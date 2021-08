Neue Themenwelten und Fahrgeschäfte, riesige (Wasser-)Spielplätze und ein umfangreiches Gastro-Angebot – im Freizeit-Land Geiselwind vergeht der Tag für große und kleine Besucher*innen wie im Flug! Noch dazu ist der flächenmäßig größte Freizeitpark in Bayern aus allen Richtungen gut zu erreichen. Also auf zu Forbidden Kingdom, Drachenbucht, Piratenland & Co!

Während des Lockdowns wurde fleißig investiert und der Freizeitpark hat sich weiter vergrößert: Mit rund 125 Attraktionen auf 450.000 Quadratmetern Fläche ist das Freizeit-Land Geiselwind das perfekte Ausflugsziel, um einen Tag voller Action, Fun und Abenteuer zu genießen und so richtig abzuschalten. Wer aufgrund der Corona-Situation noch auf Abstand gehen möchte oder einen Kinderwagen dabei hat, freut sich über breite Laufwege – hier kommt man sich ganz sicher nicht in die Quere.

Schlüpft in die Rolle von kleinen Forscher*innen und erkundet die geheime Gruft von "Ramses" oder lasst euch bei "Merlin and the Magic Circle" auf einem der höchsten Überkopf-Fahrgeschäfte in Deutschland bis zu 80 Meter in die Höhe katapultieren. Wer es lieber entspannt angeht, kann sich im neuen Gastronomiebereich "Kukumaz" bei einem Kaffee und einer kleinen Mahlzeit entspannen – denn hier warten unglaublich leckere Flammkuchen auf euch!

Ganz Mutige lassen sich mit "Merlin and the Magic Circle" bis zu 80 Meter in die Höhe katapultieren:

Action und Spaß in Tuki's Unterwasserwelt

Sollte das Wetter doch mal nicht mitspielen, gibt es in der 1.000 Quadratmeter großen Indoor-Spielhalle auf drei Etagen zahlreiche Rutschen, einen riesigen Kletterbereich und verschiedene Spielelemente zu entdecken.

Verrückte Überraschungen in der Flubstreet

Diese Attraktion zum Durchlaufen hat es in sich! Der Geschicklichkeits-Parcours führt Besucher*innen in verschiedene Räume. Vom verrückten Fahrstuhl bis hin zum überschwemmten Keller und einem Windkanal warten allerlei verrückte Überraschungen auf euch, die euch öfter mal aus dem Gleichgewicht bringen werden.

In der Flubstreet ist ein guter Gleichgewichtssinn gefragt. Foto: Freizeit-Land Geiselwind

Shows und Veranstaltungen von Bubble Trouble bis Dinosaurier-Tag

Ob Super Hero- oder Dinosaurier-Tag, das Freizeit-Land Geiselwind hat sich eine Menge einfallen lassen – einen guten Überblick bietet der Eventkalender. Ein echtes Highlight sind auch die regelmäßigen Shows: Im Bahnhof der Welten verzaubert euch einer der besten Magier in ganz Deutschland. Bei Bubble Trouble warten Seifenblasen und Badeschaum auf euch und bei der Lasershow "Around the World" können der Eifelturm in Paris und der schiefe Turm von Pisa live erlebt werden.

Aktuelle Infos zu den Neuheiten und Veranstaltungen im Park gibt es auch immer auf Facebook und Instagram.

Riesige Erlebnis-Gastronomie mit Spezialitäten aus aller Welt

Ganz untypisch für einen großen Freizeitpark punktet das Freizeit-Land Geiselwind auch mit einem anspruchsvollen Gastronomieangebot. Rund 30 Köche zaubern täglich frische internationale Leckereien von saftigen amerikanischen Burgern über elsässische Flammkuchen, asiatische Wok-Pfannen, deutschen Braten bis hin zu leckeren Süßspeisen wie französischen Crêpes oder spanischen Churros. Natürlich gibt es auch ganz klassisch Bratwurst und Pommes sowie zahlreiche Süßigkeiten- und Eisstände. Verhungert ist im Freizeit-Land jedenfalls noch niemand!

Bequem hin und zurück: Anreise und Parkplätze

Das Freizeit-Land Geiselwind liegt direkt an der Autobahn A3 Nürnberg-Würzburg und verfügt über eine eigene Autobahnabfahrt. Aus Baden-Württemberg erreichst du den Freizeitpark über die A81 und aus Würzburg über die A3 in Richtung Nürnberg. Auch aus Thüringen und Sachsen ist man über Meiningen-Schweinfurt (A71), Coburg-Bamberg (A 73) bzw. Hof-Nürnberg (A9 / A70) schnell in Geiselwind. Es stehen immer genügend Parkplätze vor dem Park zur Verfügung.

Kontakt

Freizeit-Land Geiselwind

Wiesentheider Str. 25

96160 Geiselwind

Tel. 09556/9211-92

E-Mail: info@freizeit-land.de

Website: www.freizeit-land.de

Facebook: www.facebook.com/freizeitlandgeiselwind

Instagram: www.instagram.com/freizeitlandgeiselwind

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 9:30-18:00 Uhr, Einlass bis 16:00 Uhr

Samstag: 9:30-19:00 Uhr, Einlass bis 17:00 Uhr

Sonntag: Montag bis Freitag: 9:30-18:00 Uhr, Einlass bis 16:00 Uhr