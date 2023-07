Campen bei Gewitter: Wann wird es gefährlich und wie verhältst du dich richtig?

Wer im Freien unterwegs ist, kann schnell mal vom Wetter überrascht werden. Besonders Gewitter können gefährlich werden, wenn man keinen ausreichenden Schutzplatz findet. Doch wie verhält man sich richtig, wenn man nur mit Zelt unterwegs ist?

Direkt vorweg: Ein Zelt ist meistens nicht sicher, Campingwagen können bedingt sicher sein, Autos sind normalerweise sicher. Ausschlaggebend ist hier der Anteil an Metall. Ein Auto, das eine komplette Metallkarosserie hat, bildet einen sogenannten faradayschen Käfig. So wird ein Metallgerüst genannt, durch dessen Aufbau die elektrische Ladung des Blitzes auf dem Metallkäfig verteilt wird und nicht in den Innenraum eindringt. Wohnwagen mit innerem Metallgerüst oder metallener Außenhaut haben einen ähnlichen Effekt. Zelte brauchen zusätzlich zum Metallgerüst einen ausreichenden Querschnitt mit Sicherheitsnachweis von DIN EN 13782 oder DIN 4112, um etwas sicherer zu werden. Trotzdem besteht noch die Möglichkeit von Überschlag, Berührungs- oder Schrittspannung. Was das ist und wie du dich davor schützen kannst, erklären wir im Folgenden.

Gewitter beim Campen: Wie verhältst du dich richtig?

Das Gefährliche an Blitzen ist, dass bei Kontakt mit dem Körper schlagartig eine Spannung von bis zu 100 Millionen Volt einwirkt. Dadurch kann es zu Temperaturen bis 30.000 Grad kommen. Beides führt im Körper zu tödlichen Reaktionen, wie Herzstillstand oder Atemlähmung. Bei Blitzen entlädt sich Spannung immer in Richtung Boden. Dabei schlagen sie in besonders gut leitende Gegenstände ein, beispielsweise in exponierte Bäume, Metallrohre oder nasse Gegenstände. Grundsätzlich werden vier Arten von gefährlichen Blitzeinschlägen unterschieden: direkter Einschlag, Überschlag, Berührungsspannung und Schrittspannung. Aus ihnen leiten sich viele Verhaltenshinweise ab.

Beim direkten Einschlag trifft der Blitz den Menschen direkt und meistens vom Kopf her und entlädt sich Richtung Boden durch den gesamten Körper. Solltest du also zu Fuß oder nur mit einem kleinen Zelt unterwegs sein und von einem Gewitter überrascht werden, versuche Häuser, eine Schutzhütte oder eine Höhle zu finden, um dich zu schützen.

Bei einem Überschlag "springt" der Stromfluss beispielsweise von einem Baum auf einen in der Nähe stehenden Menschen über. Das ist auch der Grund, warum es egal ist, welchen Baum du suchst und meidest – manche Volksweisheiten sind hier tatsächlich nicht richtig. Halte dich deshalb beim Campen weder in der Nähe von Bäumen noch von Waldrändern auf. Du solltest bei der Wahl deines Lagers außerdem beachten, nicht an Uferstellen oder auf Hügeln zu zelten. Beim Campen mit vielen Zelten, wie bei einem Festival solltest du auch noch einige weitere Dinge beachten, beispielsweise, dass du genug Abstand zu anderen Zelten hältst.

Gefährlich: Campen bei Gewitter

Wenn man ein Objekt berührt, in das ein Blitz einschlägt, spricht man von Berührungsspannung. Sollte dein Zelt also Metallstange besitzen, berühre diese nicht. Im Vergleich am ungefährlichsten, aber dennoch nicht zu unterschätzen, ist die Schrittspannung. Nach einem Blitzeinschlag verteilt sich die Spannung im Boden. Die Spannung kann nochmal durch den Körper laufen, wenn du eine Schrittstellung hast. Deshalb solltest du deine Füße eng zusammenstellen und dich zusammenkauern, um einen möglichst kleinen Berührungspunkt mit dem Boden zu haben und nicht exponiert zu sein.

Zusammenfassend solltest du also versuchen, einen möglichst sicheren Ort zu suchen, also Autos oder auch Gebäude mit Blitzschutzsystem. Wenn diese nicht zu finden sind, versuche dich in einem Wohnwagen oder einem Zelt mit Metallgerüsten aufzuhalten. Hier solltest du nicht mit Metall oder Wasser in Berührung kommen, also zum Beispiel nicht Geschirr spülen. Bist du nur zu Fuß oder mit kleinem Zelt unterwegs, kauere dich wie oben beschrieben zusammen und versuchen den Boden unter dir möglichst isoliert zu berühren. Behalte dazu deine Schuhe an und falte beispielsweise eine Isomatte zusammen, auf die du dich draufstellen kannst.

Grundsätzlich ist der beste Rat aber vorher die Wetterprognosen im Blick zu behalten und die Gegend nach Schutzmöglichkeiten auszukundschaften. Um herauszufinden, wie weit ein Gewitter noch weg ist, kannst du die Sekunden zwischen Blitz und Donner zählen und mit 342 multiplizieren. Ab drei Sekunden wird es langsam gefährlich, spätestens bei einer Sekunde solltest du dich in Sicherheit bringen.