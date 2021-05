Franken ist bekannt für sein leckeres Bier und seine vielfältige Brauereilandschaft. Wer gerne mehr über den Gerstensaft erfahren möchte und auf der Suche nach neuen Lieblingsbieren ist, wird hier fündig: Wir bieten zusammen mit hier-gibts-bier.de und dem Bier-Sommelier Florian Bauer drei exklusive Bier-Tasting-Termine an, die sich auch zum Verschenken eignen. Wir haben uns mit dem digitalen Tasting beschäftigt und verraten, was Bierfreunde erwartet. Tipp: Am Ende des Artikels verraten wir, auf was es bei einer Bier-Verkostung in den eigenen vier Wänden ankommt.

Fränkisches Bier-Tasting: Termine, Plätze & Bier-Pakete

Exklusiv über inFranken.de können Sie sich jetzt einen Platz für einen Termin Ihrer Wahl sichern. Die Bier-Verkostung gibt's für nur 49,99 Euro zzgl. Versand - inbegriffen sind fünf verschiedene Biersorten für die Verkostung, ein edles Bierglas, ein Verkostungsblock und natürlich das digitale Tasting mit dem Bier-Sommelier. Schnell sein lohnt sich: Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen pro Tasting begrenzt. Unser Tipp: Das Bier-Tasting eignet sich super als Geschenkidee, beispielsweise zum Geburtstag. Der dritte Termin kann auch als Partner-Tasting gebucht werden - hier gibt's das Paket dann in doppelter Ausführung für 89,99 Euro zzgl. Versand.

Die Termine & Optionen im Überblick:

Zum Bier-Kenner werden mit professioneller Verkostung

Bier-Tastings werden nicht ohne Grund immer beliebter bei Bierfans: Bei dem zweistündigen Event erfahren Sie alles Wissenswerte über die fränkische Bierlandschaft und entdecken fünf verschiedene Biersorten mit allen Sinnen - und das ganz bequem von Zuhause aus. Bier-Sommelier Florian Bauer führt durch den Abend und geht auf die Besonderheiten der fränkischen Bierklassiker ein. Wo haben die Biere ihren Ursprung? Welches Gericht passt zu welcher Biersorte? Was hat es mit der Bier-Skala von hier-gibts.bier.de auf sich?

Alles, was Sie hierfür benötigen, bekommen Sie direkt nach Hause geliefert: Sie erhalten fünf verschiedene Biersorten zum Verkosten, ein Verkostungsglas und einen Verkostungsblock. Der Teilnahmelink für die Onlineveranstaltung wird vor Beginn des Tastings zugesendet.

Sichern Sie sich jetzt schnell einen Platz – pro Termin ist die Personenanzahl auf 25 Teilnehmer begrenzt. Der dritte Termin kann optional auch als Partner-Tasting gebucht werden.

Drei Tasting-Termine stehen zur Auswahl

Alleine genießen oder das Bier-Tasting mit einer weiteren Person erleben

Das Tasting am 17.09.2021 kann auch für zwei Personen gebucht werden. Sie erhalten dann das Tasting-Set in doppelter Ausführung. Machen Sie es sich mit Ihrem Partner oder einem guten Freund gemütlich und genießen Sie die Verkostung in Gesellschaft. Der einzelne Platz liegt bei 49,99 Euro, das Partner-Tasting bei 89,99 Euro (jeweils zzgl. Versand) - im Duo spart man also auch noch Geld!

Fränkisches Bier mit allen Sinnen erleben - das erwartet Sie bei unserem exklusiven Bier-Tasting (die verkosteten Biere bleiben bis kurz vor dem Event eine Überraschung):

Jetzt Termin für exklusives Tasting buchen

Sie möchten einen unvergesslichen Abend verbringen und ein Bier-Tasting Zuhause erleben? So einfach funktioniert's:

Gewünschten Termin auswählen Rechtzeitig vor dem Tasting erhalten Sie Bier und Verkostungsunterlagen mit der Post nach Hause Den Link für die Teilnahme am Online-Tasting erhalten Sie kurzfristig per Mail Unvergesslichen Abend verbringen und leckere Biersorten entdecken

Unsere Tipps für eine gelungene Verkostung zuhause

Bier-Sommelier Florian Bauer verrät, wie das Bier-Tasting in den eigenen vier Wänden gelingt:

Temperierung : Stellen Sie die Biere rechtzeitig kalt und holen Sie diese kurz vor Beginn des Tastings aus dem Kühlschrank.

: Stellen Sie die Biere rechtzeitig kalt und holen Sie diese kurz vor Beginn des Tastings aus dem Kühlschrank. Verkostungsglas : Damit das Bier richtig zur Geltung kommt empfiehlt Florian Bauer ein klassisches Bierglas - wie den im Bierpaket enthaltenen Willybecher. Alternativ geht auch ein ein bauchiges Weinglas.

: Damit das Bier richtig zur Geltung kommt empfiehlt Florian Bauer ein klassisches Bierglas - wie den im Bierpaket enthaltenen Willybecher. Alternativ geht auch ein ein bauchiges Weinglas. Neutralisator : Zum Neutralisieren des Gaumens zwischen den einzelnen Bieren setzt der Bier-Sommelier auf Mineralwasser. Weißbrot und Grissini funktionieren dafür auch. Von stark gewürzten Knabbereien, wie Erdnüssen oder Chips rät Florian Bauer ab.

: Zum Neutralisieren des Gaumens zwischen den einzelnen Bieren setzt der Bier-Sommelier auf Mineralwasser. Weißbrot und Grissini funktionieren dafür auch. Von stark gewürzten Knabbereien, wie Erdnüssen oder Chips rät Florian Bauer ab. Störquellen vermeiden : Bei der letzten Mahlzeit vor einem Tasting sollte man auf stark gewürzte oder sehr fettige Speisen verzichten und kurz vorher auch kein frisches Parfum auftragen.

: Bei der letzten Mahlzeit vor einem Tasting sollte man auf stark gewürzte oder sehr fettige Speisen verzichten und kurz vorher auch kein frisches Parfum auftragen. Bier analysieren: Der Verkostungsblock von hier-gibts-bier.de dient dazu, die einzelnen Biere zu analysieren und miteinander zu vergleichen. Der Block liefert Hilfestellungen, um beispielsweise Farbe oder Geschmack zu bestimmen.

Über den Online-Shop rund ums Bier

Beim Bier-Shop hier-gibts-bier.de mit Sitz in Bayreuth findet man weit mehr als nur einen digitalen Getränkemarkt. Bierliebhaber und Freunde der fränkischen Bierkultur erfreuen sich an der großen Vielfalt an fränkischen Bieren, die im Shop zu finden ist. Bei hier-gibt’s-bier.de finden Sie alles von einer stets wachsenden Auswahl an regionalen Bieren bis hin zu Bier-Mischkästen oder Bier-Abos, welche sich ideal als Geschenkideen eignen.

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.