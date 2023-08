App "Threads for Insta" ist Fake-App - So erkennst du den Klon

Neue Fake-App "Threads" hat hohen Nutzer-Zulauf

Kostenfalle - Diese Kosten kommen auf dich zu

Ist die neue App "Threads" nun doch schon in Deutschland nutzbar? Der Twitter-Konkurrent von Instagram, der schon in vielen Ländern, allerdings nicht in der europäischen Union, genutzt werden kann, hat nämlich eine täuschend ähnlich aussehende Fake-Tochter, die derzeit die Nutzerinnen und Nutzer verwirrt. Wie die Webseite Mimikama, ein österreichischer „Verein mit dem Ziel der Aufklärung über Internetmissbrauch“, schreibt, handelt es sich bei dem Klon nicht nur um ein Fake, es können auch hohe Kosten auf dich zukommen.

Neue App "Threads" - So erkennst du die Fake-App

Mark Zuckerberg hat bereits die erste Version von Threads vorgestellt. Mit der App, die vom Instagram-Team entwickelt wurde, kannst du "textbasiert" teilen. Wie Instagram auf seiner Webseite schreibt, soll die App ihren Nutzer*innen folgende Möglichkeiten bieten: "Threads bietet allen Menschen einen neuen, eigenständigen Raum für Echtzeit-Updates und öffentliche Unterhaltungen. Wir arbeiten zudem mit Hochdruck an der Kompatibilität von Threads mit den offenen, interoperablen sozialen Netzwerken, die unserer Ansicht nach die Zukunft des Internets sind."

Doch welche App ist dann die, die man schon länger runterladen kann? Sie heißt doch ebenfalls Threads for Insta? Die Webseite Mimikama warnt mit Verweis auf die österreichische Zeitung Der Standard: Es handele sich dabei um eine raffinierte Täuschung. Denn das Unternehmen, das hinter der App steckt ist nicht Meta, sondern SocialKit LTD. Und trotzdem sei die App in Österreich bereits auf Platz 1 der Kategorie „Social Networks“ gelandet, schreibt die Webseite Mitte Juli 2023.

Aufmerksame Nutzer*innen werden merken, dass das Logo dem von Instagram zwar ähnelt, aber nicht identisch ist. Außerdem preist die App Funktionen an, die weit über die des Originals hinausgehen sollen. Doch damit nicht genug. Denn der Klon der Instagram-App "Threads" kann ganz schön teuer werden. Nach dem Ende der Testphase geht es nicht gerade günstig weiter. Sobald die Testphase beendet ist, beginnt ein kostenpflichtiges Abonnement. Dieses kann pro Jahr 89,99 Euro oder pro Monat 29,99 Euro kosten. Eine ziemlich teure Angelegenheit, oder?

Das sagt Apple zur Fake-Tochter "Threads for Insta"

Apple habe sich bereits auf der Worldwide Developer Conference (WWDC) dazu geäußert, schreibt Mimikama, und verweise auf die neuen Richtlinien, die das Einreichen von Apps, die Nachahmungen anderer Apps oder Dienste sind, verbieten würden. Trotz allem sei die App noch immer im App Store zu finden (Stand 12. Juli 2023).

