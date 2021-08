WhatsApp plant neue Features: Diese Funktion könnte unsere Chats radikal verändern

WhatsApp testet neue Funktionen

Geld senden per Chat: Erweiterung von WhatsApp Pay

Bekannt aus Instagram und Facebook: Reaktionen bald möglich?

Erst vor wenigen Wochen hat WhatsApp neue Funktionen ausgerollt: Selbstzerstörende Nachrichten, Videos und Bilder, nie nur ein Mal angesehen werden, können nun verschickt werden. Auch die Nutzung auf mehreren Geräten gleichzeitig ist in der Beta-Version verfügbar. Momentan machen aber schon wieder neue Gerüchte die Runde, welche Features die WhatsApp-Entwickler*innen als Nächstes angehen wollen, um ihre Nutzer nicht an Telegram und Co. zu verlieren: Reaktionen und WhatsApp Pay.

Reaktionen: Neue WhatsApp-Funktion kann unsere Chats grundlegend verändern

Völlige Neuheiten sind die beiden Funktionen allerdings nicht. Reaktionen in Chats kennen viele Nutzer*innen schon von den Instagram Direct Messages, dem Facebook-Messenger und natürlich den Facebook-Beiträgen. Statt mit einer weiteren Nachricht zu antworten, lässt sich eine Nachricht dort mit einem Emoji wie dem Daumen hoch, Herzchen oder einem lachenden Gesicht markieren.

Damit kann man zeigen, dass die Nachricht zur Kenntnis genommen wurde, aber auf einem netteren Wege. Mit einer größeren Bandbreite von Reaktions-Emojis wie auf Facebook kann auch die Meinung zur Nachricht mitgeteilt werden - ganz ohne Worte. Auf WhatsApp könnten die Nachrichtenreaktionen unsere Kommunikation auf jeden Fall merklich verändern.

Wie genau das neue Feature aussehen wird, ist derzeit noch nicht bekannt, wie das Portal Wabetainfo.com berichtet. Vorstellbar seien ähnliche Reaktionen wie im Facebook Messenger, heißt es von Inside Digital. Das wären dann ein Daumen hoch, ein Herz und ein lachender, wütender, überraschter oder trauriger Emoji. Screenshots zeigen aber, dass die Entwickler*innen schon die ersten Schritte machen: Eine automatische Nachricht, die erscheint, wenn man eine Reaktion erhalten hat, aber noch nicht die neueste WhatsApp-Version nutzt, die Reaktionen unterstützt.

WhatsApp Pay wird erweitert

Eine weitere Neuerung, die die Runden macht, ist die Erweiterung von WhatsApp Pay. Der Bezahldienst des Messengers lässt die Nutzer*innen Geld an ihre Kontakte schicken, aber soll auch zum Bezahlen in Onlineshops genutzt werden können. Die Bezahlfunktion ist jedoch kein eigenes WhatsApp-Produkt, sondern basiert auf Facebook Pay.

Im Messenger soll WhatsApp Pay nun noch besser integriert werden. Laut Wabetainfo.com wird dafür ein Symbol als Shortcut eingebaut. In der Chatleiste zwischen der Büroklammer und der Kamera erscheint dann ein Geld-Icon. Bisher ist WhatsApp Pay aber nur in Indien in der Beta-Version und in Brasilien verfügbar. Wann die Bezahlfunktion auch nach Deutschland kommt, lässt sich nicht sagen.