Goebel Porzellan hat auf dem firmeneigenen Werksgelände in Bad Staffelstein ein neues Markenoutlet eröffnet – auf rund 450 Quadratmetern gibt es ab sofort viele Schnäppchen rund um die Themen Kochen, Grillen und Servieren zu ergattern.

Gleichzeitig mit dem Outlet eröffnet auch ein kleines Café. So entsteht auf dem Gelände von Goebel Porzellan zusammen mit der Kunstgalerie und dem angeschlossenen Galerie-Shop eine kleine Kultur- und Shopping-Insel mitten im Gewerbegebiet von Bad Staffelstein.

Das bietet das neue Markenoutlet in Bad Staffelstein

Im neuen Markenoutlet werden ausschließlich bekannte Traditionsmarken mit hohen Ansprüchen an Qualität und Haltbarkeit der Produkte angeboten:

Cilio bietet Premium-Produkte aus den Bereichen Kaffee, Bar & Wein, Servieren und Tischaccessoires

Nicht nur für die eigene Küche sondern auch ideal zum Verschenken: Bei der großen Auswahl an bekannten Marken wie Goebel Porzellan, Kaiser Porzellan, Koziol, Küchenprofi, Rösle & Co. findet wirklich jeder etwas!



Nach dem Shoppen bietet das kleine Café die Möglichkeit zur Entspannung. Geöffnet ist das Markenoutlet in Bad Staffelstein unter der Woche von 9 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr. Wer möchte, kann nach dem Besuch des Markenoutlets außerdem die aktuelle Rosina Wachtmeister-Ausstellung in der Kunstgalerie besuchen.

Diese Eröffnungsangebote gibt es noch bis 10. September

Die Neueröffnung des Markenoutlets wird natürlich gefeiert. Bis zum 10. September gibt es zahlreiche Eröffnungsangebote – aber natürlich nur, solange der Vorrat reicht. Außerdem gibt es ein Preisrätsel mit tollen Gewinnen.

Schnelle Anfahrt und kostenlose Parkplätze

Über die A73 ist man aus Richtung Bamberg oder Coburg schnell nach Bad Staffelstein gefahren. Von der Ausfahrt Bad Staffelstein bis zum Werksverkauf sind es nur wenige Minuten. Kostenlose Parkplätze sind in ausreichender Anzahl direkt vor der Tür zu finden.