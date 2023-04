Instagram und Co. - so greifen sie unsere Psyche an

Social Media: Psychische Folgen treffen vor allem junge Menschen

Aus dem Leben der meisten Menschen ist Social Media kaum mehr wegzudenken. Gerade Teenager und junge Erwachsene liken, teilen und vernetzen sich täglich in den sozialen Medien. Diese ständige Nutzung hat aber nicht nur positive Folgen. Immer wieder werden auch negative Auswirkungen auf die Psyche diskutiert. Studien zeigen: Zu viel Zeit in den sozialen Netzwerken kann zur Gefahr werden.

Folgen von Social Media auf die Psyche: Junge Menschen besonders gefährdet

Bereits in Jahr 2021 haben Statistiken gezeigt, dass besonders die Psyche der Menschen zwischen 14 und 24 Jahren gefährdet ist. Und der Konsum im Netz hat seither weiter zugenommen. Sie nutzen Social Media am meisten und befinden sich dabei noch in einer entscheidenden Zeit für die emotionale und psychosoziale Entwicklung. Zudem zeigt eine Untersuchung der DAK-Gesundheit und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen, dass sozialen Medien süchtig machen können und angenommen wird, dass 2,6 Prozent der jungen Menschen in Deutschland bereits eine Abhängigkeit aufweisen. Social-Media-Plattformen, die helfen sollen, sich zu vernetzen, können also tatsächlich psychische Krisen befeuern.

Das verstärkt die Notwendigkeit, sich mit den psychischen Folgen zu beschäftigen. Da es sich um ein so neues Phänomen handelt, ist die genaue Auswirkung auf die psychische Gesundheit, das emotionale Wohlbefinden und Physiologie von Teenagern und jungen Erwachsenen derzeit noch nicht ganz klar und viele der Beweise sind widersprüchlich.

Weitere Studien äußern jedoch ernsthafte Bedenken hinsichtlich der möglichen nachteiligen Auswirkungen, welche die zunehmende Nutzung von Social Media hat, insbesondere auf die psychische Gesundheit. Dabei sei auch erwähnt, dass es nicht nur schlechte Auswirkungen von Social Media auf die Psyche gibt.

Psychische Gesundheit: Positiver und negativer Einfluss von Social Media

Die Nutzung von Social Media bringt neben Chancen auch diverse komplexe Probleme mit sich. Welchen Einfluss Social Media speziell auf junge Menschen hat, fasst ein bereits 2017 veröffentlichter Bericht der Royal Society for Public Health (RSPH) zusammen. Darin werden sowohl positive als auch negative Auswirkungen beleuchtet.

Positive Auswirkungen auf die Psyche:

Zugang zu Gesundheitsinformationen: Die soziale Vernetzung bietet jungen Menschen, die beispielsweise an psychischen Problemen leiden, eine Chance, die Gesundheitserfahrungen anderer zu lesen, zu sehen und etwas für den eigenen Umgang mitzunehmen. Außerdem beschäftigen sich Teenager nur selten mit gesundheitlichen Problemen und nehmen weniger Gesundheitsleistungen in Anspruch; dies gilt vor allem für psychische Erkrankungen. Soziale Medien bieten die Möglichkeit, dass auch diese Zielgruppe erreicht wird und fachkundige Gesundheitsinformationen erhält.

Negative Auswirkungen auf die Psyche:

Förderung von Depressionen und Ängsten: Untersuchungen belegen, dass junge Erwachsene, welche die sozialen Medien häufig mehr als zwei Stunden pro Tag nutzen, eher von schlechter psychischer Gesundheit, einschließlich Depressionen und Angststörungen, betroffen sind. Dabei ist Social Media nicht unbedingt der Auslöser, sondern ein verstärkender Faktor für Ängste und das Gefühl, unzulänglich zu sein. Die unrealistischen Erwartungen, die von den sozialen Medien ausgehen, können bei jungen Menschen ein geringes Selbstwertgefühl hinterlassen, was sich dann in einer Angststörung oder Depressionen äußern kann.

Fear of missing out (Angst, etwas zu verpassen): Das Konzept von "Fear of missing out" (FOMO) ist relativ neu und hat seit dem Aufkommen von Social Media an Popularität gewonnen. Im Wesentlichen ist "FOMO" die Sorge, dass gesellschaftliche Ereignisse ohne die eigene Anwesenheit stattfinden und etwas verpasst wird. Es löst das Gefühl aus, ständig verbunden sein zu müssen und etwas zu verpassen, wenn man es nicht ist. "FOMO" führt bei Betroffenen zu schlechterer Stimmung und geringerer Lebenszufriedenheit. Zunehmend berichten junge Menschen, dass es ihnen in Form von Angst oder Gefühlen der Unzulänglichkeit zu schaffen macht.

Tipps für einen gesünderen Umgang

Bei Social Media handelt es sich nicht um ein kurz anhaltendes Phänomen, welches vorübergehen wird. Es ist vielmehr zum festen Bestandteil des Alltags geworden. Ein bewusster Umgang mit Apps wie Instagram, Facebook und Co. können die gefährlichen psychischen Folgen verringern. Wir haben einige Tipps und Ideen für einen gesünderen Umgang für dich zusammengefasst: