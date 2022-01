Starke Muskeln sind nicht nur optisch ein Hingucker, sondern wirken sich auch positiv auf die Gesundheit aus. Unsere Muskeln halten uns aufrecht, sind Motor der Fortbewegung und Fundament unserer körperlichen Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus stabilisiert ein gut ausgebildetes Muskelkorsett Wirbelsäule und Gelenke und schützt diese vor vorzeitigem Verschleiß. Das hilft vor allem bei Rückenproblemen!

Starke Muskeln gegen Rückenschmerzen

Die Erfahrung zeigt, dass gesundheitsorientiertes Krafttraining acht von zehn Menschen hilft, die unter Rückenschmerzen leiden. Gezieltes Training mit Muskelaufbau, wie es das Kieser Training Bamberg bietet, eignet sich beispielsweise bei Bandscheibenvorfällen, Verschleißerscheinungen, Wirbelgleiten oder Osteoporose. Zwar lassen sich krankhafte anatomische Veränderungen nicht wegtrainieren, aber mit der Kräftigung der umliegenden Muskeln gehen die Beschwerden meist zurück, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit nehmen wieder zu. Dadurch steigt auch die Lebensqualität.

Darum sollten Rückenpatienten ihren Rücken nicht schonen

Rückenschmerzen können eine fatale Entwicklung nehmen. Aus Angst, einen Rückfall zu erleiden, schont der Betroffene seinen Rücken und nimmt eine Schonhaltung ein.

Die Folgen:

Die Rückenstreckmuskulatur bildet sich weiter zurück und die Wirbelsäule wird funktionell instabil

und die Wirbelsäule wird Die Beschwerden können chronisch werden

werden Chronisches Rückenleiden kann zum Verlust der Arbeit oder der Selbstständigkeit führen

Mit Krafttraining Operationen vermeiden

Studien belegen, dass gezieltes Training der tiefen Rückenmuskeln an der Lumbar- Extension-Maschine in puncto Schmerzreduktion deutlich effektiver und nachhaltiger wirkt als herkömmliche Maßnahmen wie etwa Krankengymnastik oder Massagen. Andere Studien zeigen wiederum, dass sich sogar Operationen in den meisten Fällen vermeiden lassen. Der US-Mediziner Brian Nelson verordnete in den 90er-Jahren Rückenschmerzpatienten, denen eine Operation bevorstand, Krafttraining an den speziellen Rückenmaschinen, wie sie bei Kieser Training zum Einsatz kommen.

Sicheres Training bei Rückenschmerzen

Gesundheitsorientiertes Krafttraining bietet den Trainierenden ein hohes Maß an Sicherheit. Ihre Bewegungen an den Trainingsgeräten werden bewusst langsam, anatomisch korrekt zunächst gegen einen geringen Widerstand ausgeführt. Beim 1:1 begleiteten Rückentraining an der Lumbar-Extension-Maschine führt zudem ein speziell ausgebildeter Instruktor langsam und vorsichtig an die Belastung heran. Auf Basis einer medizinischen Beratung wird der Kraftaufbau sorgfältig auf die individuellen Bedürfnisse der Trainierenden abgestimmt.

Das bringt Ihnen gezieltes Rückentraining

steigert die Kraft der Rückenstrecker

erhöht die Beweglichkeit der Wirbelsäule

reduziert oder beseitigt 80 % der chronischen Rückenschmerzen und Nackenverspannungen signifikant

verhindert bei neun von zehn Patienten mit eindeutiger Operationsindikation einen Eingriff

Weitere Gründe, warum man seine Muskeln trainieren sollte

Große und trainierte Muskeln helfen nicht nur bei Rückenschmerzen, sondern haben noch viel mehr positive Auswirkungen auf den Körper.

Trainierte Muskeln helfen beim Abnehmen

Die Skelettmuskulatur spielt als größtes Stoffwechselorgan eine zentrale Rolle für unseren Fett-, Zucker-, Protein- und Knochenstoffwechsel. Größere und trainierte Muskeln verbrauchen beispielsweise mehr Energie als untrainierte. Wer seine Muskeln also trainiert, steigert den täglichen Energieumsatz – eine Grundvoraussetzung, um effektiv und dauerhaft abzunehmen.

Starke Muskeln schützen das Herz

Auch für ein gesundes Herz-Kreislauf-System ist eine starke Muskulatur unerlässlich, denn das Herz eines trainierten Menschen arbeitet ökonomischer als das eines untrainierten und wird somit weniger stark belastet.

Trainierte Muskeln helfen dem Gedächtnis, der Psyche und dem Immunsystem

Aktive Muskeln regen die Produktion von Hormonen und Botenstoffen mit hormonähnlicher Wirkung an, weshalb beispielsweise auch unser Immunsystem, unser Gedächtnis, unsere Psyche und unsere Sexualität von starken Muskeln profitieren.

98 Prozent bestätigen: Kieser Training wirkt

Wer seine Muskeln und mit ihnen seine Gesundheit und Leistungsfähigkeit erhalten will, kommt um eines nicht herum: Er muss sie regelmäßig trainieren. Kieser Training ist seit über 50 Jahren der Spezialist für gesundheitsorientiertes Krafttraining. Dabei ist die vielfach bewährte Methode nicht nur wissenschaftlich fundiert, sondern individuell und vielfach einsetzbar: Eine von Kieser Training durchgeführte und von einem unabhängigen Wissenschaftsgremium kontrollierte Studie mit 531 Teilnehmern belegt, dass schon nach sechsmonatigem Training mit zwei Einheiten à 30 Minuten pro Woche 69 % der Teilnehmer nur noch leichte bis gar keine Schmerzen mehr hatten. 98 % der Teilnehmer konnten durch das Training ihre Leistungsfähigkeit erhalten, Dysbalancen ausgleichen und das Wohlbefinden merklich steigern.

So wirkt sich gezieltes Kieser Training auf den Körper aus

Wer seine Muskulatur gut in Schuss hält, schafft sich eine starke Basis für seine Gesundheit und ist auch für unerwartete Herausforderungen bestens gerüstet.

reduziert Stress & stärkt das Selbstwertgefühl

korrigiert muskuläre Dysbalancen

steigert Leistungsfähigkeit

steigert Hirnleistung

kräftigt Knochen und Sehnen

schützt vor Zivilisationskrankheiten

lindert Schmerzen und schützt vor Unfällen

entwickelt und erhält Maximalkraft

verbessert das Herz-Kreislauf-System

fördert Mobilität

verbessert die Körperhaltung

stellt Stoffwechselkapazität sicher

Testen Sie Kieser Training in Bamberg 30 Tage kostenlos

Diese Aktion sollten Sie nutzen: Melden Sie sich bei Kieser Training in Bamberg an und testen Sie 30 Tage Kieser Training kostenlos! Doch beeilen Sie sich: Die Aktion läuft nur noch bis 15. Februar!

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Kieser Training Bamberg

Endres Krafttraining GmbH

Fortenbachweg 9

96052 Bamberg

Telefon: 0951/3028200

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 7.30 bis 21.30 Uhr

Samstag, Sonntag und Feiertage: 8.30 bis 18 Uhr