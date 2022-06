Mit der Baumarktkette Sonderpreis Baumarkt ist die FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH über 300 Mal in ganz Deutschland vertreten und beschäftigt insgesamt rund 4.000 Mitarbeitende. 2020 entfielen gar 60 % aller deutschlandweiten Baumarktneueröffnungen auf FISHBULL. Gleichzeitig wächst der mehrfach ausgezeichnete Online-Shop stark und umfasst mittlerweile mehr als 15.000 Artikel.

Wusstest du, dass FISHBULL mit Sitz in Neustadt bei Coburg mit zu den größten Arbeitgebern im oberfränkischen Raum gehört? Um dem Expansionskurs gerecht zu werden, hat man die Unternehmenszentrale in der Liebigstraße 7 in den letzten Jahren mehrfach vergrößert. Und das FISHBULL-Team wächst weiter - allein für die Zentrale bei Coburg sind derzeit rund 50 Stellenangebote ausgeschrieben. Wir haben einen Blick hinter die Kulissen der Baumarkkette geworfen und verraten, welche Experten besonders gefragt sind.

Jobs bei FISHBULL: Die Akteure hinter dem Sonderpreis Baumarkt

In der modernen Unternehmenszentrale unweit der Residenzstadt Coburg gehen aktuell rund 300 Menschen ihrer Arbeit nach. Ob Auszubildender oder Fachkraft: Die Mitarbeitenden halten im Zentralgebäude die Fäden in der Hand und sorgen in Fachabteilungen für einen reibungslosen Ablauf.

Geschäftsführung, Einkauf & Expansion

Neben der Geschäftsführung ist hier zum Beispiel der Einkauf angesiedelt, der für das gesamte Warensortiment in den Märkten verantwortlich ist. Die Immobilien- und Expansionsabteilung unterstützt beim Ausbau des Filialnetzes, akquiriert neue Filialstandorte und fungiert als Ansprechpartner für unterschiedliche Geschäftspartner wie z. B. Vermieter, Makler und Architekten.

Marketing & Personal

Vom Marketing-Analysten über den Content Manager bis hin zum Mediengestalter – in vielfältigen Berufen bringt das Marketing kreative Ideen ein, um die Marke FISHBULL zu stärken und weiter voranzutreiben – on- und offline. Die Kollegen im Bereich Human Resources kümmern sich um die Personalplanung, das Recruiting und die Arbeitgebermarke.

IT & Digitalisierung

Der Erfolg steht und fällt zudem oft mit einer guten technischen Infrastruktur in der IT-Abteilung. Eine eigene Digitalisierungsabteilung ist zudem für die Optimierung und Automatisierung der bestehenden Prozesse und die digitale Vereinfachung verantwortlich.

Die Zentrale bietet Möglichkeiten für unterschiedlichste Spezialisten – unter anderem in kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen oder gestalterischen Berufen. Wirf einen Blick auf die rund 50 Jobs, die aktuell für die Verwaltung in Coburg ausgeschrieben sind.

Weiterbildung & Fortbildung von Mitarbeitenden

Dreh- und Angelpunkt des Handelsunternehmens ist der Kunde. Dementsprechend spielen Serviceorientierung und Kundenkommunikation eine große Rolle bei allen Tätigkeiten. Deshalb werden alle FISHBULL-Mitarbeitenden umfassend geschult – sowohl in den Märkten, als auch in der Zentrale. Wie binde ich Kunden langfristig? Was muss ich als Führungskraft zur Motivations- und Identifikationsbildung wissen? Und wie funktioniert die Büroorganisation nach Kaizen?

Ob ortsunabhängige Webinare, E-Learning-Kurse oder Präsenzseminare: Um der Belegschaft umfassendes Know-how an die Hand zu geben, stehen auf der unternehmenseigenen Lernplattform rund 50 Fortbildungen zu verschiedenen Themenbereichen bereit. Dazu gehören Angebote zur Mitarbeiterführung, Trainings für Auszubildende, aber z. B. auch Produktschulungen für die Mitarbeitenden in den deutschlandweit rund 300 Sonderpreis Baumärkten.

Für jeden Kollegen und jede Kollegin aus Verwaltung, Verkauf und Vertrieb ist etwas dabei. Sie lernen die verschiedenen Waren, die zahlreichen Lieferanten sowie die Hintergründe des Unternehmens und der Baumarktbranche genau kennen. Denn das Unternehmen richtet sich nach dem Grundsatz: Lebenslanges Lernen ist essenziell, um den Anforderungen einer volatilen (Arbeits-)welt entgegenzutreten. So unterstützt FISHBULL die Mitarbeitenden auch bei externen Schulungen.

Unternehmenskultur: Flache Hierarchien & Arbeiten auf Augenhöhe

Bei FISHBULL stehen Spaß an der Arbeit und Kollegialität ganz weit oben. „Flache Hierarchien“ sind keine leere Worthülse, sondern gelebte Realität. Schon beim ersten Bewerberkontakt werden Interessierte merken: Das Gespräch auf Augenhöhe ist der erste Schritt in eine von Wertschätzung geprägte Zusammenarbeit. Das „DU“ gehört fest zur Unternehmenskultur. Zudem heißt das Motto „Auf dem Erfolg ausruhen? Von wegen! Wir gehen weiter nach vorn.“ Arbeiten bei FISHBULL heißt erfolgshungrig bleiben und nicht satt werden, die Dinge voranzutreiben.

Die Mitarbeiterin Lilli Müller kennt das Unternehmen schon lange: „Als ich vor 14 Jahren bei FISHBULL angefangen habe, waren wir eine kleine Firma mit nur rund 20 bis 25 Angestellten. Schon damals war der Zusammenhalt sehr groß, alle packten im unternehmerischen Sinne mit an." Eigentlich wollte sie nur vorübergehend bleiben. Doch dann kam alles anders: "Als Sachbearbeiterin wurde ich damals eingestellt, heute bin ich Abteilungsleiterin eines kleinen Teams hier in der Warenwirtschaft." Eine von vielen Erfolgsstorys bei FISHBULL.

Mitarbeitervorteile: Prämien, Verpflegung, Jobrad & mehr

Die Tätigkeiten und Karrierewege bei FISHBULL sind vielfältig. Für alle gleich sind dagegen die zahlreichen Vorteile, von denen Mitarbeitende profitieren:

Unbefristeter Arbeitsvertrag

Attraktives Prämienprogramm

Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Gestaltungsspielraum

Eine wertschätzende Arbeitsatmosphäre

Ein technisch gut ausgestatteter Arbeitsplatz

Digitale Kommunikations-Tools für einen optimalen Austausch

Mitarbeitervergünstigungen in den Märkten

Corporate-Benefit-Programm

Kostenlos: Frisches Obst und Getränke in der Zentrale

Mitarbeiterkantine mit täglich frischen Speisen

Parkplätze direkt vor dem Gebäude

Jobrad

Karriere bei FISHBULL: Chancen für Berufseinsteiger & Fachkräfte

Neugierig auf abwechslungsreiche Arbeitsplätze in einer florierenden Branche geworden? Also los: Besuche die Karriereseite von FISHBULL. Das Unternehmen sucht aktuell nach motivierten Berufseinsteigern und Fachkräften – starte deine Karriere bei einem erfolgreichen Handelsunternehmen!

Möchtest du Teil des Teams werden und die Expansion von Sonderpreis Baumarkt voranbringen? Ob Stellenangebote, Bewerbungsablauf oder Benefits - auf der Karriereseite von FISHBULL findest du alles Wissenswerte über den Arbeitgeber. Das Team um Anika Mahr steht dir für Rückfragen zum Arbeitgeber und aktuellen Jobs zur Verfügung.

FISHBULL-Zentrale bei Coburg: Stellenangebote für Personal, IT & Marketing

Du willst einen Job mit Verantwortung, hast Spaß daran, neue Dinge auszuprobieren und entwickelst gerne eigene Ideen, wie man gemeinsam zum Ziel kommt? Perfekt, denn momentan sucht FISHBULL insbesondere in der Zentralverwaltung motivierte Mitarbeitende in den unterschiedlichsten Bereichen wie Personal/HR, IT & Marketing:

Tradition der frühen Jahre: Schrauben von Sonderpreis Baumarkt

Das besondere Alleinstellungsmerkmal von Sonderpreis Baumarkt reicht bis ins Jahr 1995 zurück, als die Brüder Franz und Markus Fischer neben der Arbeit in ihrem Schweißerbetrieb mit der Tätigkeit als sogenannte Marktfahrer begannen. Sie verkauften dabei auf verschiedenen Wochenmärkten hauptsächlich Schrauben, Nägel, Muttern und Unterlegscheiben.

Heute gilt noch immer: Ob eine oder Tausend – aus über 300 verschiedenen Schraubensorten und -größen mischt sich der Kunde seinen genauen Bedarf selbst zusammen. An der Kasse wird dann nach einheitlichem Kilogrammpreis abgewogen und der Kunde zahlt nur das, was er wirklich braucht. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal sind die Kleinflächen – Sonderpreis Baumärkte sind in der Regel zwischen 650 bis 1200 Quadratmeter groß.

Arbeiten bei FISHBULL: Kontakt & Ansprechpartner

Du möchtest mehr über FISHBULL als Arbeitgeber erfahren? Das HR-Team hilft dir gerne weiter.

Kontakt

FISHBULL Franz Fischer Qualitätswerkzeuge GmbH

Anika Mahr

Liebigstraße 7

96465 Neustadt bei Coburg

E-Mail: bewerbung@sonderpreis-baumarkt.de

Website: https://www.sonderpreis-baumarkt.com/karriere/