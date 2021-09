Mit dem VVM-Magazin bist du immer über neue Themen informiert und weißt bestens Bescheid. Wir haben die Highlights der neuen Ausgabe für dich zusammengefasst.

Mit dem BUSNETZ+ startet am 14. September eine der größten Fahrplan-Verbesserungen aller Zeiten. Welche Stadtteile in Würzburg noch besser angebunden werden und welche neuen Fahrtzeiten insbesondere abends und am Wochenende auf dich warten, liest du ab Seite 5 im neuen VVM-Magazin. Dort erfährst du außerdem, welche neuen Linien es für den Landkreis Würzburg gibt.

Mehr Haltestellen, mehr Fahrten und mehr Nachhaltigkeit: Ab Mitte September warten grundlegende Neuerungen im Würzburger Busnetz auf dich. Alle Infos dazu im VVM-Magazin! Foto: WVV

Unser Tipp: Als Abo-Kunde profitierst du von stabilen Preisen und interessanten Vergünstigungen. Mit dem Premium-Abo kannst du so oft du möchtest zwischen Start und Ziel hin- und herfahren und nach Feierabend, am Wochenende und an Feiertagen die ganze Familie kostenlos mitnehmen. Außerdem: Bis Ende 2021 gibt es beim VVM garantiert keine Preiserhöhung! Alles dazu auf Seite 3 im neuen VVM-Magazin.

Mit FAIRTIQ immer günstig unterwegs – so funktioniert's

Seit einem halben Jahr gibt es das Pilotprojekt "FAIRTIQ" in Würzburg. Mit dem praktischen Handy-Ticket über die FAIRTIQ-App ist man in der Großwabe (Würzburg, Gerbrunn und Höchberg) immer zum günstigsten Tarif unterwegs. Wie das geht? Du machst nur ein paar Swipes auf dem Smartphone, alles andere erledigt die App. Wie das genau funktioniert, erfährst du auf Seite 7 im neuen VVM-Magazin.

Heimat erleben mit den VVM-Freizeit-Tipps

Mainfranken bietet Freizeitspaß für jeden Geschmack. Egal ob eine Wanderung durch den Spessart, ein Ausflug in die nächstgelegene Stadt oder das Erkunden von Sehenswürdigkeiten – mit den VVM-Freizeit-Tipps findet ganz sicher jeder sein nächstes Ausflugsziel. Alle Infos dazu im neuen VVM-Magazin ab Seite 8.

Immer bestens informiert mit dem Magazin

Mit dem VVM-Magazin bleibst du stets auf dem neuesten Stand, wenn sich Neuerungen und Verbesserungen im Nahverkehr ergeben. Und das Beste daran: Alle Inhalte stehen dir kostenfrei zur Verfügung!

Das VVM-Magazin erscheint einmal jährlich und wird an Haushalte im gesamten VVM-Gebiet verteilt. Zudem ist das Magazin auf www.vvm-info.de abrufbar.

