eine Bürste und Spielzeug. Für eine Katze solltest du an eine Katzentoilette sowie Katzenstreu denken, für den Hund an Leine, Tüten für das Gassigehen, eventuell einen Maulkorb und eine Pinzette für Zecken.

Entscheidest du dich für eine Autoreise, liegt es in deiner Verantwortung, dein Tier sicher zu transportieren. Sicherst du deinen Liebling nicht ausreichend, kann dies sowohl für dich als auch für ihn ein Verletzungsrisiko darstellen. Zur korrekten Absicherung gibt es verschiedene Hunde- und Katzentransportsysteme, die du auch in guter Qualität oft kostengünstig erwerben kannst. Vorausgehen sollte der langen Fahrt in einer Box ein entsprechendes Boxentraining, damit das Tier sich in der Box möglichst wohlfühlt. Während der gesamten Reise sollte deinem Hund oder deiner Katze Wasser zur Verfügung stehen. Speziell dafür geeignet sind auslaufsichere Näpfe. Regelmäßige Pausen und frische Luft sind nicht nur für dich wichtig, sondern auch für dein Tier. Eine Pause solltest du nach spätestens zwei bis drei Stunden Fahrt einplanen. Mit passendem Geschirr oder Leinen kannst du deinen Hund auf einem Rastplatz ausführen.

Reist du mit dem Flugzeug, solltest du dich vor der Buchung bei der Airline informieren, ob Tiere erlaubt sind. Von Fluggesellschaft zu Fluggesellschaft variieren die Regelungen; teilweise sind spezielle Boxen erforderlich. Zudem sind die Kosten für die Mitnahme des Tieres je nach Airline unterschiedlich. Eine rechtzeitige Voranmeldung des Tieres ist aus Platzgründen in der Regel nötig. Bei einer Zugreise reisen kleinere Tiere meist kostenlos mit; aber auch hier solltest du an eine geeignete Transportbox denken. Grundsätzlich ist es auch wichtig, sich bei der Unterkunft, in der du die Zeit im Urlaubsland verbringen wirst, nachzufragen, ob Tiere erlaubt sind. Viele Unterkünfte haben spezielle Regelungen und Tagespauschale für Tiere.

Die Einreisebestimmungen: Diese solltest du kennen

Für eine Reise innerhalb der EU benötigst du einen EU-Heimtierausweis. CC0 / Pixabay / msandersmusic

Verreist du mit Hund oder Katze, solltest du dich im Voraus über die in Urlaubsland geltenden Regeln informieren. So gehst du sicher, dass du alle wichtigen Dokumente dabei hast, dich an alle Regeln hältst und keinen Stress mehr im Urlaub hast. Da von Land zu Land andere Vorschriften gelten, solltest du dich immer spezifisch für dein Urlaubsland informieren. Wichtige Regeln, die vor allem für Hundebesitzer*innen wichtig sind, sind jene über verbotene Hunderassen, Leinen- und Maulkorbregelungen sowie eine teilweise erforderliche Bandwurmbehandlung.

Bleibst du während deiner Reise innerhalb der EU, benötigst du einen EU-Heimtierausweis. Den Pass musst du immer mit dir führen. Voraussetzung ist außerdem, dass dieser nach dem einheitlichen Muster ausgestellt wurde und das Tier, mittels Tätowierung oder Mikrochip, eindeutig identifiziert werden kann. Für Tiere, die nach dem 3. Juli 2011 das erste Mal gekennzeichnet wurden, gilt eine Chip-Pflicht. Den Heimtierausweis kann seit einer neuen Regelung im Jahr 2014 ausschließlich der Tierarzt, der auch die nötige Tollwutschutzimpfung durchgeführt hat, ausstellen. Die Tollwut-Erstimpfung muss dabei 21 Tage vor der Abreise erfolgen. Bist du dir nicht sicher, ob dein Haustier eine Auffrischimpfung benötigt, solltest du dich rechtzeitig bei deinem Tierarzt oder deiner Tierärztin informieren. Achtung bei einer Reise mit Hund nach Finnland, Irland oder Malta: Bei einer Reise in diese Länder ist zusätzlich eine Behandlung gegen Bandwürmer erforderlich.

Für die europäischen Nicht-EU-Länder Schweiz, Liechtenstein, Andorra, San Marino, Vatikanstadt, Monaco und Gibraltar gilt dieselbe Regelung wie bei einer Reise innerhalb der EU: Der EU-Heimtierausweis inklusive der Tollwutimpfung ist ausreichend. Kommst du aus einem Nicht-EU-Land zurück nach Deutschland beziehungsweise in die EU, brauchst du teilweise einen Antikörpernachweis für Tollwut. Länder, bei denen dies bei der Rückreise erforderlich ist, sind beispielsweise Albanien, Kosovo, Montenegro, Serbien, Türkei, Marokko, Tunesien, Ägypten, Thailand oder Südafrika. Kommst du aus Ländern wie Großbritannien, Bosnien-Herzegowina, Weißrussland, Russische Föderation, Australien, Neuseeland, USA, Kanada, Nordmazedonien, Hongkong oder Singapur, ist dieser Nachweis nicht erforderlich. Bei Nicht-EU-Ländern gibt es meist keine einheitlichen Regeln: Jedes der Länder hat eigene Einreisebestimmungen, über die du dich individuell informieren musst. Genaue Informationen kannst du beispielsweise bei der Botschaft des Landes finden.

Fazit

Mit der richtigen Planung und Vorbereitung kannst du gemeinsam mit deinem Tier eine angenehme Urlaubszeit verbringen und musst dich nicht von deinem Haustier trennen. Wichtig ist, dass du Termine wie das Ausstellen des EU-Heimtierausweises oder eine Behandlung gegen Bandwürmer zeitig einplanst, um nicht in Stress zu geraten. Vor deiner Reise solltest du dich noch einmal über eventuelle Änderungen der Regelungen speziell in deinem Urlaubsland informieren. Beachte auch immer die individuellen Bedürfnisse deines Tieres: Bemerkst du, dass Reisen für dein Tier sehr stressig sind, wäre vielleicht eine alternative Unterkunft eine Option.