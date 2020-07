ANZEIGE 14.07.2020

Urlaub & Reisen

Outdoor-Aktivitäten mit Kindern: Wasserspaß im Freizeit-Land Geiselwind

Schon wieder Wochenende oder Urlaub, schon wieder Sonnenschein und gutes Wetter, aber keine Lust auf einen Ausflug ins Freibad oder an den Badesee? Wenn Sie mit Ihren Ideen für Freizeitaktivitäten am Ende sind, haben wir einen guten Tipp zum Abkühlen an heißen Tagen: Im fränkischen Freizeit-Land Geiselwind ist Spaß vorprogrammiert. Und dank kurzer Wege, viel Schatten, guter Gastronomie und Online-Tickets ist ein Ausflug in den Freizeitpark auch perfekt für alle, die wenig Lust auf Chaos haben. Planungsstress ade!