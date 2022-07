Wer meint, Seniorenreisen wären öde Kaffeefahrten mit Heizdecken, der ist auf dem falschen Dampfer. Inzwischen haben fränkische Reiseanbieter wie Frankenland Reisen es verstanden, für Senioren im Besten Alter die schönsten Reisen zusammenzustellen. "Fränkisch, fair und familiär" heißt das Motto des Reiseunternehmens, das für umfassenden Service und faire Preise steht. Aktuell hat Frankenland Reisen drei tolle Angebote parat.

1. Flusskreuzfahrt: Deutschlands schönste Rhein-Etappe

Erleben Sie vom 6. bis 9. November 2022 eine komfortable Kurzkreuzfahrt durch das Mittelrheintal!

Busanreise im modernen Reisebus nach Frankfurt, zurück von Köln

Flusskreuzfahrt mit der MS Rousse Prestige durch das Mittelrheintal: Frankfurt, Mainz, Rüdesheim, Koblenz, Köln

Komfortable Außenkabinen

Exzellente All-Inclusive Verpflegung an Bord von 8 bis 24 Uhr

Kapitänsempfang und Galadinner

Abendunterhaltung durch Bordpianisten

Gepäckbeförderung bei Ein- und Ausschiffung

Erstklassige Betreuung durch erfahrene Reiseleiter

Einzelkabine auf Anfrage

>> Jetzt buchen: 4 Tage für 369 Euro pro Person in der Doppelkabine

2. Usedom und die Kaiserbäder

Vom 5. bis 9. Oktober 2022 können Sie an traumhaften Sandstränden und in traditionsreichen Seebädern relaxen!

Fahrt im modernen Reisebus

4 x Übernachtung im Strandhotel Ahlbeck

4 x Frühstücksbuffet im höchsten Restaurant der Insel

Begleiteter Spaziergang zur bekannten „Seebrücke“ Ahlbeck

Ausflug Peenemünde, Ausflug „Usedomer Bernsteinbäder“

Aufenthalt Ostseebad Zinnowitz

Kurtaxe (inkl. freier Nutzung der Usedomer Bäderbahn)

Bademantel u. Slipper auf dem Zimmer, Nutzung von Schwimmbad, Sauna und Fitness im Hotel

Reiserücktrittskosten-Absicherung

Einzelzimmer-Aufpreis: 290 Euro

>>Jetzt buchen: 4 Tage für 599 Euro pro Person in der Doppelkabine

(K)urlaub in Marienbad

Gönnen Sie sich 15 Tage Erholung in Böhmens Kurperle!

Haustürabholung* inkl. Kofferservice

Fahrt im modernen Reisebus

14 x Übernachtung inkl. Halbpension im 3- oder 4-Sterne-Hotel

Ärztliches Eingangsgespräch

20 Kur-Anwendungen pro Aufenthalt nach ärztlicher Vorgabe

Begrüßungsgetränk, WLAN, Linienbusticket für den ÖPNV

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

24-Stunden-Notruftelefon

Fahrservice im Krankheitsfall innerhalb Marienbads

Möglichkeit zur Buchung von Ausflügen vor Ort

Einzelzimmer auf Anfrage

Garantiert jeden Montag bis 21.12.

>>Jetzt buchen: 15 Tage ab 599 Euro pro Person im Doppelzimmer

Ihre Vorteile, wenn Sie bei Frankenland Reisen buchen

Frankenland Reisen liegt Ihr perfekter, individueller Urlaub am Herzen - und das stressfrei von Anfang an. Eine gute Beratung, sowohl persönlich als auch telefonisch, ist genauso wichtig, wie eine gute Organisation während der Reise. Qualifizierte Reiseleiter und routinierte Busfahrer begleiten Sie auf Ihrer Reise und sorgen für einen unvergesslichen Aufenthalt. Bei einigen Fahrten werden Sie zusätzlich von Reisebegleitungen betreut, die bereits ab Beginn der Reise für eine besonders angenehme Atmosphäre und einen gehobenen Komfort sorgen.

Ihre Gesundheit und Sicherheit ist Frankenland Reisen besonders wichtig. Da das Thema Coronavirus auch weiterhin präsent ist, sorgt der Reiseveranstalter mit seinem Hygienekonzept, angelehnt an den gesetzlichen Vorgaben, für Ihr persönliches Wohlbefinden. Die Busflotte verfügt zudem über modernste Ausstattung, hohen Komfort und den besten Service an Bord, um Ihnen die Reise so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten. Die Reisebusse werden regelmäßig gewartet und die Fahrer auch in regelmäßigen Abständen geschult.

Ihr Urlaub beginnt direkt vor der Haustür - als besonderer Service ist die Haustürabholung entweder in der Reisebuchung inklusive oder kann hinzu gebucht werden. Die Haustürabholung ist im PLZ Bereich 96, 97 und 98 möglich und bis zu 30 Kilometer um die Hauptzustiege möglich. Diese sind: Burgpreppach, Bamberg, Burgkunstadt, Coburg, Ebern, Haßfurt, Lichtenfels, Meiningen, Schweinfurt, Würzburg, Kulmbach, Bad Neustadt a. d. Saale, Bad Kissingen und Mellrichstadt.

