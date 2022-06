Wie gelangt Wasser ins Ohr?

Wie bekommst du es am besten wieder raus?

Wann solltest du besser zum HNO-Arzt gehen?

Wasser im Ohr kann nicht nur Schmerzen verursachen, sondern auch unser Hörvermögen beeinträchtigen. Doch wie gelangt überhaupt Wasser ins Ohr und mit welchen Methoden bekommst du es am einfachsten und möglichst schnell wieder raus?

Wie gelangt Wasser ins Ohr?

Gerade im Sommer kann es öfter einmal vorkommen, dass du Wasser ins Ohr bekommst. Warum gerade dann? In der heißen Jahreszeit gehen wir für eine erfrischende Abkühlung alle gerne Schwimmen, ganz egal ob im Badesee oder im Freibad. Beim Schwimmen gelangt Wasser an und in die Ohren.

Unser Gehörgang ist verwinkelt aufgebaut und bildet kleinere Nischen aus. Genau in diesen Nischen kann sich unter Umständen Wasser ansammeln. Natürlich kann das auch mal vorkommen, wenn wir in der Badewanne liegen und den Kopf im Wasser untertauchen. In den meisten Fällen merken wir dies kaum oder gar nicht und das Wasser fließt von ganz allein und ohne unser Zutun wieder aus dem Ohr heraus.

Allerdings nicht immer. Manchmal kann es "festsitzen" und sich sogar mit dem Ohrenschmalz vermischen. Ohrenschmalzpartikel können dann im Gehörgang aufquellen und ihn verschließen. Dann kann es zu Druck, Schmerzen oder eingeschränktem Hörvermögen kommen. Je nachdem, wie weit das Wasser ins Ohr gelangt, kann es auch bis zum Trommelfell kommen und extrem unangenehm werden. Doch wie bekommt man das Wasser wieder aus dem betroffenem Ohr heraus? Hier gibt es einige Tipps, die dir weiterhelfen können.

Wie bekommst du es am besten wieder raus?

Um das Wasser möglichst schnell und unkompliziert aus dem Ohr zu entfernen, gibt es unterschiedliche Methoden, die du ganz einfach zu Hause ausprobieren und anwenden kannst:

Unterdruck erzeugen: Indem du die flache Hand auf das betroffene Ohr presst und dann wieder loslässt, entsteht für kurze Zeit ein Unterdruck. Er kann dafür sorgen, dass das Wasser aus deinem Ohr gesaugt wird und anschließend einfach raus fliest.

Indem du die flache Hand auf das betroffene Ohr presst und dann wieder loslässt, entsteht für kurze Zeit ein Unterdruck. Er kann dafür sorgen, dass das Wasser aus deinem Ohr gesaugt wird und anschließend einfach raus fliest. Hinlegen: Lege dich möglichst flach aufs Bett oder eine Couch und warte einige Minuten. So wird das Wasser ganz einfach herauslaufen.

Lege dich möglichst flach aufs Bett oder eine Couch und einige Minuten. So wird das Wasser ganz einfach herauslaufen. Hüpfen: Neige den Kopf mit dem betroffenen Ohr zur Seite nach unten und beginne auf einem Bein zu hüpfen. So kannst du Wasser regelrecht ausschütteln.

Neige den Kopf mit dem betroffenen Ohr zur Seite nach unten und beginne auf einem Bein zu hüpfen. So kannst du Wasser regelrecht ausschütteln. Föhn verwenden: Du kannst das Wasser in deinem Ohr auch austrocknen, indem du einen Föhn verwendest. Achte darauf, dass du mindestens dreißig Zentimeter Abstand hältst und auf niedrigster Stufe föhnst. Mache das ruhig einige Minuten lang.

Du kannst das Wasser in deinem Ohr auch austrocknen, indem du einen Föhn verwendest. Achte darauf, dass du hältst und auf föhnst. Mache das ruhig einige Minuten lang. Am Ohr ziehen: Ziehe und zupfe am Ohrläppchen, sodass das Wasser im Ohr in Bewegung gerät und abfließen kann.

Wann solltest du besser zum HNO-Arzt gehen?

Wattestäbchen solltest du lieber nicht verwenden! CC0 / Pixabay / Hans +1 Bild

Helfen all diese Methoden nicht und in deinem Ohr knackt und knistert es, solltest du auf jeden Fall eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen. Auch wenn du dauerhaft unter Schmerzen leidest, Juckreiz im Ohr verspürst oder du nicht richtig hören kannst, empfiehlt es sich, schnell zu handeln. Neben einem Druckgefühl und Schmerzen kann es nämlich unter Umständen auch zu Entzündungen im Ohr kommen.

Je nach Wasserqualität können sich Bakterien im Wasser befinden, die auf diesem Weg auch in dein Ohr und damit direkt ins Gewebe eindringen können. Diese sorgen für Entzündungen wie die sogenannte Otitis externa diffusa, welche sich auf den gesamten Gehörgang ausbreiten kann. Egal, ob es schließlich juckt oder brennt: Verwende auf keinen Fall Wattestäbchen, um das Wasser oder aufgeweichtes Ohrenschmalz zu entfernen! Durch das Wattestäbchen kann es sein, dass du das Schmalz nur noch verdichtest und noch tiefer ins Ohr presst. Daneben kann sich auch Watte vom Stäbchen lösen und den Gehörgang zusätzlich verstopfen.

Wenn du das Wasser nicht rausbekommst, solltest du also lieber sofort eine HNO-Praxis aufsuchen und das Wasser aussaugen oder das aufgeweichte Ohrenschmalz professionell entfernen lassen. Dann wirst du auf jeden Fall ganz schnell wieder schwimmen gehen können.