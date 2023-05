Reiseziele, die krank machen: Travel Bug Index verrät, wo die meisten krank werden

Endlich Pfingstferien! Für viele bedeutet dies Sonne, Strand und Meer. Doch vor Urlaubsantritt sollte man zunächst einige Dinge checken - zum Beispiel sinnvolle Impfungen.

Manche Länder sind leider auch dafür bekannt, dass Reisende dort häufig krank werden. Welche Länder sind das?

Travel Bug Index verrät: In diesen drei Ländern werden viele krank

Der Travel Bug Index hat etwa 2,4 Millionen Beiträge in Reiseforen nach Stichwörtern wie "Salmonellen", "Gastroenteritis", "E-Coli" und "Lebensmittelvergiftung" durchsucht. Beliebte Urlaubsländer haben häufig das größte Risiko für Touristen krank zu werden.

Die größte Gefahr krank zu werden, besteht laut Travel Bug Index in Punta Cana, in der Dominikanischen Republik. Zehn Prozent der Menschen, die in Reiseportalen Beiträge verfassen, erkranken hier. Vor der Reise wird daher empfohlen, zwei Impfungen gegen Hepatitis A und Tetanus durchzuführen und vier weitere Impfungen in Erwägung zu ziehen. Leitungswasser sollte am besten gar nicht getrunken werden und der Kauf von Anti-Malaria-Tabletten wird empfohlen.

Sharm El Shaikh in Ägypten belegt den zweiten Platz. Es ist besonders attraktiv für Tauchbegeisterte, die das klare Wasser und die faszinierenden Korallenriffe genießen möchten. Vor der Reise ist es wichtig, zwei Impfungen gegen Polio und Tetanus durchführen zu lassen. Es wird dringend empfohlen, das Leitungswasser vor Ort zu meiden. In zahlreichen Reiseforen sind etwa 6.000 Beiträge von Touristen zu finden, die auf Lebensmittelvergiftungen und ähnliche Erkrankungen aufmerksam machen.

Sal, eine der Kapverdischen Inseln, bietet nahezu das ganze Jahr über sonniges Wetter. Aufgrund der vielen Sonnenstunden und kilometerlangen Sandstrände zieht es viele Urlauber vor die Küste Westafrikas. Allerdings berichten auch hier mehr als elf Prozent der Besucher in den Reiseforen über gesundheitliche Beschwerden. Ähnlich wie in den anderen Urlaubsregionen sollte das Leitungswasser nicht konsumiert werden. Für eine Reise auf die Inseln von Kap Verde wird empfohlen, sich mit zwei Impfungen gegen Hepatitis A und Tetanus vorzubereiten, und es sollten drei weitere Impfungen in Betracht gezogen werden. Das Malaria-Risiko auf Sal ist gering, dennoch können Anti-Malaria-Tabletten als Vorsichtsmaßnahme sinnvoll sein.

