Jede*r wünscht sich einen möglichst erholsamen und ruhigen Schlaf. Während dies für einige Menschen der Schlaf neben eine anderen Person ist, sind andere ruhiger, wenn sie alleine schlafen. Eine Studie untersuchte, wie Menschen am besten schlafen.

Die individuellen Erfahrungen spielen eine große Rolle bei der Frage, wie wir am liebsten schlafen. Beispielsweise könntest du mit dem Schlafen neben deinem*r Partner*in nervige Dinge assoziieren, wie Schnarchen, Hin- und Herwälzen oder das ständige Ziehen an der Decke. Oder du hast die Erfahrung gemacht, ruhig und erholsam neben deiner Parter*in zu schlafen. Die grundlegende Frage, ob man besser schläft, wenn man das Bett teilt oder wenn man alleine schläft, stellten sich einige Forscher*innen der University of Arizona.

Die Umfrage im Zuge der Studie zeigte, dass Menschen, die ihr Bett teilen, seltener von Müdigkeit oder Problemen beim Einschlafen berichten. Dieses Empfinden ändere sich jedoch im Laufe des Alters, wie der Leiter des schlafmedizinischen Zentrums der Charité Berlin Ingo Fietze betont. Menschen in höherem Alter schlafen längst nicht mehr so gut mit dem*r Partner*in gemeinsam im Bett wie es bei jüngeren der Fall ist. Ältere Menschen schlafen besser, wenn sie alleine in einer gemütlichen Umgebung schlafen.

Dennoch teilen viele Paare sich ein Schlafzimmer. Das Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Schlafforschung und Schlafmedizin (DGSM), Hans-Günter Weeß, erklärt, dass dies daran liege, dass das Schlafen in einem Bett für viele ein Zeichen für Zuneigung, Nähe und Intimität ist.

Weeß führt des Weiteren auf, dass es den Menschen meist weniger um die tatsächliche Schlafqualität, sondern mehr um das subjektive Gefühl gehe. Objektiv gesehen könnte das Schlafen alleine zwar einen erholsameren und ruhigeren Schlaf mit sich führen, jedoch wollen Paare oft einfach nicht getrennt schlafen. Vor allem Frauen schlafen alleine häufig besser; vermutet wird, dass dies an einem tief verankerten, genetischem Programm liegt.

In den Vorzeiten sei es so gewesen, dass die Frau nachts für die Pflege der Kranken oder das Aufpassen der Kinder zuständig gewesen ist, während der Mann schlafen konnte, da er am Tag für die Verpflegung der Familie sorgen musste. Die Jagd des Mannes habe in der Regel in der Gruppe stattgefunden, sodass ihm in dieser ein Gefühl von Ruhe und Sicherheit vermittelt wurde. Diese Tatsache könnte, so Weeß, der Grund dafür sein, dass der Mann heute in Gemeinschaft besser entspannen kann. Die Frau hingegen fühlt sich immer noch so, als sei sie für den anderen zuständig, und kann nicht vollends ruhen, wenn sie nicht alleine schläft.

Wie du oder ihr euch entscheidet, ist natürlich euch überlassen. Einige Tipps können jedoch beim Einschlafen helfen:

Dann ins Bett gehen, wenn man wirklich müde ist.

Versuchen, vollends abzuschalten und die Sorgen des Tages hinter sich zu lassen.

Etwa eine Stunde vor dem Schlafengehen auf Mahlzeiten, Sport oder Arbeit verzichten.

Die Bettqualität beachten, die Raumtemperatur regulieren und Lärm möglichst vermeiden.

Blaulichtquellen ausschalten und nur noch gedämpftes Licht anschalten.

