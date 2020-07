The Last of Us Part 2 günstig kaufen: Schon ab 55 Euro - Release heute

PlayStation-Gamer aufgepasst: Die Fortsetzung des Kult-Spiels The Last of Us, The Last of Us Part 2, gibt es jetzt zum absoluten Schnäppchenpreis ab gerade einmal 55 Euro. Auf Amazon.de* führt das Spiel aktuell schon die Bestseller-Liste für PS4-Spiele an - das große Schnäppchen macht man allerdings mithilfe der Preissuchmaschine idealo.de*. Wer sich auf idealo.de* umsieht, findet Angebote für The Last of Us Part 2, die bei günstigen 54,99 Euro beginnen. Top-Angebote findet man so unter anderem bei den Onlineshops von Coolshop, Netgames und ebay. Normalerweise ist das Spiel* für um die 70 Euro zu haben. Wer rechtzeitig zuschlägt, kann also einiges an Geld sparen!

The Last of Us für nur 55 Euro: Hier gelangen Sie zum Preisvergleich von idealo.de*.

Darum geht es in The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 knüpft an den Vorgänger The Last of Us von 2013 an. Im ersten Teil des Third-Person-Action-Adventure-Games* für die PlayStation 4 verwandeln durch einen Pilz befallene Ameisen die Menschen in Zombies. Der Spieler begleitet die Protagonisten Joel und Ellie auf ihrer Reise durch die verwüsteten USA. Der zweite Teil beginnt nun Jahrzehnte nach diesem Geschehen in der kleinen US-Gemeinde Jackson. Bevor es ans Eingemachte geht, wird ausführlich die Dorfidylle mit ihren Bewohnern und deren zwischenmenschlichen Beziehungen erzählt. Doch schon bald bricht Unheil über die vermeintliche Idylle herein - und Ellie begibt sich auf einen mörderischen Rachefeldzug. The Last of Us Part 2 ist düster, extrem brutal und verstörend und damit keines falls für Kinderhände geeignet. Die überwiegende Mehrheit der Kritiker ist sich jedoch einig: The Last of Us Part 2 ist eines der besten Spiele dieser Konsolengeneration - ein Muss für PlayStation-Gamer.

