Nutze jetzt noch die letzte Chance auf Apple-Schnäppchen 2021: Am heutigen Cyber Monday lässt sich beim Kauf von Apple-Produkten noch einmal ordentlich Geld sparen. Wir haben die besten aktuellen Angebote gesichtet.

Apple am Cyber Monday 2021: Die besten Angebote der Händler

Bei Händlern wie Amazon, Otto.de, Media Markt oder Saturn findest du jetzt am Cyber Monday (29. November 2021) echte Apple-Schnäppchen.

Wir stellen dir die tollen Apple-Produkte vor und verraten dir, wo du sie jetzt zu einem echten Hammer-Preis bekommst.

Apple bei Otto.de: iPad Air (2020) sichern und 100 Euro sparen

Bei Otto läuft die Merry-Black-Friday-Aktion am heutigen Cyber Monday aus - und damit auch die Vergünstigung für mehrere iPads*. Wer sich auf den letzten Drücker noch ein solches Premium-Tablet sichern möchte, sollte zu diesem aus unserer Sicht besten Angebot bei Otto.de greifen: Das Apple iPad Air (2020) mit 10,9-Zoll-Screen, Wi-Fi und 256 GB Speicher kostet nur noch heute 719,99 Euro statt 819 Euro* (entspricht 12 Prozent Rabatt).

Apple bei Media Markt: AirPods als Mega-Schnäppchen

Apple AirPods Pro als Hammer-Schnäppchen

Die Apple AirPods Pro* gibt es heute bei Media Markt zum Schnäppchen-Preis von 218,46 Euro - der Normalpreis der Earbuds liegt bei 279 Euro. Die AirPods verfügen über eine aktive Geräuschunterdrückung für einen noch besseren Sound und weniger Störgeräusche aus deiner Umgebung, wenn du unterwegs bist. Sie verbinden sich zudem ganz automatisch und unkompliziert mit deinem iPhone oder deiner Apple Watch. Die Silikon-Tips passen sich deinem Ohr an - für mehr Komfort beim Musikgenuss.

Apple Magic Mouse 20 Euro günstiger

Die Apple Magic Mouse* bietet Media Markt heute zum Knallerpreis an. Die Maus mit kabelloser Signalübertragung kostet nur 64,99 (statt 85) Euro. Sie ist besonders praktisch, wenn vorher das Kabel beim Arbeiten oder Zocken gestört hat. So kannst du dich über einen weiteren freien USB-Anschluss freuen.

Apple Watch Nike Series 6 im Cyber-Monday-Angebot

Auch die Apple Watch Nike Series 6* gibt es gerade als Cyber-Monday-Schnäppchen bei Amazon. Die Smart Watch ist sowohl in silber, als auch in schwarz erhältlich und ist der perfekte Begleiter für dein Leben: Sie misst sämtliche Vital-Werte deines Körpers und hilft dir so bei deiner Fitness und der Förderung deiner Gesundheit. Im Media Markt-Angebot ist die Apple Watch Nike Series 6 zum Mega-Preis von 383,39 Euro erhältlich - somit sparst du 16 Prozent.

Apple im Angebot bei Saturn

20 Euro sparen bei Kauf von AirPods (2. Generation)

129,99 anstelle von 149 Euro kosten die Apple AirPods* mit Ladecase heute bei Saturn. Die beliebten In-ear-Kopfhörer mit Bluetooth-Anbindung können sogar komplett über Siri gesteuert werden. Sie sind unter kompatibel mit iPhone, Apple Watch, iPad oder Mac.

Apple bei Back Market: iPhones und Macbooks zum Rabatt-Preis

Bei Black Market bekommst du am Cyber Monday ordentlich Rabatte auf Apple-Produkte. Das iPhone 12 Pro (911 Euro statt 1039,99 Euro) und das iPhone 12 Mini (604,90 Euro statt 679,00 Euro) gibt es derzeit zum Schnäppchen-Preis.

Starke Rabatte auf Apple-Produkte bei Amazon

Über 160 Euro sparen: Apple MacBook Air (2020, 13", 8 GB RAM, 512 GB SSD, Space Grau)

Das neue Apple MacBook Air* mit Apple M1 Chip ist bei Amazon gerade günstig zu haben - und zwar in der Version mit 512 GB SSD und in Space Grau. Aktuell kostet das Notebook 1199 statt 1363 Euro.

Apple MacBook Pro (2020, 13", 8 GB RAM, 512 GB SSD, Silber) mehr als 200 Euro günstiger

Auch die Pro-Version des MacBooks* ist bei Amazon reduziert. In der Ausführung Silber und 512 GB SSD sind aktuell nur 1425 Euro fällig (statt 1626,5 Euro, also 211 Euro günstiger). Der Wermutstropfen: Man muss etwas Geduld haben, die Lieferdauer liegt bei 1 bis 2 Monaten.

Top-Deal mit 20 Prozent Rabatt: Apple Magic Keyboard stark reduziert

Auf das Magic Keyboard von Apple* spendiert Amazon am Cyber Monday letztmals starke 20 Prozent Nachlass. Mit der Tastatur wird dir das Tippen am PC besonders vereinfacht. Das Magic Keyboard ist kabellos, einfach aufladbar und es koppelt sich automatisch mit deinem Mac. Es kann zudem mit einem iPad, einem iPhone oder mit einem iPod Touch verwendet werden.

Cyber-Monday-Knaller: Apple Watch Series 6 in Rot über 20 Prozent reduziert

Wer schon immer von der Apple Watch Series 6* geträumt hat, kann aber Cyber Monday zuschlagen: Beim Amazon gibt es heute 21 Prozent Rabatt auf die stylishe Smart Watch in der Cellular-Variante mit rotem Sportarmband (429 Euro statt 544,90 Euro). Und die smarte Uhr kann wesentlich mehr als die Zeit anzeigen: Neben dem korrekten Messen des Sauerstoffgehaltes in deinem Blut und weiterer Vitalwerte, kannst du mit der Apple Watch Series 6 auch bequem und einfach Anrufe tätigen und Textnachrichten verschicken. Mehr dazu, weshalb die Apple Watch Series 6 die beste Smartwatch ist, erfährst du in unserem Artikel.

Apple Watch Series 3 für unter 190 Euro

Wer aus finanziellen Gründen auf neuere Varianten verzichten muss, sollte sich das Amazon-Angebot für die Apple Watch Series 3* genau anschauen. Noch bis Mitternacht ist die Uhr in der GPS-Variante für 189 statt 219 Euro zu haben (14 Prozent Rabatt).

Apple AirPods Max bis zu 137 Euro billiger

Und zum Abschluss noch ein sensationelles Kopfhörer-Angebot aus dem Hause Apple bzw. Amazon. Wenn ihr die AirPods Max* haben wollt und mit der Farbe Sky Blau leben könnt, ist das das Schnäppchen, auf das ihr gewartet habt: Aktuell gibt es die beliebten Over-Ear-Headphones um - für Apple-Verhältnisse sagenhafte - 28 Prozent reduziert - nämlich für 439,70 statt 612,70 Euro. Natürlich hat Amazon auch Farben der AirPods Max auf Lager, der Nachlass ist aber nirgends so groß wie bei den blauen.

