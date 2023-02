10 Namensvorschläge für deine Katze

10 Namensvorschläge für deinen Kater

Tipps und Wissenswertes rund um die Namensgebung

Zieht eine Katze oder ein Kater bei dir ein, möchtest du diesem oder dieser sicherlich auch einen schönen Namen geben. Die Auswahl fällt in Anbetracht der zahlreichen süßen und kreativen Namen allerdings nicht leicht. Unsere Vorschläge können dir Inspiration geben und vielleicht findest du ja sogar einen passenden Namen für deine Samtpfote. Die Ideen für die Namen kommen aus verschiedenen Foren und Ratgebern.

10 Namensideen für deine Katze

Suchst du nach einem süßen oder außergewöhnlichen Namen für eine Katze, könnte dir vielleicht einer von diesen gefallen:

Amber Cookie Carry Miyu Alaska Minka Queenie Minu Calisi Sissy

Ob der Name eher niedlich oder außergewöhnlich sein sollte, hängt natürlich von dem Charakter und dem Aussehen deiner Katze ab.

10 Namensideen für deinen Kater

Für einen Kater könnte dir einer der folgenden Namen gefallen:

Mio Flips Murmel Moglie Mochi Njord Pepper Miki Chimi Bubbles

Auch hier solltest du ganz individuell nach dem Charakter und dem Aussehen deines Stubentigers entscheiden. Oft verrät dir dein Bauchgefühl, welcher Name gut passen könnte.

Tipps und Wissenswertes rund um die Namensgebung

Zieht eine junge Katze oder ein junger Kater bei dir ein, bevorzugst du vermutlich eher einen niedlichen Namen. Du solltest jedoch auch bedenken, dass aus deinem kleinen Stubentiger bald auch eine ausgewachsene Samtpfote wird. Der Name sollte bestenfalls also auch dann noch gut zu der Katze oder dem Kater passen.

Möchtest du deinem neuen Haustier einen außergewöhnlichen Namen geben, könntest du auch einmal deine eigene Kreativität sprudeln lassen. Vielleicht hast du ja eine Lieblingsfigur in einem Film oder einer Serie, deren Name gut passen würde? Der Name sollte am besten zu dem Aussehen und dem Charakter deines Haustieres passen. Jede Katze und jeder Kater ist einzigartig, sodass dir beispielsweise auch aufgrund einer bestimmten Verhaltensweise deines Haustieres ein Name einfallen könnte.

Ob Katzen ihren eigenen Namen genauso gut erkennen können wie Hunde, hat unter anderem die Katzenexpertin Atsuko Saito erforscht. Ihre Ergebnisse stellte die Psychologin der Sophia-Universität Tokio im Wissenschaftsmagazin Scientific Reports vor. Sie konnte belegen, dass Katzen ihren Namen erkennen können; und das auch, wenn Fremde ihn rufen. Dies gelang dem Forschungsteam rund um Saito durch Aufzeichnungen der Tiere mithilfe von Videokameras. Besonders wurde dabei auf Anzeichen des Erkennens wie Ohr- und Kopfbewegungen und Schlagen mit dem Schwanz geachtet. Hast du deinem Kater oder deiner Katze einen Namen gegeben, möchtest ihn aber wieder ändern, ist dies normalerweise problemlos möglich. Die Haustiere sind sehr lernfähig und werden sich in ihrem Tempo wieder an den neuen Zuruf gewöhnen. Bei einigen Tieren gelingt die Umgewöhnung sehr schnell, bei anderen eher langsam. Die Umbenennung kann man durch eine positive Verstärkung fördern. Damit ist beispielsweise gemeint, dass du dein Haustier streichelst, lieb mit ihm sprichst oder hin und wieder ein Leckerchen gibst, wenn du den Namen nennst. Dadurch kann eine positive Verbindung zu dem neuen Namen aufgebaut werden.