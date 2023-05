Mallorca: 7 der beliebtesten Wochenmärkte der Insel - hier lohnt sich ein Ausflug hin

Die schönsten Märkte auf Mallorca Sineu Alcúdia Artà Inca Santanyî Santa Maria Märkte in Palma

auf Alle Infos rund um Öffnungszeiten und Spezialitäten

Mallorca bietet eine Vielzahl an Wochenmärkten. Hier kannst du frisches Obst, Gemüse, Fleisch, Fisch, Kräuter oder auch Pflanzen kaufen. Auf den meisten Märkten gibt es vor allem in der Saison auch viele Stände mit Souvenirs, Textilien und Kunsthandwerk. Ob du auf der Suche nach einem Mitbringsel für zu Hause, Zutaten für dein Abendessen oder eine neue Sonnenbrille für den Strandbesuch bist – hier wirst du in jedem Fall fündig. Unsere Auswahl basiert auf den Google-Bewertungen der Besucher*innen.

Sineu, Alcúdia und Artà

In Sineu findet jeden Mittwoch traditionell einer der beliebtesten Märkte der Insel statt. Der Markt macht die Stadt im Landesinneren an jedem Markttag zu einem echten Besuchermagnet. Von Keramik über Obst und Gemüse, bis hin zu lebenden Tieren, hier findest du alles. Die Live-Musik und mallorquinischen Imbisse machen den Marktbesuch zu einem Erlebnis der besonderen Art. Seit 700 Jahren kommen hier die Händler*innen der Insel zusammen, um ihre Waren anzubieten.

Innerhalb der historischen Stadtmauern der Stadt Alcúdia im Norden der Insel findet jeden Sonntag der große Wochenmarkt statt. Die Altstadt mit ihren kleinen Gassen, den Cafés und Geschäften lädt die Besucher*innen zu einem Stadtbummel nach oder vor dem Marktbesuch ein. Am Freitag gibt es im Port de Alcúdia ebenfalls einen Markt, hier stehen um die 30 Stände entlang der Hafenpromenade und bieten mallorquinischen Spezialitäten an.

Mitten auf dem Theaterplatz, der Plaça del Conqueridor, der kleinen Stadt Artà im Osten der Insel, findet jeden Dienstag der Wochenmarkt statt. Es gibt traditionelle Korbwaren sowie typisch mallorquinische Töpfereien. Artà ist die Hochburg der traditionellen Korbflechterei. Auf Mallorca werden vor allem getrocknete Blätter der Zwergpalme verwendet, um aus ihnen Körbe, Hüte oder auch Taschen zu flechten. In der Markthalle in der Carrer Nou gibt es Ost und Gemüse.

Sineu

Adresse: Es Fossar 160, 07510 Sineu

Es Fossar 160, 07510 Sineu Öffnungszeiten: Mittwoch 08:00 bis 13:30 Uhr

Mittwoch 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: in der Carrer Migjorn

Alcúdia (Altstadt)

Adresse: Plaça de Carls V, 07400 Alcúdia

Plaça de Carls V, 07400 Alcúdia Öffnungszeiten: Dienstag und Sonntag 08:00 bis 13:30 Uhr

Dienstag und Sonntag 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: in der Avinguda Príncep d´Espanya

Port de Alcúdia (Hafen)

Adresse: Hafenpromenade, 07400 Alcúdia

Hafenpromenade, 07400 Alcúdia Öffnungszeiten: Freitag 08:00 bis 13:30 Uhr

Freitag 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: Carrer de Teodor Canet

Artà

Adresse: Plaça del Conqueridor, 07570 Artà

Plaça del Conqueridor, 07570 Artà Öffnungszeiten: Dienstag 08:00 bis 13:30 Uhr

Dienstag 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: Carrer de la Pau

Artà (Markthalle)

Adresse: Avinguda de Costa i Llobera, 20, 07570 Artà

Avinguda de Costa i Llobera, 20, 07570 Artà Öffnungszeiten: Montag bis 08:00 bis 21:00 Uhr und Sonntag 08:00 bis 14:00 Uhr

Inca, Santanyí und Santa Maria del Camí

In Inca findet jeden Donnerstag der größte Markt der Insel unter freiem Himmel statt. Die Stände erstrecken sich von der Plaça José Antoni bis zur Carrer Bisbe Llompart. Es gibt sowohl regionale Lebensmittel wie Wein, Obst und Gemüse als auch alles andere für den täglichen Bedarf, wie Kleidung, Haushaltswaren oder Elektrogeräte. Von Montag bis Samstag ist die Markthalle in der Carrer Miquel geöffnet. Hier gibt es täglich frische, regionale Lebensmittel.

In Santanyí gibt es gleich zweimal in der Woche einen Markt. Jeden Mittwoch und Samstag kannst du rund um die Plaça Major Delikatessen einkaufen, wie Serrano-Schinken, Käse, Wurst sowie Liköre und Eingelegtes. In der etwas versteckten Markthalle, die sich in der Casa Cultura befindet und daher nicht direkt als Markthalle erkennbar ist, kannst du an den Markttagen Fische aller Art kaufen. Außerdem bekommst du hier traditionell und regional gewonnenes Salz.

Auf dem Markt in Santa Maria del Camí kannst du jeden Sonntag von 9:00 bis 14:00 Uhr auf der Plaça Nova einkaufen. Der Markt gehört zu den größeren der Insel und viele Einheimische erledigen hier ihre Besorgungen für die kommende Woche. Auf dem großen Platz sind die Stände wie in einer Markthalle thematisch organisiert und du kannst dich von den Textilständen bis zu den Bio-Produkten durchstöbern.

Inca

Adresse: Plaça José Antoni/ Carrer Bisbe Llompart

Plaça José Antoni/ Carrer Bisbe Llompart Öffnungszeiten: Donnerstag 08:00 bis 13:30 Uhr

Donnerstag 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: Parkhaus direkt unter der Plaça Mare de Déu de Lluch

Santanyí

Adresse: Plaça Major, 07650 Santanyí

Plaça Major, 07650 Santanyí Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag bis 08:00 bis 13:30 Uhr

Mittwoch und Samstag bis 08:00 bis 13:30 Uhr Parken: Carrer Bernat Vidal i Tomàs, 71c, 07650 Santanyí

Santanyí (Markthalle)

Adresse: Carrer de s'Aljub 22, 07650 Santanyí

Carrer de s'Aljub 22, 07650 Santanyí Öffnungszeiten: Mittwoch und Samstag bis 08:00 bis 13:30 Uhr

Santa Maria

Adresse: Plaça Nova, 07320 Santa Maria del Camí

Plaça Nova, 07320 Santa Maria del Camí Öffnungszeiten: Sonntag 10:00 bis 14:00 Uhr

Sonntag 10:00 bis 14:00 Uhr Parken: Carreró Pas de Ca Barraca 4, 07320 Santa Maria del Camí

Palmas Markthallen

In Palma gibt es drei Markthallen, in denen du von Montag bis Samstag einkaufen, schlendern und schlemmen kannst. Ein buntes Treiben erfüllt die Hallen und besonders im Herbst liegen die Auslagen voll mit saisonalen und regionalen Produkten. Der Mercat de l'Olivar ist nicht weit von der Plaça d'Espanya entfernt an der Plaça de l'Olivar. Über 40 Stände halten hier eine große Auswahl an kulinarischen Produkten bereit. Die Markthalle ist besonders berühmt für ihre große Fischhalle, in der es frischen Fisch und Meeresfrüchte zu kaufen gibt. Im zweiten Stock befindet sich ein Restaurant. Wer nach dem Bummel durch die Markthalle unter freiem Himmel in der Sonne einen Kaffee oder eine Erfrischung genießen möchte, findet an der Plaça eine Vielzahl an Bars und Cafés.

Die besten Hotels - Info & Buchung

Der Mercat de Santa Catalina befindet sich im ehemaligen Fischereiviertel. In der Halle werden vor allem spanische und internationale Delikatessen verkauft. Hierher kommen nicht nur Tourist*innen zum Shoppen, sondern auch Einheimische für ihren Einkauf. Neben den Verkaufsständen gibt es auch einige Bars in der Halle, die zur Einkehr einladen und authentische typische mallorquinischen Tapas anbieten. Einige Weinkellereien der Insel bieten hier ihren Wein direkt vom Fass an, er wird in mitgebrachte Flaschen abgefüllt und ist daher oft günstiger.

Der Mercat Pere Garau ist dienstags, donnerstags und samstags geöffnet. Hier gibt es vor allem saisonale und regionale Lebensmittel zu kaufen. Im Vergleich zu den beiden Markthallen Santa Catalina und Olivar sind die Waren hier sehr günstig. Die Stände sind einfacher gehalten und die Landwirte der Insel bieten hier ihre frisch geernteten Produkte an. Das macht diese Markthalle auch für viele Einheimische zum Markt ihrer Wahl.

Mercat de l'Olivar

Adresse: Plaça de l'Olivar, s/n, 07002 Palma

Plaça de l'Olivar, s/n, 07002 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:00 bis 14:00 Uhr

Montag bis Samstag 07:00 bis 14:00 Uhr Parken: Parkhaus unter der Markthalle

Mercat de Santa Catalina Mallorca

Adresse: Plaça de la Navegació, s/n, 07013 Palma

Plaça de la Navegació, s/n, 07013 Palma Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 07:00 bis 16:00 Uhr

Montag bis Samstag 07:00 bis 16:00 Uhr Parken: Parkplätze in der Av. De Gabriel Roca

Mercat Pere Garau

Adresse: Plaça Pere Garau, s/n, 07007 Palma

Plaça Pere Garau, s/n, 07007 Palma Öffnungszeiten: Montag und Mittwoch 06:00 bis 14:30 Uhr und Dienstag, Donnerstag, Freitag 06:00 bis 15:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 16:00 Uhr

Montag und Mittwoch 06:00 bis 14:30 Uhr und Dienstag, Donnerstag, Freitag 06:00 bis 15:00 Uhr und Samstag 06:00 bis 16:00 Uhr Parken: Parkhaus in der C. De Manacor 81

Fazit

Auf Mallorca gibt es in fast jedem Ort einen Wochenmarkt. Manche sind größer und bieten sowohl regionale Produkte als auch Souvenirs an, andere sind eher einfach gehalten und verkaufen vor allem Waren für den täglichen Gebrauch. Die hier aufgeführten Märkte und Markthallen gehören zu den beliebtesten der Insel. Solltest du deinen Urlaub auf Mallorca verbringen, lohnt es sich in jedem Fall, einen Ausflug zu einem der Märkte zu unternehmen.