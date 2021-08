Das expert Franken-Konzept: Unabhängig und kundenorientiert

Insgesamt vier Fachmärkte gehören zu expert Franken: Bad Kissingen, Forchheim, Haßfurt und Schweinfurt. Anders als große Technikriesen legt expert Franken vor allem Wert auf Kundennähe, qualifiziertes Fachpersonal und guten Service: „Wir unterstützen nicht nur bei der Auswahl des passenden Geräts, sondern auch nach dem Kauf. Wir übernehmen beispielsweise gern die Lieferung und die Montage von Haushaltsgeräten wie einem neuen Kühlschrank oder TV-Gerät und entsorgen im Anschluss dein Altgerät“, sagt Ziegler. Außerdem bietet expert Forchheim einen hauseigenen Kundendienst für Kaffeevollautomaten aller gängigen Marken an.

Einkaufserlebnis auf 1.700 Quadratmeter in Forchheim

Im Juli 2011 wurde expert Forchheim im Einkaufszentrum Süd Center eröffnet. Am heutigen Standort in der Hafenstraße hat der Fachmarkt 1.700 Quadratmeter Verkaufsfläche. Der Markt wird regelmäßig umgestaltet, um den Kund*innen ein optimales Einkaufserlebnis zu bieten. Zuletzt kamen eine Kaffee-Lounge und ein Telekom-Shop dazu. Jeden Tag sind 24 Mitarbeiter*innen und 5 Azubis im Einsatz – auch das Team hat sich also vergrößert. Geschäftsführer Jens Ziegler ist zufrieden: „In den vergangenen zehn Jahren haben wir so viele schöne Momente erlebt – im Team untereinander aber auch mit unseren Kund*innen und Stammkund*innen. Ich freue mich jeden Tag aufs Neue darüber, ein persönlicher Ansprechpartner mit den besten Empfehlungen sowie hervorragenden Services sein zu dürfen und möchte mich an dieser Stelle einmal ganz herzlich für die uns entgegengebrachte langjährige Treue bedanken.“