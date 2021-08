Ab wann darf man nach der OP wieder etwas essen und trinken?

Worauf sollte man erst einmal verzichten?

Was sind die idealen Speisen nach der OP?

Eine Weisheitszahn-Operation ist erst mal ein anstrengender chirurgischer Eingriff für den Körper. Umso wichtiger ist, dass man danach ein paar Dinge beachtet, damit der Heilungsprozess unterstützt wird. Nach der OP darf man am selben Tag wieder essen und trinken, sobald die Betäubung im Mund nachgelassen hat. Vorher ist davon abzuraten, da man den Mundraum nicht richtig spürt und sich beim Kauen verletzen könnte. Am besten ruht man sich direkt nach dem Eingriff aus und versucht etwas zu schlafen. Außerdem sollte man trotz der Wunde auf eine gute Mundhygiene achten. Generell sollte man sämtliche Nahrungsmittel vor der OP bereits im Haus haben, um direkte Anstrengungen danach zu vermeiden.

Weisheitszahn-OP: Auf was sollte man erstmal verzichten?

Wenn man wieder etwas zu sich nehmen möchte, sollte man auch hier besonders vorsichtig sein. Bis etwa eine Woche nach der Operation sind weiche, nicht zu heiße Speisen am besten geeignet. Das Essen sollte nicht zu scharf gewürzt sein. Hitze, harte Lebensmittel und Schärfe reizen sonst die Wunde und können zu beschwerlichen Entzündungen, Schmerzen und sogar Nachblutungen führen.

Auch Alkohol und Zigaretten sollten am besten in den nächsten zwei bis drei Tagen weggelassen werden, am besten jedoch ebenfalls eine Woche. Gerade beim Rauchen sorgt das Nikotin der Zigarette für eine Verengung der Blutgefäße und beeinträchtigt somit den Blutfluss. Das hat zur Folge, dass das Gewebe nicht richtig versorgt wird und dadurch die entstandene Wunde durch die OP nur langsam verheilt.

Zusätzlich sollte man auch auf übermäßige körperliche Anstrengung verzichten. Der Körper benötigt in den ersten Tagen nach der Operation viel Ruhe für die Regeneration. Daher empfiehlt es sich, keinen Sport zu treiben und auch im Haushalt ein paar Tage kürzerzutreten.

Weisheitszahn-OP: Was sind die idealen Speisen nach dem Eingriff?

Wer sich nach der Weisehitszahn-OP etwas gutes tun möchte, greift zu gut durchpürierten Suppen aller Art. Ob Tomatensuppe, Karottensuppe oder eine Zucchinicreme. Alles was nicht zu heiß und weich oder breiig ist, darf auf den Teller.

Ideal ist auch Kartoffelbrei. Am besten eignet er sich ohne die Zugabe von Milch. Denn Milchprodukte (Quark, Joghurt und Käse usw.) sollten direkt nach einer Weisheitszahn-OP nicht gegessen werden, da die Milchsäurebakterien in die Wunde eindringen und dort zu Entzündungen führen können.

Wer es lieber süß mag, kann eine zerdrückte Banane mit lauwarmen Grießpudding oder etwas Fruchtmus essen. Auch alle Babybrei-Sorten bieten sich an, sofern sie ohne Milch zubereitet wurden. Wenn man diese Hinweise beachtet, ist man nach einer Weisheitszahn-Operation schnell wieder auf den Beinen.