Barfußlaufen: Wie gesund ist es?

Wie gesund ist es? Mögliche Barfußschuhe

Diese Modelle gibt es - und wie gesund sind sie wirklich für unsere Füße?

Läufst du gerne barfuß draußen herum, kann dies je nach Untergrund auch gefährlich sein: Steine oder Muscheln könnten dazu führen, dass du dich verletzt. Barfußschuhe sind eine Alternative für alle, die ihren Füßen gerne etwas mehr Freiheit geben wollen, aber nicht auf den Schutz eines Schuhs verzichten möchten.

So gesund sind Barfußschuhe

Barfußlaufen gilt allgemein als gesund. Der unebene Untergrund, vor allem in der Natur, wirkt auf unsere Füße wie eine wohlige Massage. Laufen wir barfuß, werden die Muskeln der Füße gestärkt, da sie keine Dämpfung und keinen Schutz durch den Schuh bekommen. In normalen Schuhen werden die Muskeln dagegen kaum trainiert.

Trägst du zu enge Schuhe oder ein Modell, das nicht für deine Fußform geeignet ist, kann es zu einer Verkümmerung der Fußmuskulatur kommen. Eine zu schwache Fußmuskulatur kann weitreichende Konsequenzen haben: Experten*innen vermuten, dass auch andere Beschwerden, wie beispielsweise Knieschmerzen, auf ein fehlendes Training der Fußmuskeln zurückgeführt werden können.

Unsere Füße sind in der Lage, den Untergrund aktiv wahrzunehmen. So kann beispielsweise schiefes Auftreten erkannt und durch eine entsprechende Bewegung ausgeglichen werden. Trägst du normale Schuhe, gleichen diese sich nicht dem Fuß an; folglich kannst du mit Schuhen auch umknicken. Barfußschuhe greifen die Vorteile des Barfußlaufens auf: Das grundlegende Konzept ist eine sehr dünne und flexible Sohle, durch welche die Zehen sehr viel Freiraum erlangen. Im Gegensatz zu normalen Schuhen passen sich Barfußschuhe deinem Fuß an und ermöglichen ihm viel mehr Bewegung. Eine Studie setzte sich mit dieser Frage auseinander und stellte fest: Barfußschuhe sind lohnenswert, da sich der Fuß einerseits wieder an seine ursprüngliche Gangart gewöhne und andererseits auch unsere allgemeine Gesundheit davon profitiert. Die Fußnerven werden in den Barfußschuhen dabei ähnlich wie beim Barfußlaufen stimuliert. Hierbei ist es jedoch wichtig, die Füße erst langsam an das Gefühl zu gewöhnen; du solltest dir nicht sofort zu viel zumuten und mit den Schuhen joggen gehen.

Passende Schuhmodelle

Auch bei der Wahl der Schuhe ist es empfehlenswert, einen Blick auf die faire Herstellung der Produkte und die Nachhaltigkeit zu werfen. Es gibt eine Vielzahl an verschiedenen Modellen auf dem Markt, die beispielsweise aus Handarbeit stammen und aus recyceltem Material bestehen. Dabei kannst du, ganz nach deinem Belieben, beispielsweise zwischen Halbschuhen, Stiefeln, Sandalen oder Ballerinas wählen.

Eine Firma, die solche Schuhe unter anderem anbietet, ist "Wildling Shoes". Auf der Website können die Barfußschuhe in verschiedenen saisonabhängigen Modellen und Farben gekauft werden. Du kannst beispielsweise wählen zwischen Sandalen, Halbschuhen und Stiefeln. Dabei begrenzt sich das Sortiment nicht nur auf Schuhe für Erwachsene: Auch für Kinder gibt es einige tolle Modelle. Materialien, die für die Schuhe genutzt werden, sind unter anderem Bio-Baumwollen, Leinen, Papier, Wolle oder Hanf; für die Sohle kommt Recycling-Gummi und Kork zum Einsatz. Faire Arbeitsbedingungen sowie die Nachhaltigkeit der Materialien gehören zu den grundlegenden Prinzipien des Unternehmens. Für ein Paar Schuhe kannst du als Erwachsener mit einem Preis von zwischen 79,99 und 139,99 Euro rechnen, für ein Paar Kinderschuhe mit etwa 69 Euro.

Auch die "Geniale Sandale" aus Wien hat die Freiheit der Füße zu ihrem Credo gemacht. Die Schuhe geben dir das Gefühl, barfuß zu laufen, jedoch wirst du durch die zweischichtige, 3 Millimeter dicke Sohle vor Verletzungen geschützt. Die erste, obere Schicht besteht dabei aus regionalem Bioleder, die untere aus recyceltem Kautschuk. Für die Schnürbänder greift das Unternehmen zu nachhaltigen Hanfschnüren. Auf der Website kannst du zwischen vielen verschiedenen Sandalen-Modellen und Farben wählen. Anschließend werden die handgefertigten Schuhe plastikfrei verpackt und Co2-neutral versendet. Ein Paar Schuhe kostet um die 50 Euro.

Weitere Modelle - bequeme Barfußschuhe

Die Marke "Vivobarefoot" hat viele verschiedene Modelle zur Auswahl; du findest sowohl Ballerinas als auch Sneaker oder Leder-Boots. Es gibt nicht nur Schuhe für Männer und Frauen, sondern auch welche für Kinder. Die Schuhe zeichnen sich unter anderem durch eine besonders hohe Flexibilität und eine Durchstichfestigkeit aus. Je nach Untergrund, den du mit den Schuhen betreten möchtest, gibt es verschiedene Sohlen; wählst du beispielsweise den "Soft Ground", erhältst du einen Schuh mit einer 3 Millimeter dicken Sohle aus robustem, abriebfestem Hartgummi. Das Material der Schuhe selbst variiert von Modell zu Modell: Es gibt beispielsweise welche aus pflanzlich gegerbtem Leder und auch vegane Modelle. Die Firma achtet bei der Produktion vor allem auf faire Löhne sowie angemessene Arbeitszeiten und -bedingungen. Die Preise variieren stark; einige gibt es bereits ab 60 Euro, andere haben einen Preis von bis zu 230 Euro. Um deinen Füßen etwas Gutes zu tun, kann es auf jeden Fall sinnvoll sein, einmal Barfußschuhe auszuprobieren.