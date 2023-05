In den vergangenen vier Jahrzehnten hat sich die Druckluftzentrale Bamberg kontinuierlich weiterentwickelt. Nach den Anfängen in der Pödeldorfer Straße baute die Firma 1992 neu und ist seither im Gewerbegebiet „Fürstenwiesenweg“ in der Rodezstraße zu finden. In den Folgejahren kamen mehrere Erweiterungsbauten dazu, unter anderem 2003 für das neu gegründete Kärcher-Center. „Mit unserem umfassenden Know-how und unserer langjährigen Erfahrung sind wir in der Lage, unseren Kunden innovative und maßgeschneiderte Lösungen anzubieten“, sagt Michael Görtler, der gemeinsam mit seinem Vater Karl die Geschäfte in der Druckluftzentrale Bamberg führt.

Kärcher-Center Im Jahr 2003 entstand das Kärcher-Center. PR

Zuverlässig und hochwertig

Das Unternehmen versteht sich als Partner in allen Druckluftangelegenheiten und bietet ein breites Leistungsspektrum: Dieses umfasst eine fundierte, aufgabenbezogene Beratung durch gut geschultes Personal im Laden und beim Kunden sowie eine Planung mit Weitblick, die neben dem Engineering zum Beispiel auch eine Druckluftverbrauchs-Analyse beinhaltet und dabei die Wirtschaftlichkeit stets im Blick behält.

Verkauft werden Ersatz- und Verschleißteile, Zubehör, Verbrauchsstoffe sowie in erster Linie Druckluft-Anlagen, die die gut geschulten DZB-Servicetechniker als Komplett- oder Teilsystem liefern, installieren, erweitern oder umbauen. „Dabei setzen wir auf hochwertige Produkte namhafter Hersteller und legen großen Wert auf eine hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Arbeit“, betont Görtler.

Des Weiteren bietet die Druckluftzentrale Bamberg umfassenden Service an, der vom Kundendienst über die Erfüllung von Wartungsverträgen bis hin zur Prüfung der Druckluftbehälter oder zur Leckage-Suche reicht und auch einen 24-Stunden-Hertstellersupport für Kaeser-Druckluftanlagen umfasst. Auch bei anfallenden Reparaturen wissen die DZB-Fachkräfte genau, was sie tun, und können den Kunden zur Überbrückung der Wartezeit und zur schnellen Hilfe auch Mietgeräte zur Verfügung stellen.

Kaeser Verkauft werden hier Ersatz- und Verschleißteile, Zubehör, Verbrauchsstoffe sowie in erster Linie Druckluft-Anlagen. PR

Innovative Lösungen mit Zukunft

Durch das große Angebot an Marken-Geräten und der dazugehörigen Technik ist es der Druckluftzentrale Bamberg möglich, günstige Bezugspreise an ihre Kunden weiterzugeben. Um ihnen stets den bestmöglichen Service bieten zu können, beschäftigt die Druckluftzentrale Bamberg derzeit rund 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter erfahrene Techniker sowie kompetente Fachkräfte im Vertrieb und im Kundenservice. „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeichnen sich durch eine hohe Fachkompetenz, Engagement und Kundenorientierung aus und sind jederzeit bemüht, individuelle Lösungen für die Anforderungen unserer Kunden zu finden“, erklärt der Geschäftsführer.

Beratung und Service 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren hier besten Service. PR

Karl Görtler und sein Sohn Michael sind stolz darauf, in den vergangenen 40 Jahren mit zahlreichen Kunden aus unterschiedlichen Branchen wie Industrie, Handwerk, Handel und Dienstleistung erfolgreich zusammengearbeitet zu haben. „Dank unserer langjährigen Erfahrung und unserem hohen Qualitätsanspruch sind wir in der Lage, auch in Zukunft zuverlässige und innovative Lösungen anzubieten. Wir bedanken uns bei unseren Kunden und Geschäftspartnern für die langjährige Zusammenarbeit und freuen uns darauf, auch in den nächsten Jahren gemeinsam erfolgreich zu sein.“

Kontakt

Druckluftzentrale Bamberg GmbH

Rodezstraße 6

96052 Bamberg

Tel: 0951/932250

Fax: 0951/9322525

E-Mail: servicecenter@dzb-gmbh.de

Öffnungszeiten

Montag bis Freitag: 7.30 – 18.00 Uhr

Samstag: 9.00 – 13.00 Uhr