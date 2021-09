Seit 10 Jahren gibt es jetzt Mücke in Forchheim – ein Grund zum Feiern! Für Sie heißt das: 10 % Jubiläumsrabatt auf Ihren gesamten Einkauf, unglaubliche Gewinnspiele und vieles mehr. Fast an jedem Tag gibt es eine neue Aktion, es lohnt sich also, öfters vorbeizukommen. Doch die Jubiläums-Feier von Schuh Mücke geht nur zehn Tage!

Tolle Mode, unglaubliche Auswahl

Zum 10-jährigen Jubiläum hat sich Mücke vom 22.9. bis 2.10. was Besonderes für seine Kunden einfallen lassen. An fast jedem Tag gibt es eine neue Aktion. Hier alle Aktionen auf einem Blick:

Jeden Tag 10 % auf Ihren Einkauf*

Ab 22.9.: Gewinnen Sie 1 von 3 Candle-Light-Dinner für 2 Personen mit Privatkoch bei Ihnen zu Hause!

25.9.: Die Schuhputzerei sorgt für glänzende Schuhe; zusätzlich kleine Überraschungen für die Kunden**

30.9. bis 2.10.: Gratis-Rucksack zu jedem Paar Lloyd Schuhe**

2.10.: Der Lurchi kommt und verteilt Popcorn und Luftballons

* Ausgeschlossen das Label ON und der Kauf von Geschenkkarten.

** Nur solange der Vorrat reicht.

Das Besondere an Mücke in Forchheim

Auf über 5000 Quadratmetern Verkaufsfläche hat Mücke besondere Fashionhighlights für Frauen, Männer und Kinder. Nicht nur Schuhe, sondern auch trendige Mode namhafter Marken kann man hier entdecken. Besonderer Service: eine gemütliche Sitzecke mit Getränken für die Gäste und kostenfreies Wifi, kostenlose Parkplätze und eine Kinderspielecke verschönern das Einkaufserlebnis.

Kontakt, Öffnungszeiten und Anfahrt

Mücke Forchheim

Boschstr. 3

91301 Forchheim

Telefon 09191/6987830

Öffnungszeiten:

Montag bis Freitag: 9.30 Uhr bis 20 Uhr

Samstag: 9 Uhr bis 19 Uhr