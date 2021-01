Geheimtipps: Serien und Dokus für den Lockdown bei Amazon Prime und Netflix

Die Serie spielt in der Stadt Winden, in der im Jahr 2019 die zwei Jungen Erik Obendorf und Mikkel Nielsen plötzlich spurlos verschwinden. Doch dies passiert nicht zum ersten Mal. Schon 33 Jahre vorher, im Jahr 1986, verschwindet ein Kind. Als dieses urplötzlich im Wald nahe der Stadt tot aufgefunden wird und um keinen Tag gealtert ist und sogar noch die Kleidung trägt, die er bei seinem Verschwinden anhatte, werden Fragen laut. Die Polizei ermittelt. Jeder ist verdächtig. Doch auch die Jugendlichen der Stadt sind nicht untätig. Als sie eines Tages eigenartige Geräusche aus den sagenumwobenen Windener Höhlen hören, machen sich Jonas Kahnwald und Martha Nielsen, die Schwester des verschwundenen Mikkel, auf die Suche und machen dabei eine Entdeckung, die sie an ihrem eigenen Verstand zweifeln lässt. Was haben die Höhlen mit dem Verschwinden der Kinder zu tun?

Es geht um eine Reise in die Vergangenheit, in die Zukunft, um Parallelen und komplexe Geheimnisse der Stadt. Niemand ist mehr der, der er zu sein scheint.

Beat: Vom Clubpromoter zum verdeckten Ermittler

Die Serie Beat spielt in Berlin und hat so ziemlich alles, was man sich unter Berlin vorstellt: Feiern, Drogen, Alkohol und Sex. Im Mittelpunkt steht der Clubpromoter Robert Schlag alias Beat. Er lebt ein Leben, dass "berlinerischer" kaum sein könnte - bis eines Tages in dem Club, in dem er arbeitet, zwei Leichen gefunden werden.

Noch hat Beat ein entspanntes Leben, doch das wird sich schnell ändern. 2019 Amazon.com Inc., or its affiliates

Ab da ändert sich das Leben für Beat radikal: Da er inmitten des Geschehens ist und stark in der Hauptstadt vernetzt ist, weiß sich der europäische Geheimdienst nicht anders zu helfen, als ihn in die Ermittlungen einzuspannen.

Er soll helfen, die Verantwortlichen für den Mord, die ganz nebenbei auch noch einen Drogen-, Menschen- und Organhandel führen, zu entlarven. Doch dabei wird Beat selbst zur Zielscheibe. Schauen Sie sich die deutsche Erfolgsserie bei Amazon Prime* an.

The Bold Type - Der Weg nach oben: Zwischen aufstrebender Karriere und kompliziertem Liebesleben

Die Serie The Bold Type - Der Weg nach oben erinnert ein wenig an die erwachsene, weniger skandalöse Version von der Erfolgsserie Gossip Girl. Die in New York spielende Show handelt von den drei Mittzwanzigern Jane, Kat und Sutton, die alle bei dem Frauenmagazin "Scarlet" arbeiten.

Aktuell gibt es vier Staffeln der Amazon Prime Original Serie*, in denen es um die tiefe Freundschaft der drei, ihre Erfolge und Misserfolge im Beruf und ihr turbulentes Liebesleben geht: Jane hat es nach Jahren als Assistentin endlich geschafft, Autorin bei dem Magazin zu werden, doch ihr Traum ist leider doch nicht so schön wie erhofft und stellt sie vor einige schwierige Aufgaben.

Auch Sutton träumt von einem Karriereaufstieg: Vom Vorzimmer einer heroischen Redakteurin möchte sie am liebsten in den Modebereich des Magazins wechseln, doch ohne entsprechende Ausbildung ist das gar nicht so leicht. Bei Kat läuft es beruflich hingegen super: Sie ist die jüngste Leiterin der Social Media Abteilung des Magazins, die es je gab. Dafür wird ihr Privatleben nach einer Begegnung mit einer schönen, talentierten Fotografin auf den Kopf gestellt und Kat, die sich eigentlich immer zu Männern hingezogen gefühlt hat, ist sich diesbezüglich nun doch nicht mehr so sicher.

Haus des Geldes: Warum nicht einfach mal sein eigenes Geld drucken?

Haus des Geldes ist die weltweit meistgesehene, nicht englischsprachige Serie auf Netflix und damit wirklich kein Geheimtipp mehr. Aber eine so gute Serie muss man einfach weiterempfehlen. In der derzeit vier Staffeln umfassenden Show geht es um eine geniale Verbrecherbande rund um ihren Anführer - den Professor.

Kaum eine Serie über Bankraub hat in den letzten Jahren so viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen wie "Haus des Geldes." Netflix

Jahrelang hat er einen einzigartigen Plan entwickelt, um die spanische Banknotendruckerei auszurauben. Nach monatelanger Suche nach den perfekten Komplizen ist es nun so weit: Die Truppe begeht einen Raub, den so noch niemand gesehen hat. Inklusive Geiseln verbarrikadieren sich die acht Bankräuber für elf Tage in der Druckerei während sie von außen unter Beschuss der Polizei stehen. Doch ihr Ziel ist es nicht, irgendwem etwas zu stehlen oder anzutun, nein, sie wollen sich ihr eigenes Geld drucken und dann still und heimlich davon schleichen - das alles unter dem Kommando des Professors, der außerhalb der Bank die Strippen zieht. Das klappt in der Theorie auch, doch die Polizei ist ihnen auf der Spur. Werden die Meisterdiebe es schaffen und sich als Millionäre an den schönsten Orten der Welt zur Ruhe setzen können oder schnappt die Polizei sie?

Kaum eine Serie ist so gut durchdacht und versetzt den Zuschauer in jeder Minute in solch eine Hochspannung. Ein Muss für jeden Liebhaber von Mind-Blow-Momenten!

Brooklyn 99: Zwischen Bürokleinkrieg und Mordermittlungen

Im Fokus der Sitcom Brooklyn 99 steht das 99. Revier des New York Police Departments. Doch anders als bei vielen Polizeiserien geht es hier nicht hauptsächlich um Morde und andere Verbrechen. Vielmehr dreht sich alles um den Büroalltag, die kleinen Streitereien und die persönlichen Beziehungen der Mitarbeiter.

Mit viel Witz gibt die Serie einen Einblick in den Alltag der Detectives rund um den eher resignierten Captain Raymond Holt, der viel Wert auf Regeln legt, und den eher ungehaltenen Jake Peralta, der diese gerne bricht.

Am 10. Januar ist bei Netflix die sechste Staffel erschienen - es gibt also genug Folgen, um die Lockdownzeit zu überbrücken.

The Crown: Das skandalöse Leben der Royals

Wie der Titel schon vermuten lässt, geht es in dieser Serie um die Krone - genauer gesagt: die britische Krone. Im Fokus der Serie steht das Leben von Königin Elisabeth II.

Beginnend mit ihrer Hochzeit mit Prinz Philip im Jahr 1947 beleuchtet die Serie das brisante Leben, die Skandale und die familiären Verwerfungen der Royals.

Aber auch große politische Entwicklungen und die Karrieren historischer Persönlichkeiten wie Sir Winston Churchill oder auch Margaret Thatcher werden in der Serie thematisiert. Auf Netflix sind im Moment vier Staffeln verfügbar, doch keine Sorge: Zwei weitere kommen noch!

How to get away with murder: Schaffst du es, den Mord zu vertuschen?

Die ehrgeizige Strafverteidigerin Annalise Keating lehrt an der Middleton University die beliebte Veranstaltung "Einführung in das Strafrecht," die sie selbst liebevoll "How to get away with murder" (deutsch: Wie man mit Mord davonkommt) nennt. Dass dieser Titel später nicht nur eine nette Umschreibung, sondern brutale Realität wird, weiß sie zu Beginn noch nicht.

Im Laufe der Serie wählt Keating fünf der ambitioniertesten Studenten aus dem Kurs aus, die in ihrer Kanzlei bei den spannenden Fällen mithelfen sollen. Doch wie das so ist, geht es bei den angehenden Juristen nicht nur um Ehrgeiz, sondern auch um Beziehungsprobleme, Intrigen und jede Menge Geheimnisse. Doch plötzlch stirbt jemand und nun stellt sich die wichtigste Frage: Kommen die Täter mit dem Mord davon oder fliegen sie auf?

Die Serie, die bereits mit einem Emmy ausgezeichnet ist, umfasst derzeit fünf Staffeln und ist bei Netflix abrufbar.

Die Telefonistinnen: Starke Frauen im Madrid der 20er-Jahre

Die Netflix-Serie Die Telefonistinnen spielt im Madrid der goldenen 20er und handelt von vier Frauen, die trotz der widrigen Zeiten der Inbegriff von Feminismus sind: Sie sind fast alle vom Land in die Metropole gezogen, um sich der dort den Traum der Eigenständigkeit zu erfüllen und um ein Leben in der Großstadt zu führen.

In "Die Telefonistinnen" begleitet der Zuschauer vier junge Frauen und ihren Karriereaufstieg im Madrid der Goldenen 20er. Manuel Fernandez-Valdes/Netflix

Lidia, Carlota, Marga und Ángeles arbeiten alle bei der spanischen Telefongesellschaft und sind live dabei, wie sich die neue Technik im Land verbreitet.

Doch die vier sind nicht nur Kolleginnen, sondern werden auch enge Freunde, die zusammen jedes Problem meistern, sei es die Infragestellung der eigenen sexuellen Identität oder auch "normale" Beziehungsprobleme. Doch sind sie alle diejenigen, die sie vorgeben zu sein? Oder hat die ein oder andere doch ein paar dunkle Geheimnisse, die besser nicht ans Licht kommen sollten?

UnREAL: Hinter den Kulissen von Reality-Shows

UnREAL ist die perfekte Serie für alle, die gerne Reality-Shows wie Die Bachelorette schauen. Im Mittelpunkt der Serie steht die Produzentin Rachel, die am Set der Dating-Show "Everlasting," eine Anlehnung an den Bachelor, arbeitet.

Sie ist dafür zuständig, möglichst gute Stories und Bilder für die Sendung einzufangen. Dabei ist ihr jedes Mittel recht. Rachel und ihre Chefin Quinn provozieren Konflikte zwischen den Teilnehmern, streuen Gerüchte und setzen die Kandidaten unter Alkohol und Drogen - alles nur, um eine erfolgreiche, skandalöse Show zu produzieren.

Wer schon immer einmal hinter die Kulissen solcher Shows gucken wollte, ist bei UnREAL genaug richtig. Die Serie hat vier Staffeln und ist bei Amazon Prime verfügbar*.

Lupin: Der Wahrheit auf der Spur

Anfang Januar hat Netflix eine neue Eigenproduktion an den Start geschickt, doch dieses Mal kommt sie nicht wie sonst aus den USA, sondern aus Frankreich. Bei Lupin geht es um den Meisterdieb Assane Diop, den Sohn einer senegalesischen Einwandererfamilie, die in den 1990er-Jahren nach Paris immigriert ist. Assane macht sich den französischen Alltagsrassismus, bei dem kaum auf afro-amerikanische Mitbürger geachtet wird, zu Nutze, um so sensationelle Coups zu landen: mit einfachsten Verkleidungen als Fahrradkurrier oder auch als Putzkraft kann er unbemerkt unter dem Radar der Polizei agieren.

Assane Diop alias Lupin ist der meistgesuchteste Räuber in Paris. Emmanuel Guimier/Netflix

In seiner Kindheit arbeitete sein Vater als Chauffeur einer wohlhabenden Familie, die im Besitz eines wertvollen Colliers von Marie Antoinette ist. Als dieses plötzlich verschwindet, wird Assanes Vater des Diebstahls beschuldigt und letzten Endes inhaftiert. Im Gefängnis bringt er sich schließlich um, wodurch Assane zum Waisen wird.

Als die Halskette 25 Jahre später wieder auftaucht und bei einer Auktion im Louvre versteigert werden soll, sieht der Meisterdieb seine Chance und stiehlt die Kette. Doch kurz darauf erhält er einen Hinweis, dass sein Vater die Kette wohl nie gestohlen haben soll. Er begibt sich anschließend auf eine Reise in Vergangenheit, um die Wahrheit aufzudecken. Die Serie überzeugt nicht nur durch ihren französischen Witz, sondern auch mit vielen unerwarteten Wendungen.

This is Us - Das ist Leben: Das ungeschönte Familienleben

In der SerieThis is US - Das ist Leben geht es um eine Familie und ihren Alltag. Sie ist aber kein bloßer Abklatsch von Sitcoms wie Modern Family oder Malcom mittendrin. Im Mittelpunkt der Serie, die auf mehreren Zeitebenen verläuft, geht es um die gleichaltrigen Geschwister Kate, Kevin und Randall und ihre Eltern Jack und Rebecca. Die Eltern erwarteten im Jahr 1980 Drillinge, doch bei der Geburt kommt das Geschwisterchen von Kate und Kevin um. Aus Trauer um ihr Kind adoptieren Jack und Rebecca Randall, der am selben Tag wie ihre leiblichen Kinder geboren wurde und vor einer Feuerwehrstation abgelegt wurde.