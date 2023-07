Wer hätte das gedacht? Eine leere Klopapierrolle kann eine regelrechte Geheimwaffe in den eigenen vier Wänden darstellen.

Sie kann für vielfältige Lifehacks verwendet werden. Wir stellen euch einige Beispiele vor.

Leere Klopapierrolle wiederverwenden und Kabelsalat bändigen

Viele Menschen kennen das Problem: Die Aufbewahrung von Ladegeräten und Kabeln führt oft zu einem lästigen Kabelsalat. Selbst wenn man das Kabel ordentlich um einen Stecker wickelt, hält es meist nicht von selbst und entwirrt sich gerne wieder. Doch mit einem einfachen Trick, den man sonst eher im Badezimmer vermutet, kann für Ordnung gesorgt werden.

Der Klopapier-Trick bietet eine einfache Lösung. Zuerst zieht man das Ladekabel aus der Steckdose und wickelt es sorgfältig auf. Anschließend steckt man das aufgewickelte Kabel in die leere Rolle des Klopapiers. Auf diese Weise bleibt das Kabel ordentlich und gut aufgeräumt an einem Ort verstaut. Um noch mehr Ordnung zu schaffen, empfiehlt es sich, die Papprolle zusätzlich zu beschriften. So ist auch nach längerer Zeit sofort ersichtlich, um welches Kabel es sich handelt, ohne die Rolle öffnen zu müssen. Das erspart lästiges Suchen und Verwirrung bei ähnlichen Kabeln.

Nicht nur Ladegeräte lassen sich auf diese Weise prima organisieren. Auch Leitungskabel können mühelos aufgewickelt und in den Klopapierrollen verstaut werden. Dadurch herrscht nicht nur Ordnung, sondern auch Übersichtlichkeit.

Büro mit Klopapierrolle organisieren

Die tägliche Arbeit im Job kann oft zu Chaos führen, nicht nur durch Kabel, sondern auch durch unorganisierten Bürobedarf. Doch mit einem einfachen Trick lässt sich dieser ganz leicht in den Griff bekommen - und das sowohl im Büro als auch im Homeoffice. Alles, was man dafür benötigt, sind ein paar Klopapierrollen. Diese werden zunächst in verschiedene Größen zugeschnitten und für eine ästhetische Optik bemalt.

Anschließend werden die Rollen auf einem Untergrund festgeklebt, zum Beispiel auf den runden Deckel eines Einmachglases oder in einer Schachtel. In diesen Rollen können dann Stifte, Scheren oder sogar ein Lineal aufbewahrt werden - alles, was sonst herumliegen und für Unordnung sorgen würde.

Mit diesem cleveren Trick haben Arbeitnehmer ihre Büroartikel immer griffbereit und übersichtlich sortiert. Das schafft eine angenehme Arbeitsumgebung und erleichtert den Arbeitsalltag erheblich.

Eigene Anzucht-Töpfe basteln mit Klopapierrollen

Auch Hobbygärtner können von leeren Klopapierrollen profitieren, indem sie daraus praktische Anzuchttöpfe basteln. Der Prozess ist einfach und effektiv: Zuerst wird die Klopapierrolle so geknickt, dass sie vier Ecken bekommt und quadratisch aussieht. Anschließend halbiert man die Rolle, um gleich zwei Anzuchttöpfe zu erhalten.

Danach werden die Ecken der beiden kleinen Rollen ungefähr 1,5 cm eingeschnitten. Die vier Laschen werden ineinander eingehakt, um den Boden des DIY-Topfes zu formen. Nun steht dem Pflanzen von verschiedenen Samen, wie beispielsweise Tomaten oder Paprika-Kernen, nichts mehr im Weg.

Diese selbstgemachten Anzuchttöpfe sind eine umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Plastiktöpfen und biologisch abbaubar. Sie können direkt in die Erde gesetzt werden, da sie mit der Zeit verrotten und die Pflanzenwurzeln durchdringen können.

Vorschaubild: © Jasmin_Sessler/pixabay.com