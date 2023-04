Das erwartet dich in dem Artikel:

In der Klinik am Steigerwald werden Kinder mit Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitätssyndrom (ADHS) mit einem besonderen Konzept ohne Ritalin behandelt. Stationäre Behandlung und ambulante Betreuung gehen dabei Hand in Hand. Das Behandlungskonzept kombiniert die Chinesische Medizin mit gesprächs-, spiel- und bewegungstherapeutischen Angeboten, vorsichtig dosiertem Lern- und Aufmerksamkeitstraining, Schulunterricht und Elternberatung. Die Kinder werden zumeist in kleinen Gruppen stationär betreut und behandelt. Mit gutem Erfolg, wie die Besserungen deutlich zeigen. Seit zehn Jahren hat sich die Klinik am Steigerwald auf den Bereich ADHS Behandlung mit natürlichen Mitteln spezialisiert.

Informationstag über ADHS in der Steigerwald Klinik

Am Samstag, 6. Mai, findet von 11 Uhr bis 14.30 Uhr ein Informationstag zum Thema ADHS statt. Die Kontroverse um eine angemessene Behandlung für diese Störung der kindlichen Entwicklung ist eng verknüpft mit der Frage nach den Ursachen und damit nach der Gesellschaft, in der wir leben: Beruht das ADHS auf einer angeborenen Mangelversorgung von Synapsen des Frontalhirns mit Dopamin, die sich medikamentös beheben lässt, oder greift die biochemische Begründung des ADHS zu kurz und lenkt von den eigentlichen Problemen ab?

Anmeldung zum Informationstag

Die Teilnehmerzahl am Informationstag ist beschränkt auf 60 Teilnehmer. Die frühzeitige Anmeldung wird empfohlen. Die Teilnahmegebühr beträgt 20,- € inkl. Getränke, Snacks und Tagungsmappe. Es gibt folgende Möglichkeiten zur Anmeldung: Melde dich direkt über das Online-Formular an oder telefonisch unter 09382/949207 bei Frau Christa Hoh.

Kindgerechte ADHS-Behandlung ohne Ritalin

So etwa auch von der Frage, wie „kindgerecht“ die Lebenswelt heutiger Kinder noch ist. Weitere Fragen, die nachdenkliche Eltern immer wieder stellen, betreffen die Nachhaltigkeit der Behandlung mit Ritalin und das Thema Risiken und Nebenwirkungen. Die Klinik am Steigerwald gibt auf diese Fragen eine praktische Antwort: "Wir behandeln Kinder, bei denen die Diagnose „AD(H)S“ gestellt wurde, ohne Ritalin oder vergleichbare Medikamente."

Chinesische Medizin bei ADHS

Vor 30 Jahren haben wir erstmals beobachtet, dass Chinesische Arzneirezepturen „Zappelkindern“ helfen können, ihre Überaktivität in sinnvolle Bahnen zu lenken. Damals war der Name AD(H)S noch nicht gebräuchlich. Inzwischen können wir ein komplexes AD(H)S-Programm anbieten, das sich aus folgenden Elementen zusammensetzt:



Chinesische Therapie mit Arzneirezepturen, Ohrakupunktur, Qigong

Ergo-, Spiel-, Bewegungstherapie mit Malen, Gestalten, Bogenschießen, „Überlebens“-Training im Abenteuer Urwald rund um die Klinik

Schulunterricht; Aufmerksamkeits- und Achtsamkeitstraining

AD(H)S-Lernhilfe: „Das Lernen lernen“

AD(H)S-Nachhilfeprogramm

Vollwertküche, Ernährungsberatung

Elternberatung; Kontaktaufnahme unserer Kliniklehrerin mit der Lehrerin/dem Lehrer des Kindes (wenn gewünscht)

Behandlungspflege mit der Zielsetzung einer körperzentrierten Wahrnehmungsschulung durch Aromatherapie, Wickel und Auflagen

Alle weiteren Informationen zum Informationstag erfährst du hier auf der Infoseite der Steigerwald Klinik.

Vertiefende Informationen zum Krankheitsbild aus Sicht der chinesischen Medizin findest du hier auf der Infoseite ADHS der Steigerwald Klinik.

Was sind typische ADHS Symptome?

Die Symptome von ADHS variieren je nach Person und können in drei Hauptkategorien eingeteilt werden: Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität. Hier sind einige typische Symptome in jeder Kategorie:

Unaufmerksamkeit: Schwierigkeiten, sich auf Aufgaben oder Aktivitäten zu konzentrieren häufiges Verlieren von Gegenständen, die für eine Aufgabe benötigt werden Schwierigkeiten, Anweisungen zu befolgen und Organisationsaufgaben durchzuführen Schwierigkeiten, Details zu beachten oder abzuschließen

Hyperaktivität: Unruhe, ständiges Hin- und Herwippen oder Herumzappeln Schwierigkeiten, still zu sitzen oder ruhig zu sein

übermäßige Gesprächigkeit Schwierigkeiten, im Unterricht oder in anderen Situationen, die eine längere Konzentration erfordern, still zu bleiben

Impulsivität: Impulsive Entscheidungen treffen, ohne über die Konsequenzen nachzudenken Schwierigkeiten, auf die Aktionen anderer zu warten und in eine Schlange oder Warteschlange zu stellen Schwierigkeiten, emotionale Reaktionen zu kontrollieren Sich in Gespräche oder Aktivitäten von anderen einzumischen oder sie zu unterbrechen



Diese Symptome können je nach Alter und Situation variieren und müssen in einem klinischen Kontext durch einen Facharzt oder Psychotherapeuten bewertet werden, um eine genaue Diagnose von ADHS zu stellen. Es ist wichtig, sich an einen Fachmann oder eine Fachfrau zu wenden, wenn man den Verdacht hat, dass man oder jemand in der eigenen Familie ADHS hat.

Wofür steht ADHS?

ADHS steht für "Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung". Es ist eine neurobiologische Entwicklungsstörung, die bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auftreten kann. Die Störung wird durch eine Kombination von Symptomen in den Bereichen Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität charakterisiert. Die Abkürzung ADHS ist eine Übersetzung der englischen Bezeichnung "Attention Deficit/Hyperactivity Disorder".

Wo kommt ADHS her?

Die genaue Ursache von ADHS ist nicht bekannt, aber es wird angenommen, dass sie auf eine Kombination von genetischen, neurobiologischen und Umweltfaktoren zurückzuführen ist. Es gibt mehrere Faktoren, die mit einem höheren Risiko für ADHS in Verbindung gebracht werden:

Genetik : ADHS kann in Familien auftreten, was darauf hindeutet, dass es eine genetische Komponente gibt. Die Forschung hat gezeigt, dass bestimmte Gene, die für die Regulierung von Neurotransmittern im Gehirn verantwortlich sind, mit einem höheren Risiko für ADHS verbunden sein können.

: ADHS kann in Familien auftreten, was darauf hindeutet, dass es eine genetische Komponente gibt. Die Forschung hat gezeigt, dass bestimmte Gene, die für die Regulierung von Neurotransmittern im Gehirn verantwortlich sind, mit einem höheren Risiko für ADHS verbunden sein können. Neurobiologie : Bei Menschen mit ADHS sind bestimmte Regionen im Gehirn, insbesondere der Frontallappen und das Belohnungssystem, betroffen. Es wird angenommen, dass eine Dysfunktion in diesen Bereichen zu den Symptomen von ADHS beiträgt.

: Bei Menschen mit ADHS sind bestimmte Regionen im Gehirn, insbesondere der Frontallappen und das Belohnungssystem, betroffen. Es wird angenommen, dass eine Dysfunktion in diesen Bereichen zu den Symptomen von ADHS beiträgt. Umweltfaktoren: Rauchen und Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, Geburtsgewicht, Komplikationen bei der Geburt und frühe Kindheitserfahrungen können das Risiko für ADHS erhöhen.

Es ist wichtig zu beachten, dass ADHS nicht durch schlechte Erziehung oder mangelnde Selbstdisziplin verursacht wird. Es handelt sich um eine neurobiologische Störung, die durch eine Kombination von Faktoren verursacht wird.