Gerade in Situationen mit Handlungsbedarf sind oft Emotionen, viel Stress und wenig Zeit im Spiel. Deshalb empfehlen Experten: Sorgen Sie vor und lassen Sie frühzeitig eine Wertermittlung machen. Wissen Sie von Ihrem ermittelten Immobilienwert, so können Sie nicht nur einen besseren Überblick über Ihr Vermögen gewinnen, sondern auch schneller und vernünftiger handeln. Warten Sie nicht ab, sondern agieren Sie vorausschauend und sichern Sie sich mit einer Wertermittlung ab. Wir haben uns mit den Aspekten beschäftigt, die einen Immobilienverkauf so komplex machen - und klären auf, wie Sie den Durchblick im "Immobilien-Dschungel" bewahren".

Unser Ratgeber rund um Immobilienverkauf im Überblick:

Wertermittlung bei geerbter Immobilie

Kaum tritt eine Erbschaft ein, steht schnell die Frage im Raum, in welchem Wert genau geerbt wurde. Schließlich möchte man als Erbender wissen, ob es Sinn macht, das Erbe anzutreten oder ob dieses nur zusätzlichen Ballast bedeutet. Um eine geerbte Immobilie schnell und unkompliziert zu verkaufen, sollte ein Immobilienmakler hinzugezogen werden. Dieser unterstützt Sie nicht nur in allen rechtlichen Angelegenheiten, sondern holt den bestmöglichen Verkaufspreis für Sie raus.

Wertermittlung beim Immobilienverkauf - alle Einflussfaktoren auf einen Blick Wird ein Verkauf in Betracht gezogen, so sollten Sie einen vernünftigen und realistischen Kaufpreis anbieten können, um schnell gute Angebote zu bekommen. Setzen Sie den Preis zu hoch an, so bleiben Ihnen die Kaufinteressenten aus. Setzen Sie den Preis allerdings zu niedrig an, so verschenken Sie bares Geld. Allerdings ist das Berechnen des Marktwertes gar nicht so einfach, da er von unterschiedlichsten Faktoren abhängt. Diese Faktoren beeinflussen den Wert Ihrer Immobilien: Die Attraktivität Ihrer Immobilie spielt eine große Rolle bei der Wertermittlung. Diese geht unteranderem aus dem Bodenrichtwert der Objektlage hervor.

Es müssen vergleichbare Grundstücksverkäufe betrachtet werden und entsprechend ausgewertet werden.

Außerdem werden der Gebäudewert und die Nutzung der Immobilie gedeutet und geprüft.

Je nach Bewertung sind fundierte betriebswirtschaftliche, juristische und bautechnische Sachkenntnisse gefragt, die für jede Immobilie individuell behandelt werden müssen. Jedes Exposé beinhaltet also entsprechend andere und einzigartige Vorzüge abgestimmt auf die jeweilige Immobilie.

Diese Faktoren sollten alle individuell betrachtet und bewertet werden. Um eine Wertermittlung korrekt durchzuführen, gibt es drei Verfahren. Das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren und das Sachwertverfahren.

Das Wichtigste zur Steuer beim Immobilienverkauf

Steuern sind ein sehr komplexes Thema, bei dem es jedoch nicht selten um eine Menge Geld geht. Durch ein qualifiziertes Verkehrswertgutachten kann die Steuerlast reduziert werden. Handelt es sich beispielsweise um Erbschaftssteuern oder auch Schenkungssteuern, so spielt die Wertermittlung eine besonders wichtige Rolle. Das Finanzamt bestimmt nämlich durch den Wert der Immobilie die Erbschaftssteuer. Hier vergleicht das Finanzamt Ihr Objekt mit ähnlichen Objekten am Markt und ermittelt so den Wert. Allerdings werden hier die Marktnähe und der Bezug zum Objekt nicht berücksichtigt.

Durch eine professionelle von Ihnen selbst eingereichte Wertermittlung können Sie den wahren Wert der Immobilie vorlegen, an den die Steuer angepasst wird. Somit sparen Sie durch das Vorlegen eines Wertermittlungsgutachtens bares Geld.

So kommen Sie zu einer unkomplizierten Wertermittlung

Verkaufen Sie privat und ohne Makler, so können Sie einen für Sie sinnvoll erscheinenden Kaufpreis ansetzen. Diese Schätzungen liegen allerdings in den aller meisten Fällen nicht besonders nahe an einem der Immobilie entsprechenden Wert. Laien schätzen meist die Vorzüge ihrer Immobilie nicht korrekt ein, weshalb nicht selten Euros verschenkt werden.

Mit Hilfe einer unkomplizierten Wertermittlung steht Ihrem Immobilienverkauf nichts mehr im Weg! Foto: © Drazen Zigic - istockphoto.com (Bildnummer 1239753049)

Um nicht monatelang auf Kaufinteressenten zu warten, weil der Kaufpreis zu hoch angesetzt ist oder um Ihre Immobilie nicht vollkommen unter Wert zu verkaufen, sollten Sie sich professionell unterstützen lassen. Hier ist ein kompetenter Immobilienmakler gefragt. Auch wenn viele Immobilienbesitzer von Maklerprovisionen abgeschreckt werden, geht die Rechnung am Ende auf. Denn dank der Erfahrung des Maklers ist der Mehrerlös in der Regel höher als die anfallende Provision. Mit Hilfe Ihres kompetenten Immobilienmaklers ist es ein Leichtes den realistischen Marktwert für Ihre Immobilie zu ermitteln – stressfrei, mühelos und kostengünstig durch professionelle Wertermittlung.

Immobilienwerte in Franken

Der Immobilienmarkt floriert, jedoch schwanken die Preise von Region zu Region teils sehr stark. In Metropolregionen ist es schwer, Immobilien zu humanen Preisen zu ergattern. Doch auch in in ländlich geprägten Regionen wie Bayreuth und Umgebung steigt der Wert des "Betongoldes" immer weiter an. Umso wichtiger ist es, den wahren Wert seiner Immobilie zu kennen - gerade wenn ein Verkauf geplant ist. Dabei ist die Immobilienbranche ein sehr komplexer Markt, der nicht leicht zu durchschauen ist. Nicht selten schwankt der Quadratmeterpreis von Straße zu Straße. Somit sollte hier nicht lange überlegt werden, um sich vor allem regionale und professionelle Unterstützung an die Seite zu holen.

Um unkompliziert den echten Wert Ihrer Immobilie zu kennen, ohne Geld durch Unwissenheit zu verschenken

