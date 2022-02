Welchen Nutzen haben Aroma-Diffuser und Raum-Düfte ?

und ? Sind die Geräte gesundheitsschädlich ?

? Welche Alternativen gibt es?

Wer hat nicht gerne einen frischen Duft im Haus oder in der Wohnung? Viele Menschen nutzen aus diesem Grund Aroma-Diffuser und Raum-Düfte, um vor allem im Bereich der Toilette für einen angenehmen Geruch zu sorgen. Egal ob gesprüht, in Stäbchen-Form oder vor allem als Diffuser werden die Aromen in die Luft gebracht. Inzwischen gibt es in vielen Drogeriemärkten eine breite Produktpalette, die jeden Duft-Wunsch erfüllt: Limettenzauber, Rosenblüten, Zitronenmelisse oder Lavendel sind nur einige Beispiele unter vielen.

Durch Aroma-Diffuser werden die Öle in den Räumen optimal verteilt. Viele funktionieren mit erwärmter Luft. Durch eine Spule im Boden des Diffusers wird die Luft erwärmt und Luft steigt auf. In der warmen Luft sammelt sich das ätherische Öl, sodass es als feiner Nebel durch die Diffuserdüse mit Kraft ausgestoßen wird. Doch nicht alle Diffuser haben die gleiche Funktionsweise. Viele moderne Lufterfrischer arbeiten inzwischen mit Ultraschall. Außerdem gibt es besonders leise Modelle oder Diffuser in Designoptik und sogar mit Lichteffekten.

Sind die Geräte gesundheitsschädlich?

Tatsächlich sind Aroma-Diffuser und Raum-Düfte mit Vorsicht zu genießen. Das Bundesinstitut für Risikobewertung ist der Auffassung, dass Verbraucher informiert werden sollten, wenn Lufterfrischer eingesetzt werden. Denn nicht nur in Privathaushalten kommen die Aroma-Diffuser zum Einsatz, sondern vor allem auch in Wellness-Zentren, Geschäften, Restaurants und öffentlichen Toiletten.

Gerade bei Allergiker*innen können die allergischen Symptome durch das Einatmen der Duftstoffe verstärkt werden. Außerdem sind viele Inhaltsstoffe synthetischer Duftmischungen und deren Wirkung auf den Körper noch nicht ausreichend genug untersucht. Viele Angaben der Hersteller sind ungenau und lassen nur schwer auf die genaue Zusammensetzung schließen.

Generell gelten ätherische Öle für Babys und Kleinkinder als potenziell lebensbedrohlich. Je nach Dosierung und Kontakt kann es bei Kindern zu Schleimhautreizungen kommen. Kommt es zu unmittelbaren Hautkontakt, so können auch Ausschläge auftreten. Wenn Kinder in Reichweite der Öle gelangen und diese in Nase oder Mund aufnehmen, kann es zu Verkrampfungen des Kehlkopfes bis hin zu einem Atemstillstand kommen. Selbst Tiere reagieren in den meisten Fällen auf Düfte wie Teebaumöl, Nelke oder Zimt extrem empfindlich. Hunde und Katzen haben einen starken Geruchssinn und nehmen die Düfte daher viel intensiver wahr. Allergische Reaktionen können deshalb wesentlich leichter auftreten und den Tieren schaden.

Welche Alternativen gibt es?

Wenn du trotzdem nicht auf frischen Duft in deinen eigenen vier Wänden verzichten möchtest, gibt es verschiedene und vor allem unbedenkliche Alternativen:

Oft Lüften: Wenn du drei bis viermal täglich lüftest, hast du immer gute Luft im Haus. Das vertreibt auch die meisten abgestandenen Gerüche. Achte darauf, dass du dabei die Fenster weit öffnest und auch deine Türen in jedem Raum geöffnet sind.

Wenn du drei bis viermal täglich lüftest, hast du immer gute Luft im Haus. Das vertreibt auch die meisten abgestandenen Gerüche. Achte darauf, dass du dabei die Fenster weit öffnest und auch deine Türen in jedem Raum geöffnet sind. Zimmerpflanzen: Sie sind wahre Raumerfrischer! Ein Großteil des Gießwassers geben die Pflanzen wieder an die Luft ab. So hast du auf natürlichem Wege frische Luft.

Sie sind wahre Raumerfrischer! Ein Großteil des Gießwassers geben die Pflanzen wieder an die Luft ab. So hast du auf natürlichem Wege frische Luft. Kaffee: In Pulverform bindet er unangenehme Gerüche. Dafür kannst du einfach etwas gemahlenen Kaffee in eine Schale geben und in den betroffenen Raum stellen.

In Pulverform bindet er unangenehme Gerüche. Dafür kannst du einfach etwas gemahlenen Kaffee in eine Schale geben und in den betroffenen Raum stellen. Duftsäckchen: Fülle Baumwollsäckchen mit getrockneten Kräutern oder getrockneten Orangenschalen, das erfrischt und duftet ganz natürlich.

Fülle Baumwollsäckchen mit getrockneten Kräutern oder getrockneten Orangenschalen, das erfrischt und duftet ganz natürlich. Wenn du Öle benutzt: Achte auf Naturprodukte von hochwertiger Qualität. Lass dich auch wegen deiner Haustiere beraten und halte die Öle gut versteckt von Kindern fern.

Wenn du diese Tipps beachtest, hast du ganz ohne Diffuser oder teure synthetische Öle immer frische Luft. Wenn du ab und zu doch auf einen Diffuser wert legst, dann benutze ihn bewusst und nicht in der Nähe von empfindlichen Personen wie Allergiker*innen, Schwangeren oder Kindern. So achtest du auf deine eigene Gesundheit und auf die der anderen.