Sicher durch die Nacht: Die besten Sicherheits-Apps für den Nachhauseweg

WayGuard, Life360, Nora & Co: So funktionieren die Heimweg-Apps

Nützen die Apps etwas?

Das sind die Alternativen zur App als Heimwegbegleiterin

Bist du schon einmal nicht zur Party gegangen, weil du den Heimweg nicht alleine antreten wolltest? Bist du schonmal den halben Weg gerannt, weil hinter dir gruselige Schritte zu hören waren? Hat dir schonmal jemand aufgelauert oder dich mit einem Spruch belästigt? Die meisten Frauen werden diese und etliche weitere Fragen dieser Art mit Ja beantworten können. Kein Wunder: Laut einer Umfrage der Organisation Plan International hat jede vierte in einer deutschen Großstadt lebende Frau bereits eine sexuelle Belästigung im öffentlichen Raum ihrer Stadt erlebt. Viele Frauen fühlen sich unsicher, besonders nachts an unbeleuchteten Orten. Damit du dennoch Spaß haben kannst und nicht auf nächtliche Aktivitäten verzichten musst, gibt es mittlerweile zahlreiche Möglichkeiten, dich auf dem Heimweg begleiten zu lassen. Eine beliebte Wahl sind Heimweg-Apps. Diese Dienste gibt es und das können sie leisten.

Heimweg-Apps im Überblick

Eine der bekanntesten Heimweg-Apps ist WayGuard. Du gibst in der App Notfallkontakte an, die kontaktiert werden, wenn du in Gefahr bist. Es ist außerdem möglich, deinen Heimweg mit deinen Freund*innen virtuell zusammenzugehen. Alternativ kannst du mit Mitarbeitenden der App telefonieren, währenddessen können diese deinen Heimweg per GPS mitverfolgen. Die Leitstelle kontaktiert im Notfall sofort die Polizei oder den Rettungsdienst. Gut zu Hause angekommen? Mit einem Klick kannst du deinen Kontakten mitteilen, dass du sicher am Ziel bist.

Beim Dienst Life360 können deine angegebenen Kontakte ähnlich wie bei WayGuard deinen Live-Standort per GPS verfolgen, wenn du ihn teilst. Befindest du dich in Gefahr, bekommen deine Freund*innen über eine Push-Mitteilung mit, wo du dich gerade aufhältst. Zudem gibt es eine Gruppenfunktion, in der auch du den Standort deiner Lieben verfolgen kannst. Eine praktische Funktion von Life360 ist, dass zurückgelegte Wege gespeichert werden. So können deine Kontakte sehen, wo es schon einmal gefährlich geworden ist. Die App ist sowohl im Apple-Store, als auch im Playstore kostenlos.

Nora ist die offizielle Notruf-App der deutschen Bundesländer. Hier kannst du mit einem Knopfdruck einen Notruf bei der Polizei oder der Feuerwehr absetzen. Die App nutzt die Standort-Funktion deines Mobil-Geräts. So können Einsatzkräfte dich auch finden, wenn du selbst nicht genau weißt, wo du bist. In Gefahrensituationen ist es nicht immer möglich, zu sprechen. Deshalb kannst du mit der Nora-App auch einen stillen Notruf absetzen oder jemanden per Chat kontaktieren. Für Apple- und Android-Nutzer*innen ist die App kostenlos.

Was bringen die Apps und welche Alternativen gibt es?

WayGuard, Life360 und Nora sind nicht die einzigen Apps, die dich auf dem Heimweg begleiten können. Für Eltern, die ihre Kinder in Sicherheit wissen wollen, bietet sich beispielsweise Familionet an. Die App Vivatar von Bosch bietet für 4,99 Euro pro Monat die Funktion eines Notfallpasses an, in dem du zum Beispiel deine Blutgruppe eintragen kannst. Auf dem gleichen Prinzip wie die erstgenannten Apps basiert auch die KommGutHeim App. Sie wurde von drei Maschinenbau-Studierenden der OTH Regensburg entwickelt. Bemerkt dein*e Aufpasser*in, dass du dich nicht mehr weiterbewegst oder in die falsche Richtung gehst, kann er*sie dich anrufen oder direkt Hilfe rufen. Die Basisversion ist kostenlos; aber nur mit der Premiumversion für 1,99 Euro pro Monat kannst du einen Notruf tätigen.

Aber bringen die Apps überhaupt etwas? Viele Menschen finden schon. WayGuard beispielsweise hat rund 280.000 registrierte Nutzer*innen. Seit Betriebsstart der App wurden schon über 1100 Notrufe abgesetzt. Kritiker*innen weisen allerdings auf die Weitergabe von Daten hin. In den USA mussten bereits Apps vom Markt genommen werden, weil unvorsichtig mit Nutzer*innen-Daten umgegangen wurde. User*innen sollten sich bei der Wahl der App also die Datenschutzbestimmungen genau durchlesen.

Für Frauen (und auch Männer), die lieber keine App nutzen wollen, gibt es Alternativen. Über das Heimwegtelefon kannst du unter der Woche bis Mitternacht und am Wochenende auch nachts mit Ehrenamtlichen telefonieren, die dich am anderen Ende der Leitung sicher nach Hause begleiten. Der Service ist deutschlandweit unter der Nummer 030 12074182 zu erreichen. Auch wenn es die meisten wissen werden, sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass jedes Telefon eine Notruftaste besitzt, über die die Polizei und der Rettungsdienst kontaktiert werden können.