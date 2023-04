Von Mai bis Oktober sind die Freizeitlinien des Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) wieder für dich unterwegs. Das sind spezielle Buslinien, die dich an die schönsten Ausflugsziele Frankens bringen. Outdoor-Fans können so das Auto stehen lassen und ihre wunderschöne Heimat entspannt erkunden. Lass dich von den Freizeit-Tipps des VGN inspirieren - es warten abwechslungsreiche Touren und Geheimtipps der Region auf dich.

Wir haben die fünf neuen Routen für dich genauer unter die Lupe genommen:

Das Rundum-Sorglos-Paket mit den Freizeit-Tipps des VGN

Die Freizeitlinien des VGN lassen dich diesen Sommer das Frankenland mit seinen atemberaubenden Landschaften entdecken und bringen dich bequem sogar in entlegene Ecken. Am Zielort angekommen kannst du deine Heimat zu Fuß oder mit dem Fahrrad erkunden. Alles, was du für deinen Ausflug wissen musst, findest du in den Freizeit-Tipps des VGN, denn dort bekommst du alle Infos bezüglich der An- und Abreise, der Einkehrmöglichkeiten und der Highlights auf der Route auf einen Blick. Einfach Freizeit-Tipp aussuchen, einsteigen, und dann geht's los!

Unser Tipp: Mit dem TagesTicket Plus des VGN bist du günstig in der Gruppe unterwegs. Für nur 22,10 € können bis zu sechs Personen (davon max. zwei Personen ab 18 Jahren) einen ganzen Tag beliebig häufige Fahrten innerhalb des Geltungsbereiches unternehmen. Wenn du das Ticket an einem Samstag kaufst, gilt es automatisch auch für den Sonntag. Alternativ kannst du natürlich auch dein Deutschlandticket nutzen.

Die 5 neuen VGN-Freizeit-Tipps: Diese Mikro-Abenteuer erwarten dich

Ob Weinhorizonte, Waldwege, Hopfenwiesen, Burgen, Gipfel-Hopping oder Badespaß am Brombachsee, die Freizeit-Tipps sind vielfältig. So kannst du die für dich passenden Touren auswählen und direkt loswandern. Dieses Jahr mit dabei sind auch Zwei-Tages-Touren, die sich ideal für einen kurzen Wochenendtrip eignen.

1. Weinhorizonte Haßberge: Aussichtspunkte und historische Highlights mit Bier- und Weingenuss

Thema: Weinhorizonte und Fachwerk-Romantik

Region: Naturpark Haßberge

Länge: ca. 16 km

Dauer: ca. 4,5 Stunden

Linien: RE 55 oder 53, Buslinien 1152 und 1159 (an Sonn- & Feiertagen)

Von Nürnberg oder Bamberg aus kannst du mit der Regionalbahn nach Haßfurt fahren. Dort geht es in nur 12 Minuten mit dem Bus weiter nach Königsberg, wo du die Tour startest. Auf dieser Tour erwarten dich einige atemberaubende Aussichtspunkte, historische Highlights sowie tolle Erlebnispfade. Das Ziel der Tour ist Zeil am Main, ein wunderschönes mittelalterliches Fachwerkstädtchen, das zu hervorragendem Wein- und Biergenuss einlädt.