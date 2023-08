Smartphone-Kaufberatung: Darauf solltest du beim Kauf eines neuen Smartphones unbedingt achten

Grundlegende Dinge, die du beachten solltest

Welches Betriebssystem und welche Software?

Display, Kamera-Qualität und Speicherplatz nicht außer Acht lassen

Der Blick auf das Design

Neue, spannende Smartphone-Technologien

Du möchtest dir ein neues Handy gönnen? Beim Kauf eines Smartphones gilt es einige wichtige Dinge zu beachten - dazu zählen u. a. das Betriebssystem, das Design und die Qualität der Kamera.

Was gilt es beim Smartphone-Kauf zu beachten?

Zuallererst stellt sich beim Kauf eines neuen Smartphones die Frage nach dem Betriebssystem. Hier eine kurze Übersicht der aktuell verfügbaren Smartphone-Betriebssysteme:

iOS,

Android,

Huawei,

Tizen

und Ubuntu Touch.

Mit iOS hat Apple ein Betriebssystem auf dem Markt, das ausschließlich auf den eigenen Geräten vermarktet wird und damit definitiv als geschlossenes System anzusehen ist. Der App Store umfasst für iPhone und iPad aktuell rund 3,5 Millionen Apps.

Mit einer aktuellen Verbreitung unter den Smartphone-Betriebssystemen von rund 28,4 % weltweit, ist iOS das am zweithäufigsten genutzte. Android ist derweil der Gesamtmarktführer unter den mobilen Betriebssystemen, mit einer weltweiten Verbreitung von rund 70,8 %. Das von Google entwickelte offene System kann auch von anderen Herstellern auf ihren Geräten genutzt bzw. angepasst werden. Rund 2,6 Millionen Apps stehen für Smartphone und Tablets im Google Play Store zur Installation bereit.

Die drei übrigen Betriebssysteme Huawei, Tizen und Ubuntu stehen deutlich im Schatten von iOS und Android, weshalb wir dir empfehlen würden, dich an den beiden erstgenannten Betriebssystemen zu orientieren. Da Android im Gegensatz zu iOS ein offenes System ist und von Google entwickelt wurde, stehen dir mehr Apps zur Verfügung und die Geräteauswahl ist größer. Unser Tipp lautet daher: Ein Android-Smartphone wäre die beste Wahl.

Display & Auflösung - darauf solltest du achten

Display & Auflösung: Natürlich ist jedes Handy-Modell mit einem Display ausgestattet, doch die zahlreichen Varianten gestalten die Wahl des passenden Smartphones noch ein wenig schwieriger. Ob Notch, faltbar oder in Full-HD+: Wir geben dir einen kleinen Überblick. Da gäbe es zum einen High Definition oder kurz HD, ein älterer Handy-Display-Standard, der mittlerweile eher selten genutzt wird. Heutzutage sind vor allem günstige Einsteiger-Modelle mit HD-Displays ausgestattet.

Diese liefern eine Auflösung von 1.280 x 720 Pixeln. Heißt: Auf der längeren Seite haben 1.280 Pixel Platz, auf der kürzeren Seite sind es 720 Pixel. Deshalb ist auch oft die Rede von 720p. Erweitertes HD bietet der Standard HD+, ebenfalls mit 720p: Diese Displays sind gleich breit, dabei jedoch länger. Das Format liegt dementsprechend bei 1.440 x 720 Pixeln. Die Entwicklung geht aber noch weiter, nämlich mit Full High Definition bzw. Full-HD mit 1.920 x 1.080 Pixeln. Der höhere Standard macht sich auch im Preis bemerkbar: Es geht meist um die Mittelklasse bis hin zur unteren Oberklasse.

Auch Full-HD gibt es in der Plus-Version, als Full-HD+. Hier liegt die Auflösung des Bildschirms in der Breite ebenfalls bei 1.080 Pixeln (bzw. 1.080p), dafür wird in der Länge zugelegt. Das ergibt ein 18:9- oder auch 20:9-Format, etwa beim Samsung Galaxy A53 5G oder dem Google Pixel 7. Die Bezeichnung der nächsten Stufe für Smartphone-Displays lautet Quad-HD, die Kurzform für Wide Quad High Definition. Quad-HD lohnt sich im Grunde erst bei Displays jenseits der 5,5 Zoll. Du brauchst scharfe Adleraugen, um den Unterschied in der Praxis auszumachen – und musst das Handy noch dazu sehr nah an die Augen halten.

Zum Schutz des Displays: Panzerglasfolie oder Handyhüllen

Es gibt zudem sehr viele unterschiedliche Arten von Displays, z. B. LCD-Displays, OLED und AMOLED-Displays, LTPO-Displays, TFT-Displays - die Auswahl ist wirklich groß. Hier entscheidest du am besten nach deinem persönlichen Geschmack oder lässt dich vor Ort beim Kauf beraten. Wichtig ist aber der Schutz des Displays: Zusätzlich zu deinem neuen Smartphone ist es ratsam, sich gleich eine Panzerglasfolie sowie eine stabile Handyhülle zuzulegen, um Kratzern oder Rissen vorzubeugen.

Dann wäre da noch das Thema Kamera-Qualität und Speicherplatz. Die meisten Smartphones verfügen heutzutage über eine gute Kamera-Qualität sowie eine Menge Speicherplatz für Fotos, Apps und andere Dateien. Das Google Pixel 7 Pro und das Google Pixel 7 etwa belegten im Kamera-Test die beiden vordersten Plätze.

Die beliebtesten Optionen beim Speicherplatz sind derweil 64 Gigabyte, 128 Gigabyte, 256 Gigabyte und 512 Gigabyte. 128 Gigabyte gilt in Bezug auf Preis und Leistung als "sweet spot" und sollte für die allermeisten Nutzer*innen ausreichen. Alles über 128 Gigabyte ist besonders für Leute interessant, die viele Fotos und Videos aufnehmen oder viel Musik und Serien herunterladen.

Spannend: Die neuesten Smartphone-Technologien

Beim Kauf eines neuen Smartphones entscheidet das Auge natürlich mit. Hochwertige Verarbeitung, besondere Farben und hervorstechende Gestaltungselemente: All diese Dinge spielen bei deiner Wahl vermutlich eine wichtige Rolle. Im Folgenden verraten wir dir, welche schönen, qualitativ hochwertigen Smartphones du dir unbedingt anschauen solltest.

Auch Künstliche Intelligenz spielt bei der Entwicklung von Smartphones eine immer größer werdende Rolle. Aktuell funktioniert die Verwendung von KI in Handys so, dass die Geräte mit bestimmten Informationen versorgt werden und sich unsere individuellen Interessen merken. Die Sammlung dieser relevanten Daten trägt dazu bei, die Lebensweise des jeweiligen Nutzers zu studieren und zu speichern.

Das Smartphone kennt folglich unseren Tagesrhythmus sowie persönliche Vorlieben und kann entsprechend handeln und uns unterstützen. Damit soll das Smartphone künftig zu unserem ganz persönlichen Butler werden, der uns z. B. rechtzeitig weckt, an Pausen und wichtige Termine erinnert oder uns mit relevanten Informationen zu beliebigen Themen versorgt. Vor allem in den Bereichen Sprachbedienung und Übersetzung, Akkulaufzeit und Performance sowie Foto und Bilderkennung wird KI angewendet. Nachteil: Da derzeit alle gespeicherten Daten von den Netzbetreibern abgerufen werden können, sind persönliche Informationen nicht wirklich sicher. Zudem kann es gefährlich werden, wenn alle gesammelten Daten des Smartphones von Dritten eingesehen werden können.