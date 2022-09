Seit über 35 Jahren ist das traditionell geführte 4* Kurhotel Bad Rodach inmitten der oberfränkischen Natur. Das ruhige und idyllische Kurstädtchen Bad Rodach liegt nur 20 Autominuten von Coburg entfernt. Es ist über die Grenzen hinaus bekannt für die heilende Wirkung ihrer Thermalwasserquelle: Am Kurhotel liegt die angrenzende ThermeNatur, die mit ihren Thermalwasser-, Wellness- und Kulinarik-Angeboten ihre Gäste verwöhnt.

Egal, ob es nur ein Wochenende oder gleich mehrere Tage sind: Das Kurhotel Bad Rodach ist bietet mit seinen Wohlfühlangeboten, seiner Gastronomie, seiner Freizeit-Möglichkeiten in der Umgebung und vor allem mit dem freien Zutritt zur ThermeNatur alles, um den Alltagsstress zu vergessen, abzuschalten und sich wohlzufühlen. Vor allem aber die modern designten Zimmer sind so ausgelegt, dass man dort schon direkt bei der Ankunft in eine wohlige Entspannung ankommt.

ThermeNatur: Die neue XXL-Panorama-Sauna, KaMaLiCa, Wellness und vieles mehr

Das besondere Angebot: Bei einem Aufenthalt im Kurhotel Bad Rodach erhält man freien Zugang zur Thermen- und Saunalandschaft der ThermeNatur während des kompletten Aufenthalts.

NEU: Die XXL Panorama-Sauna der Therme-Natur

In der weitläufigen Saunalandschaft der ThermeNatur gibt es seit Kurzem die neue XXL Panorama-Sauna. Sie verspricht ein Sauna-Besuch der besonderen Art: Feuchte Luft, heiße Temperaturen und ein unverbauter Blick in die Natur und auf den Georgenberg dank des überdimensionalen Panorama-Fensters. Es gibt Platz für 95 Gäste auf vier Sitzebenen. Zwei Aufgussöfen ermöglichen außergewöhnliche Aufgüsse. Die Temperatur hier ist zwischen 85°C – 95°C. Die Sauna ist ein frei stehendes Holzhaus, womit die Therme ihre Saunalandschaft um einen weiteren Ort der Entspannung erweitert hat.

Die 5-SternePremium Saunawelt "Erdfeuer"

Die Saunalandschaft "Erdfeuer" der ThermeNatur steht unter dem Motto "Sauna, Menschen, Elemente" und vereint die Naturkräfte von Feuer, Wasser, Erde und Luft. Offene Feuerstellen stehen hier als Symbol für den Ursprung des Lebens. Die Saunawelt bietet neben der neuen XXL-Panorama-Sauna zusätzlich eine BioOase mit 60° C – 65°C für bis zu 20 Personen, eine Finnische Sauna mit 85°C – 95°C bis zu 20 Personen, eine "Kelo"-Blockhaus Sauna mit heißen 90°C – 100°C für bis zu 60 Personen, eine "Kelo"-Erdsauna mit 80°C – 90°C für bis zu 12 Personen und eine Erdhügelsauna mit 80°C – 90°C für bis zu 30 Personen.

Einzigartig in Deutschland: KaMaLiCa – die Heilkraft des Wassers

KaMaLiCa ist die Abkürzung für Kalium, Magnesium, Lithium und Calcium und steht für die urgesunden und mineralreichen Solebecken der ThermeNatur in Bad Rodach. Nachdem man mit Hilfe modernster Technik und mit natürlichen Rohstoffen die Mineralienkonzentration der 3. Bad Rodacher Heilquellen nachkonstruieren konnte, haben seit kurzem die Chance, etwas in Deutschland einzigartiges in einer Therme zu erleben. Sie spüren die Wirkung der Bad Rodacher Minerale direkt in Ihrer Hand und werden so zu einem Teil von etwas ganz Besonderem – probieren Sie es am besten selbst einmal aus.

Die vielen Aktivitäts-Angebote der Badelandschaft

Die Badelandschaft der ThermeNatur hat ein reichhaltiges Angebot an Aktivitäten für seine Gäste: Darunter gibt es zwei Innenbecken, ein Therapiebecken und drei Außenbecken. Die Becken sind gefüllt mit warmem und gesundem Mineralwasser, es gibt einen Strömungskanal, ein Aktiv-Schwimmbecken, Dampfbad, Kneippanlagen, ein Entschlackungsbad, ein Tepidarium und Sprudeldüsen auf mehr als 1000 Quadratmeter Wasserfläche.

Kinderfreie Zeit, fränkische Wellness, Geschenk-Ideen für Weihnachten oder zum Geburtstag: Verwöhn-Angebote im Kurhotel Bad Rodach

Kurhotel Bad Rodach Zeit zu zweit: In Bad Rodach gibt es Angebote wie "Kinderfreie Zeit", um entspannt die Zweisamkeit zu genießen. Bad Rodach

Suchst du ein besonderes Geschenk für deine Liebsten oder willst du dich einfach mal selbst verwöhnen? Das Kurhotel Bad Rodach hat besondere Angebote und Pakete zusammengestellt.

Die Highlights haben wir für Sie zusammengestellt, schauen Sie aber auch auf besondere Weihnachts- und Silvester-Angebote.

Kinderfreie Zeit im Kurhotel

2 Übernachtungen

2 x reichhaltiges, regionales Frühstücksbuffet

2 x 3 Gänge-Abendwahlmenü bzw. Buffet

freier Zugang zur Thermen- und Saunalandschaft der ThermeNatur während des kompletten Aufenthalts

1 x Wohlfühl-Aromaölmassage für 60 Minuten

1 x Vitamincocktail an der Vitabar der ThermeNatur

1 x Flasche Sekt auf dem Zimmer

1 x Flasche Mineralwasser bei Anreise pro Zimmer

Nutzung des hauseigenen Fitnessbereichs

Bademantel, Badetuch und Tasche für den Aufenthalt

Verleih von Fahrrädern und Nordic Walking Stöcken

Parkplatz und W-Lan

310 Euro pro Person im Doppelzimmer, 389 Euro pro Person im Doppelzimmer zur Einzelbelegung, 319 Euro pro Person im Doppelzimmer Deluxe

Fränkische Wellness

4 Übernachtungen

4 x reichhaltiges, regionales Frühstücksbuffet

4 x 3 Gänge-Abendwahlmenü bzw. Buffet

freier Zugang zur Thermen- und Saunalandschaft der ThermeNatur während des kompletten Aufenthalts

1 x Wohlfühl-Aromamassage für 60 Minuten

1 x Genusskorb aus der Region

1 x Obstteller mit Pralinen auf dem Zimmer

1 x Flasche Mineralwasser bei Anreise pro Zimmer

Nutzung des hauseigenen Fitnessbereichs

Bademantel, Badetuch und Tasche für den Aufenthalt

Verleih von Fahrrädern und Nordic Walking Stöcken

Parkplatz und W-Lan

557 Euro pro Person im Doppelzimmer, 739 Euro pro Person im Doppelzimmer zur Einzelbelegung, 567 Euro pro Person im Doppelzimmer Deluxe

ThermenVergnügen pur

5 Übernachtungen

5 x reichhaltiges, regionales Frühstücksbuffet

5 x 3 Gänge-Abendwahlmenü bzw. Buffet

freier Zugang zur Thermen- und Saunalandschaft der ThermeNatur während des kompletten Aufenthalts

1 x Wohlfühl-Aromamassage für 60 Minuten

1 x Vitamincocktail an der Vitabar der ThermeNatur

1 x bunt gefüllter Picknickkorb für Ihren Aufenthalt

1 x Flasche Mineralwasser bei Anreise pro Zimmer

Nutzung des hauseigenen Fitnessbereichs

Bademantel, Badetuch und Tasche für den Aufenthalt

Verleih von Fahrrädern und Nordic Walking Stöcken

670 Euro pro Person im Doppelzimmer, 859 Euro pro Person im Doppelzimmer zur Einzelbelegung, 679 Euro pro Person im Doppelzimmer Deluxe

Ein regionales Frühstück, Zugang zum Fitnessstudio und freier Eintritt zur ThermeNatur: Die Vorzüge der Zimmer des Kurhotels Bad Rodach

Ankommen, ausruhen und relaxen: Das Kurhotel Bad Rodach überzeugt mit seinen luxuriösen, stilvollen Zimmern und lässt den Aufenthalt dadurch unvergesslich werden. Um den zusätzlich freien Aufenthalt in der anschließenden ThermeNatur genießen zu können, gibt es für die Gäste auf den Zimmern Bademäntel, Badetücher und eine Tasche für den Aufenthalt. Außerdem steht zur Erfrischung eine Flasche Mineralwasser bereit. Alle Gäste können das Fitnessstudio des Kurhotels nutzen. Am Morgen gibt es ein Frühstück mit frischen Zutaten aus der Region Franken. Für Zwischendurch gibt es eine Tee- und Kaffeebar im Zimmer, die man mit nutzen kann. Die Zimmer sind alle ausgestattet mit einem Balkon, einem Safe, WIFI und einem Flat-LCD-TV. Mit jeder Preiskategorie an Zimmern bietet das Hotel auch zusätzlich unterschiedliche Leistungen. Von einem Kurzwochenende über eine romantische Zeit nur zu zweit: Für alle Aufenthaltsarten gibt es das passende Zimmer.

Deluxe Doppelzimmer

25 Quadratmeter groß

elegante dunkle Holztöne

3-Gang-Menü am Abend

freier Zugang zur ThermeNatur

Die Kosten pro Zimmer/Nacht betragen 245 Euro.

Doppelzimmer zur Einzelbelegung

20 bis 25 Quadratmeter groß

frische, moderne Farbakzente

freier Zugang zur ThermeNatur

Die Kosten pro Zimmer/Nacht betragen 135 Euro.

Doppelzimmer

20 bis 25 Quadratmeter groß

frisch, moderne Farbakzente

freier Zugang zur ThermeNatur

Die Kosten pro Zimmer/Nacht betragen 189 Euro.

Haben Sie ein Zimmer gefunden, das für Sie passt? Dann können Sie direkt hier das passende Zimmer auswählen und für den gewünschten Zeitraum buchen.

Mehr als nur Kurhotel und Therme: Bad Rodach bietet für seine Besucher einen Erlebnisurlaub für jeden Geschmack

Bad Rodach Altstadt Bad Rodach besticht mit ihrer schönen Altstadt - wie hier der Marktplatz mit Brunnen Andreas Hub / laif

Bad Rodach: Das romantische Fachwerkstädtchen

Bad Rodach besticht durch seine Fachwerkromantik und historische Bauten. Mittelpunkt der Altstadt ist der Marktplatz, welcher mit dem markanten Marktbrunnen und reich verzierten Häusern eine wahre Augenweide ist. Die gepflegten Wege mit ihren vielen schattigen Ruheplätzen laden zum Spaziergang an der Stadtmauer und durch den Kräutergarten ein. Verschiedene Stadtführungen erlauben spannende Einblicke in die Jahrhunderte alte Historie der Stadt, ebenso wie die Nachtwächterführungen, die mit selbst gedichteten Reimen und Klängen eine mehr als 100 Jahre alte Tradition aufrecht erhalten.

Aktiv-Urlaub: Wandern und Radfahren rund um Bad Rodach

Ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad: Die vielfältige Natur und die herrlichen Aussichten um Bad Rodach ziehen Groß und Klein in ihren Bann. Wer es beim Radfahren gerne etwas ruhiger angehen lässt, ist im Rodachtal genau richtig: Das Routennetz „FahrRAD + Fitness“ lädt zum Genussradeln ein. Die Partnerbetriebe des Netzwerks bieten Radfreunden außerdem alle denkbaren Services: Vom Fahrrad- und eBike-Verleih bis zu Ladestationen und Fitnessangeboten. Zahlreiche Wanderwege für Familien oder sportlich Aktive führen zudem durch die idyllische Landschaft des Rodachtals. Die Hutelandschaft Rodachaue ist ein ganz besonderes Kleinod für Naturfreunde: Ganzjährig können hier Konikpferde und Heckrinder beim Grasen beobachtet werden.

Bad Rodach Ein großes Netzwerk an Radtouren bieten aktiven Radfahren schönen Ausflugszielen mit dem Fahrrad. Das Kurhotel Bad Rodach leiht sogar Fahrräder aus. Rainer Brabec

Ausgewählte Radtouren für die Hotelgäste des Kurhotels Bad Rodach

Das Kurhotel Bad Rodach ist Mitglied der Initiative "Fahrrad+Fitness" und bietet daher für seine Gäste alle Fahrrad-Fabrikate zum Ausleihen an: Von Mountainbikes bis hin zu Elektrofahrrädern steht alles zur Verfügung. In mehreren Routen kann man entspannt die Schönheit der Natur und der Region erleben. Neben der folgenden kleinen Auswahl gibt es hier noch mehr Touren zum Entdecken.

Tour der guten Aussichten (leicht)

Route: Bad Rodach – Heldtritt – Lange Berge

Länge: 18,7 Kilometer

Anstieg gesamt: 227 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Belag: Asphalt, Schotter

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Goldbergsee (leicht)

Route: Bad Rodach – Gauerstadt – Wiesenfeld – Goldbergsee – Coburg

Länge: 38,5 Kilometer

Anstieg gesamt: 225 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Belag: Asphalt, Schotter

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Zwei-Thermen-Tour (mittel)

Route: Bad Rodach – Gauerstadt – Bad Colberg – Ummerstadt – Gemünda – Sesslach – Heldburg

Länge: 51,1 Kilometer

Anstieg gesamt: 300 Meter

Schwierigkeitsgrad: leicht

Belag: Asphalt, Schotter

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Ausgewählte Wandertouren für die Hotelgäste des Kurhotels Bad Rodach

Neben zahlreichen Radtouren bietet das Rodachtal ein großes Netz an Wandertouren. Mit insgesamt 39 Touren in verschiedenen Schwierigkeitsgraden kann man die Region und die Natur zu Fuß hautnah erleben. Die Wanderwege sind gut gepflegt und ausgeschildert und es gibt viele Einkehrtipps für Wanderer. Neben einer folgenden kleinen Auswahl sind hier alle Routen im Rodachtal zu finden – mit Kartenmaterial, Höhenprofilen und Sehenswürdigkeiten auf der Strecke.

Rodach-Linde-Weg (mittel)

Strecke: 8,1 Kilometer

Dauer: 2 Stunden

Aufstieg: 58 Höhenmeter

Abstieg: 58 Höhenmeter

Sehenswürdigkeiten: Jagdschloss, Park der Generationen, Dammühle in Mühlbachtal, Aussicht über das Coburger Land

Einkehrmöglichkeit: Schweighof

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Turmhügelweg (mittel)

Strecke: 10,3 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Aufstieg: 107 Höhenmeter

Abstieg: 107 Höhenmeter

Sehenswürdigkeiten: "Henneberger Warte", Teich- und Hügellandschaft der Region mit zahlreichen Ausblickmöglichkeiten

Einkehrmöglichkeit: ThermeNatur im Anschluss zur Wanderung

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Reithebene-Heldritter Schweiz-Weg (leicht)

Strecke: 11,4 Kilometer

Dauer: 3 Stunden

Aufstieg: 125 Höhenmeter

Abstieg: 125 Höhenmeter

Sehenswürdigkeiten: Aussichtspunkt mit einem Blick in die Region, gemütlicher Wanderweg entlang der Fluren, durch Wälder vorbei an einer Waldbühne nach Heldritt und wieder zurück.

Einkehrmöglichkeit: ThermeNatur im Anschluss zur Wanderung

Alle Infos und die Karte zur Tour stehen hier. >>

Kontakt und Anfahrt

Thermen- und Kurhotel Bad Rodach

Kurring 2

96476 Bad Rodach

Telefon: 09564 / 9230

E-Mail: info@kurhotel-br.de