Strom sparen während des Urlaubs: Welche Energiefresser du daheim unbedingt ausstecken solltest

Ende Juli sind wieder die großen Sommerferien in Bayern. Für viele Familien bedeutet diese Zeit Urlaub. Aber auch alle, die nicht auf die Schulferien angewiesen sind, werden durch die Sommermonate zum Verreisen eingeladen. Häufig ist dann für längere Zeit niemand zu Hause, außer ganz viel Technik. Und die frisst Strom, ohne dass sie gebraucht wird. Daher ist es sinnvoll, einige Geräte auszustecken und damit Strom zu sparen.

Viele Geräte sind in unserem Alltag auf Stand-by, was sich häufig an kleinen leuchtenden Lämpchen erkennen lässt. Selbst wenn wir anwesend sind, wird hier empfohlen, diese Elektronik komplett abzuschalten, was in den meisten Fällen bedeutet, den Stecker zu ziehen. Im Urlaub brauchst du die heimische Technik noch weniger und kannst daher bestimmt in jedem Raum etwas Strom sparen. Die Verbraucherzentrale Baden-Württemberg empfiehlt dafür auch Mehrfachsteckdosen, da so gleich mehrere Geräte mit einem Knopfdruck ausgeschaltet werden können.

Stromsparen: Welche Geräte im Urlaub abgeschaltet werden können

Auf jeden Fall ausgesteckt bzw. heruntergedreht werden können Ladegeräte, Küchengeräte und Heizungen. Aber auch Kommunikationselektronik, wie Fernseher, Bildschirme und Computer können in dieser Zeit vom Strom genommen werden. Am besten gehst du vor deinem Urlaub einmal in jeden Raum und checkst, was da alles Strom zieht. Ein weiterer Tipp: Achte auf Alltagsgegenstände, die einem vielleicht nicht sofort in den Sinn kommen, wie Spielekonsolen, Weckradios oder Drucker.

Gespart werden kann auch durch das Ausschalten einer Warmwasser-Versorgung bei einer Abwesenheit von mindestens einer Woche. Nach deinem Urlaub solltest du dann allerdings ungefähr zehn Liter Wasser durch die Rohre und Wasserhähne laufen lassen, da sich Legionellen gebildet haben könnten.

Aufpassen solltest du ebenfalls bei ein paar anderen Gegenständen. Es bietet sich an, während des Urlaubs den Kühlschrank und die Kühltruhe auszustellen. Wichtig ist es dann aber, beides vorher abzutauen und die Türen offen stehenzulassen, damit dich nach dem Urlaub weder eine Wasserpfütze noch Schimmel erwarten.

Welche Geräte sollte man nicht ausstecken? Darauf musst du achten

Eingesteckt bleiben sollten die meisten Wasserbetten und alle Smart-Home-Geräte, durch die beim Ausschalten für schlechte Überraschungen sorgen könnten. Zweimal überlegen solltest du auch, wenn du mit dem Gedanken spielst, einfach alle Sicherungen herauszunehmen. Dadurch kann zwar Strom gespart werden, allerdings werden so auch eventuelle Alarmanlagen oder Telefone mit Anrufbeantworter ausgestellt.

Das Vergleichsportal Verivox hat übrigens berechnet, dass 1,5 Kraftwerke, beziehungsweise der Strom von fünf Millionen Haushalten eingespart werden könnte, wenn alle ein Jahr die Stand-by-Geräte ausstecken würden. Die paar Minuten haben also ein gesamtgesellschaftlichen Nutzen.

Artikel enthält Affiliate Links *Hinweis: Die in diesem Artikel bereitgestellten Buchungs-Links bzw. mit einem Einkaufswagen-Symbol gekennzeichneten Links sind sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn du auf einen dieser Links klickst und dann eine Unterkunft buchst oder darüber einkaufst, bekommen wir eine Provision von einem Kooperationspartner (z. B. Booking.com oder hotel.de) nach Abschluss des Aufenthalts oder vom Händler. Für dich ändert sich dadurch nichts am Preis.

Vorschaubild: © Patrick Pleul//dpa; Juraj Varga/Pixabay.com