Zinsen auf Tagesgeldkonten: Diese Banken haben die besten Angebote

Die Deutschen horten rekordverdächtige Summen auf ihren Bankkonten, ohne dass sie nennenswerte Zinserträge dafür bekommen. Das Vergleichsportal tagesgeldvergleich.net zeigt mithilfe von Daten der Europäischen Zentralbank, wie desaströs die Lage ist: Die Sparenden erhielten zum Stand März 2023 pro Jahr und Kopf durchschnittlich einen nominalen Zinsertrag von 127,47 Euro. Dagegen zu rechnen ist der Wertverlust, der durch Inflation eintritt. Der belief sich im gleichen Zeitraum auf ein Minus von 2.683,92 Euro (realer Zinsertrag). Im Klartext: Alle Bankkundinnen und -kunden, die Geld auf ihren Konten haben, machen im Augenblick ein absolut mieses Geschäft. Jeden Monat verlieren die Sparenden viel Geld. Aber gibt es überhaupt eine Gegenstrategie oder musst du dich mit den Verlusten abfinden?

Das Tagesgeldkonto bringt bis zu 2,91 Prozent Rendite

Ja und Nein. Das Minusgeschäft kannst du bekämpfen, wenn du dein Geld vom normalen Girokonto auf ein Tagesgeld- oder Festgeldkonto umschichtest. Seit der Zinswende durch die Europäische Zentralbank sind zwar Negativzinsen passé und es gibt die Chance, wenigstens geringe Zinsgewinne einzufahren. Angesichts einer Inflation von 7,2 % im April 2023 in Deutschland, solltest du dir aber keine Illusionen machen: Diesen Wertverlust kannst du selbst mit dem besten Tagesgeld- oder Festgeldkonto nicht einspielen. Aber immerhin, er lässt sich minimieren, wenn du unverzinstes Geld vermeidest.

Der Blick auf die aktuellen Zinsen im Mai 2023 bei einem Tagesgeldkonto zeigt die konkreten Möglichkeiten. Für den Datenvergleich nutzen wir die Werte von Verivox. Bei einem Anlagebetrag von 30.000 Euro ergibt sich für die sechs ausgewählten Banken mit den höchsten Renditen für das Tagesgeldkonto (täglich verfügbar) bei einem Jahr Laufzeit folgendes Bild:

Openbank: Tagesgeldkonto 2,91 % (Spanien)

Aktionszins für 6 Monate: 2,91 %

Rendite: 873,98 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Renault Bank direkt: Tagesgeld 2,58 % (Frankreich)

Aktionszins für 3 Monate: 3,30 %

Rendite: 774,03 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Südtiroler Sparkasse: Tagesgeld 2,48 % (Italien)

Aktionszins: keiner

Rendite: 745,29 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Opel-Bank: Tagesgeld 2,28 % (Frankreich)

Aktionszins für 9 Monate: 2,75 %

Rendite: 696,89 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Banca Progetto: Tagesgeld 2,26 % (Italien)

Aktionszins: keiner

Rendite: 689,92 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

AKBANK: Online Tagesgeld 2,27 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Rendite: 682,76 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Aber: Was ist ein Tagesgeldkonto überhaupt? Ein Tagesgeldkonto ist ein Sparkonto mit täglicher Verfügbarkeit. Auf ihm kannst du Einlagen mit einem variablen Zinssatz anlegen. Der wesentliche Unterschied zwischen Tagesgeldkonto und Girokonto besteht in der fehlenden Zahlungsfunktion. Mit einem Tagesgeldkonto kannst du keine bargeldlosen Überweisungen oder Abhebungen am Geldautomaten machen. Geldtransfer ist nur auf das hinterlegte Referenzkonto möglich. Eröffnung und Führung eines Tagesgeldkontos sind für dich als Sparer*in in der Regel kostenlos. Einige Banken erheben Gebühren für den Versand von Kontoauszügen oder Zweitschriften der Jahressteuerbescheinigung/Erträgnisaufstellung.

Ein Festgeldkonto bringt bis zu 3,7 Prozent Rendite

Der Blick auf die aktuellen Zinsen im Mai 2023 bei einem Festgeldkonto zeigt deutlich bessere Renditemöglichkeiten. Für den Datenvergleich nutzen wir erneut die Werte von Verivox. Gleiche Eckdaten: Bei einem Anlagebetrag von 30.000 Euro ergibt sich für sechs ausgewählten Banken mit den höchsten Renditen für das Tagesgeldkonto (täglich verfügbar) bei einem Jahr Laufzeit folgendes Bild:

TBI: Festgeld 3,70 % (Bulgarien)

Rendite: 1.113,04 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

BANCA Sistema: Festgeld 3,70 % (Italien)

Rendite: 1.110,00 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

BAI: Festgeld 3,60 % (Portugal)

Rendite: 1.082,96 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Banca Progetto: Festgeld 3,55 % (Italien)

Rendite: 1.082,75 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

HAITONG: Festgeld 3,55 % (Portugal)

Rendite: 1.082,75 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Rietumu Bank: Festgeld 3,55 % (Lettland)

Rendite: 1.082,75 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

* Datum der Recherche 16.5.2023

Was ist ein Festgeldkonto? Hier ist ein fester Sparbetrag für einen definierten Zeitraum zu einem festen Zinssatz angelegt. Innerhalb des vereinbarten Zeitraumes kannst du den Betrag nicht abheben oder anders über ihn verfügen. Am Ende der Laufzeit wird dir das angelegte Geld zuzüglich der Zinsen ausgezahlt. Wie beim Tagesgeld brauchst du ein Referenzkonto, von dem aus Geld auf das Festgeldkonto einzuzahlen ist. Die Laufzeiten für Festgeld betragen in der Regel zwischen 1 Monat und 10 Jahren.

Gute Festgeldangebote lagen in der Vergangenheit über der Inflationsrate. Aktuell ist dies allerdings auch bei Topangeboten nicht der Fall. Pech hast du, wenn in der festgeschriebenen Zeitspanne die Zinsen steigen. Deshalb solltest du dir die Anlagezeit genau überlegen.

Der Überblick über die Rendite-Chancen

Tagesgeldvergleich hat einen Überblick über die Rendite-Chancen beim Festgeld mit unterschiedlichen Laufzeiten (von sechs Monaten bis zu 120 Monaten) der Bindung beim Tagesgeld und beim Sparbuch gegenüber gestellt. Klares Ergebnis: Das Festgeld bringt die höchste Rendite, danach kommt das Tagesgeld und weit abgeschlagen das Sparbuch.

Festgeld (Euro): Laufzeit 6 Monate

Bis zu 3,2 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 60 Banken: 2,00 pro Jahr

Festgeld (Euro): Laufzeit 12 Monate

Bis zu 3,7 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 87 Banken: 2,55 pro Jahr

Festgeld (Euro): Laufzeit 36 Monate

Bis zu 4,2 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 77 Banken: 2,71 pro Jahr

Festgeld (Euro): Laufzeit 60 Monate

Bis zu 4,5 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 57 Banken: 2,77 pro Jahr

Festgeld (Euro): Laufzeit 120 Monate

Bis zu 3,5 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 13 Banken: 2,57 pro Jahr

Tagesgeld (Euro)

Bis zu 3,3 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 60 Banken: 1,81 pro Jahr

Sparbuch (Euro)

Bis zu 1,5 % Rendite pro Jahr

Durchschnittszins von 38 Banken: 0,16 pro Jahr

* Datum der Recherche 16.5.2023

Du solltest in jedem Fall die Vergleichsrechner z. B. von Check24, Verivox oder von Tagesgeldvergleich nutzen, um deine Konditionen für Tages- und Festgeld zu berechnen und zu vergleichen.

Die Anlagensicherheit ist in Europa unterschiedlich

Es fällt auf, dass unter den renditestarken Banken zum Tages- und Festgeld nur eine Deutsche Bank (die AKBank beim Tagesgeld) ist. Grundsätzlich gilt im Anlagegeschäft: Höhere Rendite ist gleich mehr Risiko. Grundsätzlich gilt für Banken mit Sitz in der Europäischen Union (EU) sowie in Norwegen ein gesetzlicher Schutz für Spargelder in Höhe von maximal 100.000 Euro pro Anleger*in und Bank.

Trotz dieser eigentlich klaren Regelung ist die Stiftung Warentest bei einigen europäischen Ländern, was die Sicherheit vor Bank-Pleiten angeht, sehr vorsichtig. Bis heute gibt es weder eine gemein­same europäische Einlagensicherung noch eine gemein­same Haftung.

Willst du ein Höchstmaß an Sicherheit für deine Anlagen haben, solltest du bei Angeboten aus folgenden EU-Ländern sehr vorsichtig sein: Italien, Spanien, Portugal, Malta, Griechenland, Polen, Estland, Litauen, Lettland, Zypern, Ungarn, Slowenien, Irland, Liechtenstein, Kroatien, Slowakei, Rumänien und Bulgarien. Auch die Rating­agenturen (die drei Großen sind: Fitch, Standard & Poor's (S&P) und Moody's) bewerten die Länder der EU in ihrer Bonität unterschiedlich.

Deutschland: Geringere Rendite, mehr Sicherheit

Wenn du dich für die deutschen Anbieter von Tages- und Festgeld entscheidest, kannst du unter diesen Top-Dreien entscheiden. Die Eckpunkte sind unverändert: 30.000 Euro Anlagebetrag, ein Jahr Laufzeit:

AKBANK: Online Tagesgeld 2,27 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Rendite: 682,76 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Barclays: Tagesgeld 2,17 % (Deutschland/Irland)

Aktionszins für 6 Monate: 3,11 %

Rendite: 653,04 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Ford Money: Tagesgeldkonto 2,07 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Rendite: 631,28 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

* Datum der Recherche 16.5.2023

Die Top-Drei in der deutschen Einlagensicherung beim Festgeld sind:

AKBANK: AK-Online Festgeld 3,05 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Zinsbetrag: 916,57 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Volkswagen Financial Services: Plus Sparbrief 3,02 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Zinsbetrag: 906,35 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

Bank 11: Sparbriefkonto FEST 3,00 % (Deutschland)

Aktionszins: keiner

Zinsbetrag: 900,00 Euro

100-prozentige Einlagensicherung

* Datum der Recherche 16.5.2023

Fazit

Generell gilt für dich als Anleger*in: Überprüfe regelmäßig den aktuell von deiner Bank gezahlten Zins. Liegen diese deutlich unter den Topangeboten, solltest du über einen Anbieterwechsel nachdenken. Du kannst alternativ prüfen, ob eine teilweise Umschichtung in ein anderes Anlageformat infrage kommt. Wenn für dich Sicherheit an erster Stelle steht, kommen vorrangig deutsche Geldinstitute infrage. Das hat einen Nachteil: Sie zahlen nicht die höchsten Renditen beim Tages- oder Festgeld. Ganz nach dem Motto: Höhere Rendite ist gleich mehr Risiko. Wer wirklich bei der Inflation mithalten will, muss in Aktien oder breit gestreute ETFs wie den MSCI World investieren, aber das ist ein anderes Thema.

