WhatsApp greift durch: 200 Millionen Accounts gesperrt - und das ist der Grund

WhatsApp greift durch: 200 Millionen Accounts gelöscht

Ganze 200 Millionen Accounts innerhalb eines Monats: So viele Nutzer hat WhatsApp knallhart aus dem Messenger-Dienst entfernt. Damit reagiert WhatsApp auf Regelverstöße, die sich in letzter Zeit häufen. Genauer gesagt geht der Dienst gegen Nutzer vor, die überdurchschnittlich viele Nachrichten absetzen und damit gegen das Regelwerk der App verstoßen - sogenannte Spam-Accounts.

WhatsApp-Richtlinien: Überdurchschnittlich viele weitergeleitete Nachrichten

Im Jahr 2018 führte WhatsApp ein Limit für weitergeleitete Nachrichten ein. Ist die Anzahl überschritten, greift der Messenger-Dienst ein. Ein Algorithmus reagiert auf das Verhalten der entsprechenden Accounts und deklariert sie, je nach Nachrichtenaufkommen, als Spam-Account oder nicht. So sortiert WhatsApp jetzt aus.

Aber keine Sorge: Es ist unwahrscheinlich, dass man als "normaler" Nutzer so viele Nachrichten weiterleitet, dass man von WhatsApp als Spam-Account erkannt wird. Der Messenger-Dienst möchte mit dem Vorgehen hauptsächlich die Verbreitung von Kettenbriefen oder ähnlichen Weiterleitungen verhindern. Ob du selbst eine Nachricht von einem Spam-Account erhalten hast, erkennst du übrigens ganz einfach an einem doppelten Pfeil sowie der Bezeichnung "Häufig weitergeleitet" - so kennzeichnet WhatsApp als Spam deklarierte Nachrichten.

Sollte dein Account dennoch versehentlich gesperrt werden, kannst du den Messenger-Dienst ganz einfach kontaktieren. WhatsApp nimmt dann eine Prüfung vor und hebt die Sperrung auf. Bald soll es dafür sogar eine direkte Funktion in der App geben.

WhatsApp greift weiter durch: 8 Millionen Fake-Account-Sperrungen pro Monat

Laut Medienberichten der BBC will der Messenger-Dienst auch weiterhin gegen Fake-Accounts vorgehen. Rund 8 Millionen Nutzer sperrt WhatsApp demnach monatlich und geht so auch aktiv gegen die Verbreitung von Fake-News vor.

Die meisten Accounts werden in Indien gesperrt. Mit über 400 Millionen Konten ist der Messenger-Dienst dort am weitesten weltweit verbreitet. Hauptsächlich verschicken die Fake-User Links zu externen Websites oder Kettenbriefe mit dubiosen Inhalten und Web-Links.

Immer wieder kommt es auch zu sogenannten Phishing-Nachrichten: Deshalb empfiehlt der Messenger-Dienst, Kettenbriefe grundsätzlich nicht weiterzuleiten und vor allem externe Links nicht anzuklicken.