Poste ein Foto von dir und deinem Lieblingsplatz in der Region mit dem Hashtag #platzfuerdich auf Instagram oder Facebook. Dem Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein professionelles Fotoshooting für ein Motiv in der aktuellen „Platz für…“-Kampagne der Metropolregion Nürnberg. Das Gewinnfoto wird in der gesamten Region auf Plakaten und Anzeigen zu sehen sein. Teilnahmeschluss für den Fotowettbewerb ist der 21. Juli.

Wie kann ich teilnehmen?

Die Teilnahme am Fotowettbewerb ist ganz einfach:

1. In Pose werfen und Foto knipsen

Mach ein Foto von dir in der bekannten "Platz für..."-Pose mit ausgebreiteten Armen an deinem Lieblingsort in der Metropolregion. Gerne auch mit weiteren Menschen, die den Ort für dich besonders machen, oder mit denen du den Lieblingsplatz gerne teilst.

Inspiration gefällig? Auf dem Instagram-Kanal der Metropolregion findest du einige der bisher veröffentlichten Motive der „Platz für…“-Kampagne.

2. Bild posten

Lade das ausgewählte Foto auf deinem Instagram- oder Facebook-Kanal hoch.

3. Bildbeschreibung verfassen

Erkläre in ein paar kurzen Sätzen, was auf dem Bild zu sehen ist, und warum du genau diesen Ort für das Foto ausgewählt hast.

4. Hashtags und Verlinkungen setzen

Um teilzunehmen, müssen unbedingt der Hashtag #platzfuerdich gesetzt und der Kanal der Metropolregion Nürnberg @metropolregionnuernberg markiert werden.