Ausbildung wird in Kulmbachs Industrieunternehmen groß geschrieben. Dennoch sind auch dieses Jahr wieder Ausbildungsplätze unbesetzt geblieben. Der vorherrschende Fachkräftemangel verdeutlicht zusätzlich den Wert der Ausbildung in lokalen Unternehmen. Dabei stellt die berufliche Ausbildung für junge Menschen eine wesentliche Weichenstellung für ihre berufliche Zukunft dar. Noch nie waren die beruflichen Perspektiven nach erfolgreichem Abschluss einer beruflichen Ausbildung besser als heute.

Tag der Ausbildung in Kulmbach am 16. Oktober

Für interessierte junge Menschen veranstalten zehn Unternehmen des Industriegebiets Am Goldenen Feld in Kulmbach am 16. Oktober zwischen 10 Uhr und 13 Uhr diesen Jahres einen Tag der Ausbildung. Hintergrund ist die Verschiebung der Ausbildungsmesse am Beruflichen Schulzentrum in Kulmbach, die aufgrund der Pandemielage nicht im gewohnten Umfang und Umfeld stattfinden kann.

Industrielle Berufe erleben und kennenlernen

"Die Präsentation in unseren Unternehmen", so Florian Schneider geschäftsführender Gesellschafter der ASK, "bietet uns nicht nur die Möglichkeit interessierte Jugendliche zu Ausbildungsberufen in unserem eigenen Umfeld zu informieren, sondern vereinfacht auch die Einhaltung der aktuellen Infektionsschutzauflagen. So gewährleisten wir informative und sichere Veranstaltungen für unsere zukünftigen Auszubildenden und machen den Ausbildungsberuf greifbar."

Der richtige Start ins Berufsleben

"Wir bieten bei den beteiligten Unternehmen Ausbildungsplätze mit Perspektive und Zukunft", so Clemens Dereschkewitz Geschäftsführer der Glen Dimplex Deutschland und Vorsitzender des Arbeitskreises Schule und Wirtschaft / Bereich Wirtschaft. "Zudem bietet Kulmbach mit seinem breit aufgestellten Beruflichen Schulzentrum und einer Vielzahl von starken Industrieunternehmen ein perfektes Ausbildungsumfeld für junge Menschen, so Dereschkewitz weiter.

Berufsschule: Kombination aus Theorie und Praxis

Dr. Michael Pfitzner, Vorsitzender des Arbeitskreises Schule Wirtschaft / Bereich Schule, freut sich über die gute Zusammenarbeit mit der Industrie und die rege Beteiligung vieler namhafter Unternehmen in Kulmbachs großem Industriegebiet. Er unterstreicht dabei den Wert der dualen Ausbildung, die in ihrer Kombination aus Theorie und Praxis die jungen Menschen optimal auf den Berufsalltag vorbereitet.

Diese Unternehmen stellen sich vor

Am 16. Oktober in der Zeit zwischen 10 und 13 Uhr geben die folgenden Unternehmen einen tiefen Einblick in ihre Ausbildungsmöglichkeiten und freuen sich auf interessierte junge Menschen:

Kontakt

ASK August Schneider GmbH & Co. KG

Am Goldenen Feld 27

95326 Kulmbach

Telefon 09221/97460