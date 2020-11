Selbstbefriedigung bei Einschlafproblemen: Mit einer Masturbations-Empfehlung als "Schlafmittel" hat die Krankenkasse Barmer viel Aufmerksamkeit im Netz erzeugt.

"Für pulsierende Nächte", heißt es im Facebook-Auftritt der Ersatzkasse (Beitrag vom 25. Juli 2019), die mit rund neun Millionen Versicherten zu den größten Krankenkassen Deutschlands zählt. Ein Foto zeigt ein Sex-Spielzeug, das Frauen zur Selbstbefriedigung dienen soll.

Offizielle Empfehlung der Barmer-Krankenkasse: Selbst Hand anlegen

"Wenn du mal wieder nicht schlafen kannst, dann leg einfach mal selbst Hand an oder hol dir ein Spielzeug dazu, dann kommt der Schlaf ganz von alleine", heißt es dazu im Text.

In kurzer Zeit sammelten sich mehr als 1700 Kommentare unter dem Beitrag.

Barmer-Sprecher Daniel Freudenreich bestätigte, dass es sich nicht um einen Fake handelt: "Es gibt immer noch Themen, die gerne verschwiegen werden, obwohl sie die allermeisten Menschen betreffen. Mit unserem Eintrag auf Facebook wollten wir mit einem Augenzwinkern auf eines dieser Themen hinweisen."

Kostenübernahme für Sex-Spielzeug

Das Social-Media-Team der Barmer beantwortete derweil Fragen zur Kostenübernahme für das gezeigte Sex-Spielzeug: "Bei der Anschaffung und Durchführung können wir nicht behilflich sein. Von uns kommt nur der Gesundheitstipp."

