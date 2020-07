WhatsApp: Wörter kursiv schreiben

Neben Fettungen gibt es weitere Features bei WhatsApp: So ist es ebenfalls möglich, Wörter kursiv zu schreiben. Das funktioniert indem vor und nach dem gewünschten Wort ein Unterstrich eingefügt wird: _

Ein Beispiel: Wer das Klo reinigt, sollte _saubere_ Lappen verwenden.

Auch durch kursive Elemente können Wörter hervorgehoben werden.

Durchgestrichen: So streichen Sie bei WhatsApp durch

Zusätzlich ist es möglich, Wörter durchgestrichen darzustellen. So funktioniert es: Vor und nach dem Wort, das durchgestrichen werden soll, muss eine sogenannte "Tilde" gesetzt werden: ~

Ein Beispiel: Das Klo wurde ~nicht~ geputzt.

Schriftart ändern: Schreibmaschinenschrift auf WhatsApp

Neben der Möglichkeit, einzelne Wörter hervorzuheben oder durchzustreichen, kann man auf WhatsApp auch in einer ganz anderen Schriftart schreiben: Ganz im Retro-Look kann es so aussehen als wären die Wörter mit einer Schreibmaschine geschrieben. Will man diesen Stil in seine WhatsApp-Nachrichten einbauen, muss man drei französische "Accents graves" vor und nach dem Wort oder den Wörtern einfügen: ```

Aber Achtung: Die Accents Graves sollten nicht mit dem einfachen Apostroph verwechselt werden. Je nach Smartphone kann das Zeichen auf der Tastatur ein wenig schwer zu finden sein. Bei iOS- und Androidnutzern findet man das Symbol bei den Sonderzeichen.

Ein Beispiel: ```So schreiben Sie im Schreibmaschinen-Look```

