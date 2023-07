Der Gardasee: blaues Wasser, umgeben von hohen Bergen. An einem Tag im See baden, am nächsten wandern gehen – der "Lago di Garda" ist nicht ohne Grund ein beliebtes Reiseziel für deutsche Urlauber*innen. Doch wo viele Urlauber aufeinander treffen, scheint es wohl strenge Regeln geben zu müssen.

"Die Strände des Gardasees müssen ein Ort sein, an dem alle – Anwohner und Touristen – die Schönheit der Natur genießen und sich erholen können", sagte der örtliche Polizeikommandant Filippo Paoli gegenüber der italienischen Lokalzeitung L´Adige, womit die neuen Regelungen und harten Strafen gerechtfertigt werden sollen.

Drastische Strafen bei Verstoß gegen neue Regeln am Gardasee

Immer häufiger führt die örtliche Polizei Kontrollen durch, heißt es. Im Juni sollen nach Angaben des Merkur mehr als hundert Personen Strafen in Höhe von bis zu 600 Euro bekommen haben. So soll mancherorts öffentliches Ballspielen verboten sein, genauso wie Wäscheaufhängen oder Radfahren in der Altstadt.

Wie unter anderem die Gardaseezeitung berichtet, gelten folgende Regelungen - für Einheimische und Touristen:

An den Hauptstränden rund um den See und außerhalb der besonders gekennzeichneten Flächen: Verbot von Zigaretten, Tieren, Nacktbaden und Nassspritzen von Passanten, Zigaretten, lautes Singen oder Musizieren sowie Fußballspielen oder Ballspiele.

Fast überall rund um den Gardasee: Verbot, Wildtiere zu füttern, mancherorts Angelverbot, Picknicken, Grillen und Campen am Ufer, Lagerfeuer am See anzuzünden.

Auch auf den Straßen Italiens kann es teuer werden - hier ist es ratsam, sich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und Regelungen zu halten.

Spezielle Regelungen in den einzelnen Gemeinden

In Lazise und Sirmione ist an manchen Orten oder am Seeufer verboten, Fahrrad zu fahren. Von Verona bis Peschiera gilt teils eine Kleiderordnung an gewissen Plätzen. Du solltest dich vorab also immer informieren, welche Regelungen du befolgen solltest. Hohe Bußgelder und Strafen können die Folge sein.

Besonders geahndet werden exzessive Feiern, wie Abschlussfeiern oder Junggesellenabschiede. Hier können Strafen in Höhe von bis zu 500 Euro auferlegt werden. Allgemein geht es darum, dass sich dort jede*r wohlfühlt und in Ruhe und Frieden eine angenehme Zeit verbringen kann - egal ob Tourist, oder Einheimischer.