Die bekannte Obermain Therme, moderne Wellnesshotels, kleine Gasthöfe, ein breites Gastronomieangebot, einmalige Wanderrouten und eine umwerfende Umgebung rund um den Staffelberg ziehen jedes Jahr Urlauber aus ganz Deutschland an. Das erwartet euch in Bad Staffelstein:

Wellness in Bayerns wärmster und stärkster Thermalsole

Kulinarische Genüsse von Schäuferla bis Brotzeit

Spaziergänge am Gradierwerk oder auf dem Staffelberg

Mit einem Solegehalt von 12 Prozent und einer Temperatur von 52 Grad sprudelt in Bad Staffelstein Bayerns wärmste und stärkste Thermalsole aus einer Tiefe von 1.600 Metern an die Erdoberfläche. Die einzigartige Kombination verschiedener Mineralien und die Kraft von Salz und Sole eignen sich für eine Vielzahl von Wellness-Anwendungen. Denn die im Ursalz enthaltenen Solemineralien beeinflussen nahezu jedes Hautbild spürbar positiv. Die Haut wirkt vitalisiert, wunderbar zart und strahlend schön. Eine Honig-Sole-Massage oder Verwöhnrituale wie Sanft und Sole tun außerdem auch der Seele gut.

Entspannende Wellnesstage in der Obermain Therme

Es gibt Orte, an denen fühlen sich ein paar Stunden wie eine Woche Urlaub an. So ein Ort ist auch die Obermain Therme in Bad Staffelstein. Rund 3.000 Quadratmeter Wasserfläche verteilen sich auf 25 Innen- und Außenbecken sowie einen Naturbadesee. Wassertemperaturen zwischen 28 und 36 Grad laden förmlich zum Entspannen ein. Je nach Lust und Laune kann zwischen den verschiedenen Vital-, Sole- und Kneippbecken hin und her gewechselt werden. Wer es etwas ruhiger mag, erholt sich in den Whirlpools oder auf einer der bequemen Liegen in den zahlreichen Ruhebereichen.

Wie ein Tag am Meer – so schön ist die Obermain Therme in Bad Staffelstein:

Grenzenloses Saunavergnügen auf 15.000 Quadratmetern

Neben dem ThermenMeer bietet die Obermain Therme auch ein rund 15.000 Quadratmeter großes Saunaland mit elf verschiedenen Themensaunen. Ob Valo-Bad, Suola- oder Kelo-Sauna, das Angebot ist ausgefallen und im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnet: Der Deutsche Sauna-Bund hat die Saunalandschaft der Obermain Therme mit seinem höchsten Qualitätssiegel „Premium“ mit fünf Sternen bewertet.

Wellness- und Kosmetikbehandlungen für Sie, für Ihn, für Euch

Kleine Alltagsflucht gefällig? Mit einem liebevoll zusammengestellten Wellness-Arrangement wird euer Kurzurlaub perfekt. Ergänzt um Begrüßungs-Drinks und verschiedene Menüs lässt sich auch ein kompletter Wellnesstag buchen. Unser Favorit für Herbst und Winter ist das „Goldrausch“-Arrangement. Damit genießt ihr neben grenzenlosem Bade- und Saunavergnügen eine luxuriöse Massage, eine Gesichtsmaske, leckere Drinks und ein 3-Gänge Menü. Gutscheine für das breite Angebot an Gesichtsbehandlungen, Körperpeelings, Massagen und Verwöhntagen könnt ihr online kaufen. Die Terminvereinbarung erreicht ihr montags bis freitags von 8 bis 16 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr unter Telefon 09573 961930 oder per E-Mail unter termin@obermaintherme.de.

Genuss wird in Bad Staffelstein großgeschrieben

Wer den kompletten Tag im Wasser verbringt, ist am Abend definitiv hungrig. Das vielfältige Angebot an Restaurants, Gaststätten, Bistros und Cafés macht Bad Staffelstein zu einem echten Genussort. Familiengeführte Gastwirtschaften bieten deftige Brotzeiten mit selbstgebackenem Brot und fränkische Klassiker wie das Schäuferla an. Liebhaber internationaler Küche kommen in Bad Staffelstein aber ebenso auf ihre Kosten. Bad Staffelstein ist außerdem ein absolutes Bierparadies: Sage und schreibe elf Brauereien im Stadtgebiet wetteifern um die Gunst der Bierfreunde. Meist sind es kleine Hausbrauereien, die ihr süffiges Bier überwiegend für den Ausschank in ihren eigenen Gaststätten und Bierkellern brauen – dafür aber in einer Qualität und unübertrefflichen Geschmacksvielfalt, wie dies nur sorgfältige handwerkliche Arbeit und Liebe zum Genuss zustande bringen können.

Frische Luft und grüne Wiesen: Spaziergänge in der Natur

Der zentral gelegene Kurpark lädt zum Spazieren und Entspannen ein. Der Park bietet einen herrlichen Rundblick über das Kloster Banz, die Wallfahrtskirche Vierzehnheiligen und den Staffelberg. Der "Berg der Franken" ist für viele Wanderer und Naturliebhaber die größte Attraktion im Bad Staffelsteiner Land. Er übt eine besondere, beinahe mystische Faszination aus. Seine Beliebtheit verdankt er vor allem dem Hochplateau. Wer seinen Wellnessurlaub mit etwas Action kombinieren möchte und die beeindruckende Landschaft rund um den Staffelberg erkunden möchte, findet hier Tipps für seinen Aufenthalt.

Kontakt und Informationen

Kur & Tourismus Service Bad Staffelstein

Bahnhofstraße 1

96231 Bad Staffelstein

Telefon: 09573/33120

E-Mail: tourismus@bad-staffelstein.de

Social Media: Facebook und Instagram

Website: www.bad-staffelstein.de