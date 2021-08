"Bumble" macht Tinder Konkurrenz: Das kann die neue Dating-App

Freundschaft, etwas Lockeres oder doch eine Beziehung? Besonders in Corona-Zeiten suchen immer mehr Menschen online nach der Liebe. Die Dating-App "Bumble" will Online-Dating anders angehen als die Konkurrenz. Die aus den USA stammende App verzeichnet auch in Deutschland einen rasant zunehmenden Beliebtheitsgrad, in den App-Stores wurde sie bereits millionenfach heruntergeladen. Was ist also das besondere an Bumble?

Tinder war gestern - denn alles, was die bekannte Dating-App kann, kann Bumble auch, obwohl hier doch einiges anders läuft. Denn auf Bumble haben die Frauen das Sagen. Anders als bei Tinder hängt es nämlich von der Frau ab, ob ein Kontakt zustande kommt. Natürlich bleibt es beim "Swipen" nach links ("nein danke") oder rechts ("gefällt mir"). Kommt es zu einem Match - also wenn beide Seiten rechts geswipet haben - haben die Frauen 24 Stunden Zeit, eine Unterhaltung zu starten und die Männer wiederum 24 Stunden, um zu antworten. Diese 24-Stunden-Regel gilt natürlich auch für alle Nicht-Heterosexuellen.

Dating-App "Bumble": So unterscheidet sie sich von der Konkurrenz

Die Entwickler der App versprechen trotz Swipe-Kultur eine vielfältige Community, in der man "wertvolle Beziehungen" knüpfen kann. "Wir sind stets bemüht, die App als einen sicheren und respektvollen Ort zu halten", heißt es in der Beschreibung von Bumble. Auch in der Aufmachung der App werden Respekt und Ehrlichkeit betont.

Netzwelt.de empfiehlt Bumble vor allem für Menschen, die eine ernsthafte Beziehung suchen und grenzt die App somit klar und deutlich von Tinder ab. Auch funktioniert der Algorithmus anders und offen, wodurch nicht automatisch Personen angezeigt werden, die sich lediglich im nahen Umfeld befinden, sondern zeigt speziell die Kriterien des Nutzers passende Personen an. Außerdem lässt sich die App nicht nur für die Partnersuche nutzen, es gibt auch einen Modus für die Suche nach Freundschaften oder zum beruflichen Netzwerken.

Ist Bumble somit besser als Tinder? Diese Frage bleibt schwer zu beantworten. Nichtsdestotrotz glänzt die App aber besonders durch ihre seriöse und saubere Art und scheint nicht derartig Überlaufen wie andere Anbieter. Wer also auf der Suche nach seiner besseren Hälfte ist, finden ihn oder sie mit ein wenig Glück vielleicht auf Bumble.

Die App steht derzeit kostenlos für IOS und Android Geräten zur Verfügung und kann mit wenigen Klicks installiert und wieder deinstalliert werden,