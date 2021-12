WhatsApp schaltet langersehnte neue Funktion frei: Was das Update nun ermöglicht

Neues WhatsApp-Feature verfügbar

Wie können Nutzer eigene Sticker erstellen?

Smartphone-User müssen sich noch gedulden

Die WhatsApp-Web-Version und die Desktop-App bekommen jetzt ein neues Sticker-Feature, das es Nutzer*innen erlaubt, eigene Sticker aus Fotos, Emojis und Schriftzügen zu kreieren. Diese Neuerung dürfte gerade bei Sticker-Fans für Freude sorgen. Denn es gibt bereits zahlreiche Drittanbieter, die genau diese Funktion zur Verfügung stellen. Nun ist auch WhatsApp dabei.

WhatsApp: So erstellst du Sticker über den Desktop

Um das neue Feature zu nutzen, müssen Nutzer zunächst in einem Chat auf die Büroklammer klicken und anschließend den Sticker-Bereich auswählen. In WhatsApp-Web kann man auch einfach auf das Emoji-Icon links neben dem Eingabefeld klicken: Das klappt ein Menü auf, in dem ein "Erstellen"-Eintrag ausgewählt werden kann.

Im nächsten Schritt kann ein Bild vom Computer oder Laptop hochgeladen werden, das man als Sticker nutzen möchte. Nach dem Upload kann das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeitet werden. Beispielsweise kann mit einem Klick auf das Scheren-Icon der gewünschte Bereich umrandet und so der Hintergrund entfernt werden. Auch Emojis und Texte können zu dem Sticker so hinzugefügt werden.

Wer in WhatsApp für Android und iOS Sticker erstellen möchte, muss noch warten, da diese Funktion im Moment noch nicht zur Verfügung steht. Wer jedoch trotzdem seine Kreativität mit Stickern ausleben möchte, hat die Möglichkeit, Sticker-Pakete über Drittanbieter zu erstellen.